Les Pixel Buds vont savoir quand vous vous endormez : Google prépare une mise à jour particulièrement pratique

S’endormir avec ses écouteurs dans les oreilles n’a rien d’exceptionnel. Google veut désormais adapter automatiquement leur comportement dans cette situation grâce à une nouvelle mise à jour des Pixel Buds Pro 2 et Pixel Buds 2a.

Associés à une Pixel Watch, les écouteurs pourront détecter que leur propriétaire s’est endormi et arrêter certaines fonctions sans intervention manuelle.

La musique peut s’arrêter automatiquement

La détection repose sur les informations de sommeil provenant de la Pixel Watch. Lorsque la montre estime que l’utilisateur s’est endormi, les écouteurs peuvent mettre le contenu en pause, couper certaines notifications et désactiver les commandes tactiles.

Cette dernière fonction peut éviter les actions involontaires provoquées par un oreiller ou un mouvement pendant la nuit.

La mise à jour apporte également une commande permettant de couper rapidement son microphone pendant un appel et facilite l’activation de la traduction en direct.

Google ajoute par ailleurs plusieurs commandes Gemini permettant de modifier la réduction de bruit et certains paramètres audio à la voix.

Les Pixel Buds Pro 2 gagnent aussi un ANC dynamique

Les Pixel Buds Pro 2 disposent d’une nouveauté supplémentaire : le Dynamic ANC.

La réduction active de bruit peut désormais adapter son fonctionnement en tenant compte de l’ajustement des écouteurs dans l’oreille. L’objectif est de conserver une isolation plus régulière même lorsque leur position change légèrement..

Ce type de mise à jour montre surtout comment les écouteurs sans fil évoluent. Leur intérêt ne dépend plus seulement de la qualité sonore ou de l’autonomie : ils deviennent progressivement capables d’adapter leur fonctionnement au contexte de l’utilisateur.