HomePod mini 2 : Wi-Fi 7, Siri AI… cette fois, le changement pourrait vraiment valoir le coup

Le HomePod mini actuel commence à accuser son âge. Apple préparerait maintenant une deuxième génération beaucoup plus ambitieuse à l’intérieur, tout en conservant un design proche du modèle existant.

Le HomePod mini 2 pourrait notamment recevoir Siri AI, une nouvelle puce réseau compatible Wi-Fi 7 et plusieurs améliorations audio.

Apple changerait surtout ce qu’on ne voit pas

La nouvelle enceinte serait équipée d’un processeur plus récent et de la puce N1 développée par Apple.

Cette dernière assurerait notamment les connexions Wi-Fi 7 et améliorerait l’intégration avec les autres appareils de l’écosystème.

Une puce Ultra Wideband de deuxième génération serait également prévue, tout comme de nouvelles couleurs, dont du rose et du vert.

Les informations actuelles sur le prochain HomePod mini indiquent qu’Apple conserverait en revanche une apparence générale très proche.

Siri AI pourrait être la vraie nouveauté

L’ancien HomePod mini est surtout limité par les capacités actuelles de Siri.

Si la nouvelle version prend réellement en charge le Siri basé sur les modèles d’intelligence artificielle d’Apple, l’expérience pourrait changer beaucoup plus profondément qu’avec une simple amélioration des haut-parleurs.

Apple travaille parallèlement sur un nouveau hub domestique, une Apple TV plus puissante et de nouvelles interactions entre plusieurs HomePod.

L’objectif semble donc être de créer un système complet plutôt qu’une enceinte isolée.

La présentation du HomePod mini 2 est actuellement évoquée pour le 13 octobre. Si le calendrier se confirme, il faudra surtout surveiller les différences de fonctions Siri entre l’ancien et le nouveau modèle, car ce point pourrait déterminer si une mise à niveau est réellement utile.