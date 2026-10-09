Galaxy Studio : Samsung préparerait un casque haut de gamme pour concurrencer les AirPods Max d’Apple

Samsung pourrait lancer son premier casque audio circum-aural depuis plus de dix ans. Selon une nouvelle fuite, ce modèle porterait le nom de Galaxy Studio et pourrait venir concurrencer les AirPods Max d’Apple. Des indices découverts dans les logiciels du constructeur avaient déjà révélé son existence en août 2026.

Contrairement aux Galaxy Buds, qui sont des écouteurs sans fil, le Galaxy Studio serait un véritable casque Bluetooth recouvrant entièrement les oreilles. Samsung n’a toutefois pas encore annoncé son prix, ses caractéristiques ou sa date de sortie.

Galaxy Studio : un nouveau nom apparaît dans les fuites

L’information provient du développeur evowizz, qui affirme que Samsung pourrait commercialiser son prochain casque sous le nom de Galaxy Studio.

Ce même informateur avait précédemment révélé le nom Galaxy Buds On avant son officialisation. Son nouvel indice mérite donc attention, même si aucune confirmation de Samsung n’est venue l’appuyer.

Les premières traces du casque remontent à août 2026. Des éléments présents dans du code et des ressources graphiques d’applications Samsung avaient alors permis d’identifier un appareil audio au format circum-aural.

Le constructeur pourrait ainsi abandonner l’ancienne appellation Level, utilisée sur ses casques commercialisés il y a une dizaine d’années, pour intégrer ce nouveau produit à la famille Galaxy.

Un concurrent des AirPods Max, mais quelles fonctionnalités ?

Avec Galaxy Studio, Samsung pourrait viser le marché des casques premium, actuellement occupé notamment par Apple, Sony et Bose.

Plusieurs fonctionnalités seraient logiques pour ce type de produit, même si elles ne sont pas confirmées :

Réduction active du bruit (ANC) pour limiter les bruits extérieurs.

Mode transparence pour entendre son environnement sans retirer le casque.

Connexion Bluetooth multipoint pour passer d’un smartphone à un ordinateur.

Audio haute qualité et intégration avec les smartphones Galaxy.

Le casque pourrait également profiter de l’application Galaxy Wearable pour ses réglages et ses mises à jour.

Pour le moment, Samsung n’a dévoilé aucune fiche technique permettant de comparer réellement le Galaxy Studio aux AirPods Max.

Samsung possède déjà l’expertise audio de JBL et AKG

Samsung n’arrive pas totalement sans expérience sur ce marché. En 2015, la marque commercialisait notamment les casques Level Over et Level On, avant de concentrer ses efforts sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds.

Le groupe possède également Harman, propriétaire de marques audio comme JBL et AKG, qui développent toujours des casques haut de gamme.

Le Galaxy Studio pourrait donc permettre à Samsung de proposer un casque sous sa propre marque Galaxy, avec une intégration plus poussée à ses smartphones, tablettes et ordinateurs.

Galaxy Studio : une sortie encore inconnue

Samsung n’a confirmé ni le nom Galaxy Studio, ni son prix, ni sa date de commercialisation. Les visuels apparus dans ses applications donnent seulement un premier aperçu du format envisagé.

Le principal point à surveiller sera son positionnement tarifaire. Pour rivaliser avec les AirPods Max et les casques premium de Sony ou Bose, Samsung devra proposer une réduction du bruit efficace, une bonne autonomie et une qualité audio compétitive.

Le Galaxy Studio pourrait ainsi marquer le retour de Samsung sur le marché des casques audio haut de gamme après plus de dix ans d’absence sous sa propre marque.

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