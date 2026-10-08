La prochaine Apple TV 4K pourrait recevoir jusqu’à 12 Go de RAM : Apple prépare beaucoup plus qu’un simple boîtier TV

L’Apple TV 4K n’a jamais eu besoin d’une quantité énorme de mémoire pour diffuser Netflix ou Apple TV+. La prochaine génération pourrait pourtant passer à 8 ou même 12 Go de RAM, soit une configuration inhabituellement élevée pour un simple boîtier multimédia.

La raison serait à chercher du côté d’Apple Intelligence et de la nouvelle génération de Siri.

A19, Wi-Fi 7 et beaucoup plus de mémoire

Les informations disponibles évoquent une puce A19 ou A19 Pro ainsi que la nouvelle puce réseau N1 conçue par Apple.

Cette dernière permettrait notamment la prise en charge du Wi-Fi 7. La télécommande Siri Remote pourrait également évoluer.

Mais c’est surtout la mémoire qui intrigue. Une Apple TV équipée de 8 à 12 Go de RAM disposerait de beaucoup plus de marge pour faire fonctionner localement certains modèles d’intelligence artificielle.

Les dernières informations sur les produits Apple attendus en octobre évoquent précisément cette configuration.

L’Apple TV pourrait devenir le cerveau du salon

Avec Siri AI et l’intégration croissante de la maison connectée, Apple semble vouloir dépasser le simple rôle de lecteur vidéo.

L’Apple TV pourrait servir de point central pour les HomePod, les accessoires Maison et certaines fonctions d’intelligence artificielle.

De nouveaux indices montrent également qu’Apple teste un véritable système surround composé de quatre HomePod autour d’une Apple TV.

Un tel positionnement expliquerait pourquoi Apple aurait besoin d’une puce plus puissante et de davantage de mémoire.

Si l’annonce prévue autour du 13 octobre se confirme, la prochaine Apple TV pourrait constituer l’une des évolutions les plus importantes du boîtier depuis plusieurs générations, même si son apparence extérieure change très peu.