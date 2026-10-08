OPPO Find X10 Pro Max : ses trois caméras de 200 MP arrivent le 21 octobre, mais un détail change selon les pays

OPPO confirme le lancement mondial des Find X10 et Find X10 Pro Max le 21 octobre à Majorque, en Espagne. Le modèle Pro Max mise sur trois appareils photo de 200 mégapixels, tandis que le Find X10 en possède deux. Mais avant de se laisser séduire par leur fiche technique chinoise, deux éléments méritent une attention particulière : les prix français restent inconnus et la capacité de la batterie varie selon les marchés.

Trois caméras de 200 MP pour photographier à différentes distances

Le Find X10 Pro Max répartit ses trois capteurs de 200 MP entre l’appareil principal, l’ultra grand-angle et le téléobjectif. Ce dernier propose un zoom optique 3x, selon la fiche technique chinoise.

Cette répartition présente un intérêt concret : la haute définition ne se limite plus à la caméra utilisée par défaut. Elle accompagne aussi les paysages photographiés à l’ultra grand-angle et les sujets rapprochés avec le téléobjectif. Les fichiers peuvent ainsi offrir davantage de latitude pour recadrer, lorsque la lumière et les conditions de prise de vue le permettent.

Le nombre de mégapixels ne suffit toutefois pas à garantir une meilleure photo. Le rendu des visages, la gestion des mouvements et la qualité des images nocturnes dépendront également des objectifs et du traitement logiciel. Les tests permettront de mesurer le bénéfice réel de cette configuration.

Pour la vidéo, OPPO annonce la 4K à 120 images par seconde et la 8K à 30 images par seconde sur les trois caméras arrière du Pro Max. La fonction Open Gate doit aussi permettre de conserver une surface d’image plus large afin de recadrer une même séquence dans différents formats. Ces capacités figurent dans l’annonce officielle du lancement mondial.

La batterie de 8 000 mAh ne sera pas proposée partout

C’est le détail à surveiller avant l’achat. OPPO met en avant une batterie de 8 000 mAh, mais précise dans les notes de son communiqué que les deux smartphones disposeront de 7 150 mAh sur certains marchés.

L’écart atteint 850 mAh. Il faut donc attendre la fiche française définitive avant d’attribuer automatiquement la capacité chinoise aux modèles vendus chez nous. Cette différence ne permet pas, à elle seule, de calculer une perte d’autonomie : la consommation de l’écran, les réglages et les usages comptent aussi.

La version chinoise du Pro Max associe sa grande batterie à une recharge filaire de 80 W et à une recharge sans fil de 50 W. Elle embarque également le MediaTek Dimensity 9600 Pro et un écran de 6,78 pouces.

Autre précision utile : cet écran adapte normalement sa fréquence entre 1 et 120 Hz. Les 144 Hz annoncés ne s’appliquent qu’à certains jeux, selon la fiche technique officielle chinoise. Présenter le téléphone comme fonctionnant constamment à 144 Hz serait donc trompeur.

Le prix français reste à découvrir, malgré les réservations

Les prix européens présumés des Find X10 évoquent 1 399 € pour le Find X10 de 256 Go, 1 599 € pour sa version de 512 Go et 1 799 € pour le Pro Max de 512 Go. Ces montants restent des informations non confirmées par OPPO.

En France, le constructeur a déjà lancé une opération Early Bird avec un acompte de 49 €. Ses conditions précisent que ce versement ne réserve pas de stock et ne garantit pas la disponibilité du téléphone. Le prix définitif sera affiché le 21 octobre, au début de la phase de paiement final.

L’offre prévoit notamment un bon de réduction de 150 € sur le Find X10 ou de 200 € sur le Find X10 Pro Max, ainsi qu’un cadeau au choix sous réserve de disponibilité. L’acompte sera déduit du montant à payer si l’achat est finalisé.

Le rendez-vous du 21 octobre permettra donc de comparer les téléphones réellement proposés en France : leur batterie, leurs configurations de mémoire et leur prix après les offres de lancement. Trois caméras de 200 MP constituent un argument spectaculaire ; leur intérêt à l’usage devra encore se vérifier.