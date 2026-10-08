Marvel’s Wolverine corrige enfin l’un des détails qui énervaient le plus les joueurs

Insomniac continue de modifier Marvel’s Wolverine en fonction des retours de la communauté. La mise à jour 1.002.001 ajoute désormais une option permettant de contrôler beaucoup plus facilement l’affichage des pistes olfactives utilisées pendant certaines séquences de l’histoire.

Ces traces avaient été jugées trop présentes par une partie des joueurs depuis la sortie du jeu.

Les pistes peuvent maintenant être activées à la demande

La nouvelle version permet d’afficher ou de masquer les pistes liées à l’histoire grâce au bouton d’indice, associé par défaut à R3.

L’objectif est de conserver l’aide lorsqu’elle devient nécessaire sans laisser ces éléments visuels constamment affichés à l’écran.

Insomniac avait déjà réduit leur opacité et ajouté des réglages pour d’autres types d’indices lors des mises à jour précédentes.

La version 1.002.001 corrige également plusieurs plantages et bugs signalés par la communauté.

Insomniac ajuste progressivement l’expérience

Le studio montre ici l’intérêt de petites mises à jour successives plutôt que d’attendre un patch beaucoup plus important.

Marvel’s Wolverine avait également reçu récemment la technologie QSSR de Sony sur PS5 classique, afin d’améliorer la stabilité et les détails de l’image.

Insomniac détaille officiellement les améliorations graphiques de la précédente mise à jour.

La nouvelle version ne transforme donc pas le jeu, mais elle répond à une critique très concrète : les indications visuelles restent disponibles sans être imposées en permanence.

Pour ceux qui avaient trouvé les fameuses pistes trop envahissantes, c’est probablement le réglage qu’ils attendaient depuis le lancement.