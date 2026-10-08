Galaxy Tab S12 Ultra : la nouvelle tablette géante de Samsung est maintenant disponible

Samsung ouvre officiellement la commercialisation de sa nouvelle génération de tablettes premium. La Galaxy Tab S12 Ultra et la Galaxy Tab S12+ arrivent sur le marché avec un positionnement toujours plus proche de celui d’un ordinateur portable.

La Tab S12 Ultra conserve notamment son immense écran de 14,6 pouces mais change profondément à l’intérieur avec l’adoption du Dimensity 9500 de MediaTek.

Samsung continue de miser sur l’écran géant

L’intérêt principal de la Tab S12 Ultra reste sa surface d’affichage. Avec 14,6 pouces, la tablette vise clairement le multitâche, le dessin, la vidéo et les usages professionnels davantage que la consommation mobile classique.

Samsung conserve une dalle Dynamic AMOLED 2X et renforce parallèlement son interface DeX afin d’exploiter davantage cet espace.

Le processeur constitue néanmoins l’un des changements les plus significatifs. Samsung continue de faire confiance à MediaTek sur sa tablette haut de gamme alors que Snapdragon était autrefois presque incontournable sur ce segment.

La commercialisation de la Galaxy Tab S12 a démarré ce 7 octobre.

Une tablette qui doit surtout convaincre face aux PC

La puissance brute n’est désormais plus le principal problème des tablettes Android premium. Elles disposent depuis plusieurs générations de processeurs largement suffisants pour la bureautique, le montage léger ou le multitâche.

La vraie différence se joue sur les applications et la manière dont Android utilise les grands écrans.

Samsung possède ici un avantage avec DeX, qui permet de travailler dans une interface beaucoup plus proche d’un ordinateur classique avec fenêtres redimensionnables, clavier et souris.

Reste la question du prix. Plus une Galaxy Tab Ultra approche du tarif d’un véritable ordinateur portable, plus l’utilisateur doit être certain que ses applications Android couvrent réellement son usage professionnel.

La Tab S12 Ultra est donc techniquement impressionnante, mais son véritable test commencera maintenant entre les mains des utilisateurs.