iPhone Duo : Apple a discrètement modifié le mode Concentration pour son écran pliable

Apple continue de dévoiler progressivement les adaptations d’iOS 27 destinées à l’iPhone Duo. Une nouvelle différence concerne cette fois les modes Concentration directement depuis l’écran verrouillé.

Lorsque l’un de ces modes est actif, l’iPhone Duo peut afficher une commande supplémentaire permettant de le désactiver rapidement.

Le mode actif apparaît plus clairement

Sur le Duo, une commande dédiée est placée au-dessus des raccourcis situés sur l’écran verrouillé.

Le mode Concentration actif apparaît également dans la barre d’état au-dessus de l’horloge une fois l’appareil déverrouillé.

Le fonctionnement particulier des modes Concentration sur l’iPhone Duo a été repéré directement dans l’interface prévue pour le pliable.

Le changement n’est pas spectaculaire, mais il montre l’attention portée à la disposition différente des éléments sur son écran extérieur.

iOS 27 n’est pas simplement agrandi

Apple a dû adapter plusieurs éléments de son système aux changements de format de l’appareil.

L’iPhone Duo peut passer d’un écran extérieur compact à un écran intérieur de 7,6 pouces, avec plusieurs positions intermédiaires.

Son interface doit donc se réorganiser instantanément.

Menow a déjà détaillé plusieurs compromis et particularités du smartphone dans son dossier sur les premiers retours concernant l’iPhone Duo.

Les modes Concentration constituent un petit exemple supplémentaire : Apple ne cherche pas uniquement à faire fonctionner iOS sur un écran pliable, mais à déplacer certaines commandes pour qu’elles restent accessibles quelle que soit la position du téléphone.