iPhone Air 2 : un écran plus fin pourrait laisser davantage de place à la batterie

Apple pourrait revoir l’intérieur de l’iPhone Air sans renoncer à son format ultrafin. La deuxième génération serait susceptible d’adopter un écran OLED Samsung utilisant la technologie CoE, qui réduit l’épaisseur de la dalle. De quoi envisager un boîtier encore plus mince, mais aussi une autre amélioration potentiellement plus utile : davantage de place pour la batterie. L’épaisseur finale et les caractéristiques de cet iPhone Air 2 restent inconnues.

Un écran plus mince ne signifie pas forcément un téléphone plus fin

La piste de l’écran CoE, pour Color Filter on Encapsulation, remonte à un rapport de The Elec publié en janvier 2026. Apple envisagerait d’utiliser cette technologie sur la deuxième génération de l’iPhone Air, attendue en 2027. Il s’agit donc d’une information issue de la chaîne d’approvisionnement, pas d’une caractéristique annoncée par Apple.

Son principe consiste à supprimer le film polarisant habituellement utilisé pour atténuer les reflets sur une dalle OLED. Une autre structure assure cette fonction, tout en laissant passer davantage de lumière produite par les pixels.

Samsung Display explique que ses panneaux sans polariseur peuvent être environ 20 % plus fins que des dalles OLED classiques. Ce chiffre concerne l’écran lui-même, et non l’ensemble du smartphone. La batterie, le châssis, les protections et les composants électroniques continuent d’occuper une partie essentielle de l’épaisseur. Le fabricant présente aussi cette approche comme un moyen d’améliorer l’efficacité lumineuse de l’affichage.

Pour Apple, une dalle moins épaisse ouvrirait ainsi plusieurs possibilités : affiner le téléphone, conserver ses dimensions en réorganisant les composants ou consacrer une partie de l’espace récupéré à une batterie plus volumineuse. Aucun de ces choix n’est confirmé à ce stade.

Les 5,2 mm de l’iPhone Duo donnent un repère, pas une mesure pour l’Air 2

L’iPhone Air actuel mesure précisément 5,64 mm d’épaisseur, selon sa fiche technique officielle. De son côté, l’iPhone Duo atteint 5,2 mm lorsqu’il est ouvert. L’écart entre les deux appareils est donc de 0,44 mm.

Cette proximité rend la comparaison intéressante, mais elle ne permet pas d’annoncer un iPhone Air 2 de 5,2 mm. Les deux téléphones possèdent des architectures différentes, et la finesse d’un appareil pliant ouvert ne renseigne pas directement sur les possibilités d’un modèle classique.

Une dalle plus mince pourrait aider Apple à se rapprocher de cette mesure. Elle pourrait tout aussi bien servir à améliorer l’équipement intérieur tout en conservant l’épaisseur actuelle.

La finesse de l’écran et celle du boîtier sont deux informations distinctes.

Une meilleure autonomie serait un changement plus perceptible au quotidien

La batterie constitue l’un des enjeux les plus concrets de cette évolution. Dans un téléphone aussi fin, chaque gain de place peut compter, même si l’espace libéré par l’écran n’est pas automatiquement exploitable pour agrandir l’accumulateur.

L’iPhone Air actuel dispose d’une capacité nominale de 3 149 mAh, indiquée dans la documentation énergétique d’Apple. Une batterie plus généreuse pourrait apporter davantage de marge lors des journées mêlant navigation, photos, vidéo et connexion mobile. Mais son intérêt dépendrait également de la consommation de l’écran et de la puce.

Il serait donc prématuré de transformer les chiffres circulant sur une éventuelle batterie de 3 500 mAh en caractéristique acquise, ou d’en déduire un nombre d’heures supplémentaires.

L’écran pourrait lui-même participer à une meilleure autonomie si son efficacité progresse. Là encore, les bénéfices présentés par Samsung Display pour sa technologie ne constituent pas une mesure de l’endurance du futur iPhone.

Apple n’a encore confirmé ni la fiche technique ni la sortie

Les rumeurs placent l’iPhone Air 2 en 2027, avec un lancement souvent évoqué au printemps. Ce calendrier rejoint les informations déjà présentées dans notre dossier sur les écrans des futurs iPhone, mais reste à confirmer.

Pour les utilisateurs intéressés par ce format, la question dépasse donc la possibilité de gagner quelques dixièmes de millimètre. Conserver un téléphone fin tout en améliorant son autonomie pourrait rendre cette deuxième génération plus convaincante. La technologie d’écran envisagée offre une piste technique ; elle ne révèle pas encore les choix définitifs d’Apple.