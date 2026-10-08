iPad mini 8 : Apple préparerait enfin l’évolution d’écran que les utilisateurs attendent depuis des années

Le prochain iPad mini pourrait recevoir une mise à niveau beaucoup plus importante qu’un simple nouveau processeur. Plusieurs indices provenant du propre logiciel d’Apple évoquent un iPad mini 8 avec puce A20 Pro, tandis que les rumeurs convergent vers l’arrivée d’un écran OLED.

La petite tablette changerait également sa caméra frontale et son système audio.

L’A20 Pro rapprocherait l’iPad mini des iPhone haut de gamme

Du code Apple mentionne directement l’utilisation de la puce A20 Pro sur le futur modèle.

Cette puce offrirait au nouvel iPad mini une réserve de puissance considérable pour sa taille et probablement une compatibilité étendue avec les fonctions Apple Intelligence.

La caméra frontale serait déplacée sur le bord horizontal, comme sur les autres iPad récents. Le système de haut-parleurs serait également revu.

Les éléments découverts dans le code Apple concernant l’iPad mini 8 donnent plusieurs indications très concrètes sur le produit.

L’OLED pourrait être la nouveauté la plus visible

L’écran est probablement le point qui intéressera le plus les utilisateurs.

Le passage à l’OLED permettrait d’obtenir des noirs parfaits, davantage de contraste et une qualité d’image plus proche des appareils haut de gamme d’Apple.

Une meilleure résistance à l’eau est également évoquée, ainsi qu’un système audio utilisant davantage les vibrations du châssis.

Apple pourrait présenter cet iPad mini au cours du mois d’octobre. La date exacte reste néanmoins incertaine.

S’il combine réellement OLED, A20 Pro et meilleure résistance, l’iPad mini 8 pourrait constituer l’évolution la plus intéressante de cette gamme depuis plusieurs générations plutôt qu’une simple mise à jour annuelle.