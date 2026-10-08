L’iPhone Duo transforme les PDF en véritable livre : cette petite nouveauté montre tout l’intérêt de son écran pliable

L’écran pliable de l’iPhone Duo n’est pas seulement destiné à afficher deux applications. Une nouvelle fonction découverte dans Quick Look montre qu’Apple cherche également à exploiter la forme physique du smartphone.

Lorsque l’iPhone Duo est légèrement replié comme un livre, deux pages d’un même document peuvent apparaître côte à côte.

Deux pages apparaissent sur l’écran intérieur

Une démonstration de Quick Look montre un document affiché avec une page sur chacune des deux moitiés de l’écran. Les commandes de recherche, d’annotation et de partage restent accessibles sur le côté.

Le résultat ressemble davantage à la consultation d’un petit livre ou d’un document imprimé qu’à l’affichage traditionnel d’un PDF sur smartphone.

Quick Look on iPhone Duo has a new two-page layout in the open book position. pic.twitter.com/gZtSH49rp1 — pdfu (@itspdfu) October 6, 2026

Ce changement paraît modeste, mais il répond à l’un des problèmes classiques des PDF sur téléphone : la largeur réduite oblige souvent à zoomer constamment.

L’écran pliable commence à justifier son existence

Menow avait déjà comparé l’iPhone Duo à l’iPhone 18 Pro Max en soulignant l’avantage du pliable pour le multitâche et les documents.

Cette nouvelle interface illustre précisément ce que doit faire Apple pour justifier le prix du Duo : proposer des usages impossibles ou peu confortables sur un iPhone classique.

Lire un rapport, comparer deux pages ou parcourir un document pourrait devenir beaucoup plus naturel sur son écran intérieur de 7,6 pouces.

L’iPhone Duo restera un appareil très coûteux, mais ce sont probablement ces petites adaptations d’iOS 27, et non uniquement la fiche technique, qui détermineront si le format pliable apporte réellement quelque chose au quotidien.