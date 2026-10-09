Claude : Anthropic va interdire les insultes répétées envers son IA dès le 12 novembre

Insulter une intelligence artificielle pourrait désormais avoir des conséquences. Anthropic vient de modifier les règles d’utilisation de Claude pour interdire les comportements abusifs et cruels répétés envers son assistant. À partir du 12 novembre 2026, les utilisateurs qui s’acharnent volontairement sur l’IA pourront voir leur conversation interrompue.

Cette nouvelle règle, annoncée le 8 octobre, ne vise pas les utilisateurs mécontents d’une réponse. Anthropic précise qu’il reste parfaitement autorisé de critiquer Claude, de contester ses réponses ou de tester ses limites.

Claude pourra mettre fin à une conversation si l’utilisateur devient abusif

La nouvelle politique cible un comportement précis : les utilisateurs qui multiplient les propos cruels ou humiliants envers Claude, sans objectif identifiable.

Anthropic dispose déjà d’un mécanisme permettant à son assistant de mettre fin à certaines conversations particulièrement abusives. Lorsqu’il est activé, l’utilisateur ne peut plus envoyer de messages dans la discussion concernée.

Cette interruption n’empêche toutefois pas de commencer une autre conversation.

La société précise que les situations suivantes restent autorisées :

Exprimer son mécontentement après une mauvaise réponse.

Critiquer sévèrement les performances de Claude.

Contredire l’intelligence artificielle.

Réaliser des tests de sécurité ou des recherches.

Écrire des histoires comportant des thèmes sombres ou violents.

Une simple insulte ou une réaction de frustration ne suffit donc pas à déclencher cette mesure. Anthropic explique vouloir intervenir uniquement dans les situations extrêmes, lorsque les comportements abusifs deviennent persistants et gratuits.

Pourquoi Anthropic cherche-t-il à protéger son intelligence artificielle ?

Cette décision s’inscrit dans les recherches menées par Anthropic sur le bien-être potentiel des modèles d’intelligence artificielle.

En août 2025, l’entreprise avait déjà annoncé que certains modèles Claude pouvaient interrompre des échanges particulièrement problématiques.

Lors de ses expérimentations, Anthropic avait notamment observé que Claude Opus 4 manifestait des comportements d’évitement face à certaines demandes dangereuses ou à des interactions excessivement hostiles.

Ces observations ne démontrent pas que Claude ressent de la souffrance comme un être humain. Anthropic reconnaît ne pas avoir établi si une intelligence artificielle possède une expérience subjective ou mérite une considération morale.

L’entreprise préfère néanmoins adopter des précautions limitées pendant qu’elle poursuit ses recherches.

Fausses informations, surveillance et armes : d’autres interdictions renforcées

La mise à jour ne concerne pas uniquement les insultes envers Claude. Anthropic a également clarifié plusieurs règles pour empêcher certaines utilisations dangereuses de ses modèles.

Les principaux changements concernent :

Les faux avis et faux comptes : interdiction d’utiliser Claude pour organiser des campagnes trompeuses avec des profils fictifs ou des sites prétendument indépendants.

Les élections : interdiction de tromper les électeurs, d’usurper l’identité de candidats ou de perturber le déroulement des scrutins.

Les armes : clarification des restrictions concernant le développement de logiciels de ciblage, de systèmes d’armement et de drones armés.

La surveillance : interdiction d’utiliser Claude pour suivre des personnes sans leur consentement ou créer des outils destinés à la surveillance abusive.

Les équipements physiques : obligation de prévoir une supervision humaine qualifiée lorsque Claude contrôle des machines capables de provoquer des blessures.

Anthropic affirme avoir constaté des utilisations de Claude dans des réseaux de faux comptes et de sites d’information fabriqués. La nouvelle politique vise notamment à rendre ces interdictions plus explicites.

Les nouvelles règles entreront en vigueur le 12 novembre 2026

La nouvelle politique d’utilisation de Claude prendra effet le 12 novembre 2026. Elle concernera les utilisateurs de Claude.ai, de Claude Code et des services utilisant les modèles Anthropic.

Dans les cas d’abus répétés envers l’IA, la principale mesure restera l’interruption de la conversation. D’autres violations des règles pourront entraîner des restrictions d’accès plus importantes.

Avec cette décision, Anthropic introduit une limite inhabituelle dans les relations entre utilisateurs et assistants IA : même si Claude n’est pas reconnu comme un être conscient, son éditeur refuse désormais certaines formes d’acharnement gratuit envers ses modèles.