Le Galaxy A57 reçoit à peine One UI 9 que Samsung teste déjà One UI 9.5 dessus

Le rythme de développement logiciel de Samsung devient assez étonnant. Alors que le Galaxy A57 vient seulement de commencer à recevoir One UI 9 stable basé sur Android 17, une version interne de One UI 9.5 est déjà apparue pour le même appareil.

Le Galaxy A57 rejoint ainsi les modèles sur lesquels Samsung prépare activement sa prochaine évolution logicielle.

Samsung travaille déjà une génération plus loin

La présence d’un firmware interne ne signifie pas que One UI 9.5 sera distribué immédiatement.

Il s’agit d’une phase de développement destinée à vérifier le fonctionnement du système avant les bêta publiques et le lancement stable.

Mais le calendrier est révélateur : le Galaxy A57 vient à peine de quitter la bêta One UI 9 dans certaines régions que Samsung développe déjà la suite.

Les premiers tests One UI 9.5 du Galaxy A57 ont été repérés le 7 octobre.

Menow a par ailleurs suivi aujourd’hui l’arrivée de One UI 9 stable sur le Galaxy A57.

Les Galaxy A sont désormais beaucoup mieux intégrés au calendrier

Pendant longtemps, les nouvelles versions de One UI arrivaient d’abord sur plusieurs générations de Galaxy S avant de toucher les modèles Galaxy A.

La situation évolue.

Samsung avait déjà intégré plusieurs Galaxy A au programme bêta de One UI 9. L’apparition précoce de One UI 9.5 sur le A57 indique que cette stratégie pourrait continuer.

Les utilisateurs ne doivent toutefois pas confondre test interne et disponibilité publique. Aucune mise à jour One UI 9.5 n’est actuellement proposée au téléchargement sur le Galaxy A57.

L’information est surtout importante pour une autre raison : elle montre que Samsung ne semble pas considérer One UI 9.5 comme une mise à jour réservée aux futurs Galaxy premium.