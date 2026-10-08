Nintendo Switch 2 : Pokémon HOME reçoit enfin la compatibilité que certains joueurs attendaient

Pokémon HOME vient de recevoir sa mise à jour 4.1.0 sur Nintendo Switch et Switch 2. La nouveauté principale est particulièrement intéressante pour les amateurs des anciens épisodes : la plateforme ajoute la prise en charge de Pokémon FireRed et LeafGreen.

Les joueurs peuvent désormais relier les versions compatibles et déplacer leurs Pokémon vers HOME.

FireRed et LeafGreen rejoignent Pokémon HOME

La mise à jour était attendue depuis plusieurs mois.

Une fois la connexion effectuée, les Pokémon compatibles peuvent être transférés vers le service afin d’être conservés ou utilisés dans d’autres jeux lorsque les règles de compatibilité le permettent.

La version 4.1.0 de Pokémon HOME est disponible depuis ce 7 octobre.

Comme toujours avec Pokémon HOME, tous les transferts ne fonctionnent pas nécessairement dans les deux directions. Le jeu de destination doit prendre en charge l’espèce concernée et certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Une fonction importante pour les collections anciennes

L’intérêt de Pokémon HOME dépasse largement le simple stockage dans le cloud.

Le service sert progressivement de passerelle entre différentes générations de jeux, permettant de conserver une collection construite sur plusieurs années.

Chaque nouvelle compatibilité augmente donc son utilité pour les joueurs possédant des Pokémon issus de titres plus anciens.

Pour éviter toute perte, il reste recommandé de vérifier les règles affichées par HOME avant de lancer un transfert définitif.

Cette mise à jour ne bouleverse pas la Switch 2 elle-même, mais elle concerne directement une communauté particulièrement importante sur les consoles Nintendo et devrait intéresser les joueurs qui conservent leurs Pokémon d’une génération à l’autre.