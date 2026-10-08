Mac Studio : Apple prépare un modèle avec 512 Go de RAM, une quantité encore inimaginable sur la plupart des PC

Apple commercialise déjà ses nouveaux Mac Studio équipés des M5 Max et M5 Ultra, mais la configuration la plus extrême n’est pas encore disponible. Elle arrivera avant la fin octobre avec 512 Go de mémoire unifiée.

Il ne s’agit évidemment pas d’une machine destinée à la bureautique classique.

512 Go accessibles au CPU et au GPU

L’architecture Apple Silicon repose sur une mémoire unifiée utilisée par différents composants de la puce.

Avec 512 Go, le Mac Studio peut donc conserver en mémoire des modèles d’intelligence artificielle, des scènes 3D ou des projets vidéo extrêmement lourds sans fonctionner comme un ordinateur traditionnel doté de mémoire séparée pour le processeur et la carte graphique.

Apple confirme officiellement que le Mac Studio 512 Go arrivera à la fin du mois d’octobre.

Le modèle utilise la puce M5 Ultra.

Une machine surtout pensée pour l’IA locale

Cette quantité de mémoire prend davantage de sens avec les nouveaux usages d’intelligence artificielle.

Les grands modèles de langage nécessitent souvent énormément de RAM ou de mémoire vidéo lorsqu’ils sont exécutés localement. Une machine disposant de centaines de gigaoctets de mémoire unifiée peut donc réaliser des tâches habituellement réservées à des stations de travail spécialisées.

Le tarif sera évidemment très élevé une fois le stockage et les différentes options ajoutés.

Pour la plupart des utilisateurs, 512 Go seraient totalement inutiles. Mais ce Mac Studio illustre une tendance intéressante : les ordinateurs professionnels sont désormais dimensionnés non seulement pour la vidéo et la 3D, mais également pour exécuter de très gros modèles d’IA directement sur la machine.