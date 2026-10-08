Galaxy S27 : mauvaise surprise pour ceux qui comptent acheter le modèle classique

La prochaine génération de smartphones haut de gamme de Samsung commence à dévoiler ses secrets. Selon une nouvelle fuite, les Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro et S27 Ultra pourraient présenter des différences bien plus importantes que prévu. Écrans OLED, processeurs et tarifs seraient au cœur de cette nouvelle stratégie. Mais une autre question se pose déjà : Samsung pourra-t-il maintenir des prix attractifs alors que les coûts de la mémoire augmentent ?

Les Galaxy S27 et S27 Ultra n’auraient pas droit au même écran

Samsung envisagerait de réserver ses technologies d’affichage les plus avancées aux deux modèles les plus coûteux de sa prochaine gamme.

D’après les informations partagées par le leaker @phonefuturist, les Galaxy S27 et S27 Plus utiliseraient des dalles OLED M14+, tandis que les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra bénéficieraient de la génération M16.

Cette distinction pourrait avoir plusieurs conséquences sur l’expérience quotidienne. Les nouvelles générations de matériaux OLED cherchent notamment à améliorer l’efficacité énergétique, la luminosité et la qualité d’affichage.

Pour autant, aucune mesure comparative ne permet encore de déterminer l’écart réel entre ces deux technologies sur les futurs smartphones Samsung.

Un Galaxy S27 classique pourrait donc conserver un excellent écran, sans bénéficier des dernières avancées réservées à l’Ultra.

Samsung pourrait également réserver le meilleur Snapdragon aux modèles Pro

La séparation ne concernerait pas uniquement l’affichage. Samsung envisagerait aussi d’introduire deux niveaux de performances au sein de sa gamme.

Les Galaxy S27 et S27 Plus seraient équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que les modèles Pro et Ultra recevraient une variante plus puissante, provisoirement désignée Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Cette version pourrait notamment fonctionner à des fréquences supérieures, avec des avantages potentiels pour les jeux exigeants, le traitement vidéo et certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Reste une interrogation importante : ces différences seraient-elles réellement perceptibles au quotidien ?

Pour la navigation, les applications courantes ou les réseaux sociaux, les deux processeurs pourraient proposer une expérience très proche. Les écarts seraient probablement plus visibles dans les usages intensifs, sous réserve des caractéristiques définitives.

L’existence d’un Galaxy S27 Pro constitue également un élément à surveiller. Samsung n’a pas confirmé l’arrivée de ce quatrième modèle.

Quatre Galaxy S27 avec des prix déjà évoqués

Les premières estimations tarifaires circulent également, avec une grille qui placerait le nouveau modèle Pro entre le Plus et l’Ultra.

Modèle Prix américain évoqué Galaxy S27 899 $ Galaxy S27 Plus 1 099 $ Galaxy S27 Pro 1 299 $ Galaxy S27 Ultra 1 399 $

Ces montants restent des prix issus d’une fuite, et non des tarifs officiels. Ils ne permettent pas non plus de prévoir directement les prix français, notamment en raison des différences de fiscalité et de politique commerciale.

Le positionnement du Galaxy S27 Pro serait particulièrement intéressant. Avec seulement 100 dollars de différence par rapport à l’Ultra, Samsung devrait proposer des compromis suffisamment convaincants pour justifier l’existence des deux versions.

La hausse du prix de la mémoire pourrait compliquer les plans de Samsung

Ces premières estimations arrivent dans un contexte difficile pour l’industrie des smartphones.

Le marché des composants mémoire subit de fortes tensions, notamment sur la DRAM. Certaines estimations évoquent des augmentations particulièrement importantes en 2026, mais le chiffre de 400 % avancé dans les discussions ne doit pas être interprété comme une hausse uniforme du coût de toute la mémoire utilisée dans les smartphones.

La situation a déjà eu des conséquences sur la génération actuelle. Aux États-Unis, les Galaxy S26 ont récemment subi de nouvelles augmentations tarifaires, le modèle standard atteignant notamment 999 dollars et le S26 Ultra 1 399 dollars.

Dans ces conditions, voir le Galaxy S27 débuter à 899 dollars paraît ambitieux.

Samsung pourrait choisir d’absorber une partie des surcoûts, de modifier certaines configurations ou d’ajuster ses tarifs au moment de la commercialisation. Impossible, à ce stade, de connaître la décision du constructeur.

Le Galaxy S27 classique risque-t-il de devenir moins intéressant ?

C’est finalement l’une des principales questions soulevées par ces révélations.

Si Samsung confirme deux générations de dalles OLED et deux variantes de processeurs, l’écart technologique entre le Galaxy S27 standard et le S27 Ultra pourrait s’accentuer.

Cela ne signifie pas nécessairement que le modèle classique deviendra un mauvais choix. Un smartphone compact, performant et moins coûteux conserve de solides arguments, surtout si ses capacités photographiques et son autonomie progressent.

En revanche, les utilisateurs souhaitant profiter des dernières innovations pourraient être davantage incités à se tourner vers les modèles Pro ou Ultra.

La présentation de la gamme Galaxy S27 est attendue début 2027, avec février comme période évoquée. Samsung n’a toutefois confirmé ni la composition définitive de la gamme, ni ses caractéristiques techniques, ni ses prix.

La véritable inconnue reste donc de savoir si le constructeur pourra proposer des améliorations suffisamment importantes pour justifier une éventuelle nouvelle hausse tarifaire.