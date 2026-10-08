Cette photo est-elle fausse ? Google ouvre son outil pour repérer les contenus créés par IA

Google rend SynthID Detector accessible au grand public depuis le 7 octobre 2026. Ce site permet de soumettre une image, une vidéo ou un fichier audio pour rechercher une signature invisible signalant l’utilisation de certains outils d’intelligence artificielle. Le service couvre les contenus compatibles de Google et de plusieurs partenaires, dont OpenAI, Nvidia et Kakao. Une vérification potentiellement utile avant de partager un contenu douteux, à condition de bien comprendre le résultat : l’absence de filigrane ne prouve pas qu’un fichier est authentique.

Un site pour vérifier les fichiers qui circulent en ligne

Jusqu’ici, le portail SynthID Detector était principalement destiné aux professionnels des médias et aux chercheurs. Son ouverture permet désormais à chacun d’accéder à une vérification dédiée, sans passer par une conversation avec Gemini.

Le service est disponible sur synthid.com et son interface est, pour le moment, proposée en anglais. Vous pouvez y soumettre le fichier à examiner, puis consulter le résultat de la recherche de filigrane.

Google confirme cette disponibilité mondiale dans son annonce du 7 octobre. L’entreprise indique également que la prise en charge des contenus compatibles d’Apple arrivera prochainement. Cela ne signifie pas que toutes les créations de ces entreprises, anciennes comme nouvelles, deviennent automatiquement détectables : elles doivent porter le marquage recherché.

SynthID recherche une signature, pas des mains mal dessinées

Le fonctionnement diffère des détecteurs qui tentent de reconnaître une image artificielle à partir de défauts visuels. SynthID repose sur un filigrane numérique intégré au contenu lors de sa création ou de certaines modifications par IA.

Ce signal est imperceptible à l’œil pour les images et les vidéos, et inaudible pour les fichiers audio. Il ne s’agit donc pas d’un logo placé dans un coin que l’on pourrait simplement recadrer.

La technologie est conçue pour résister à des transformations courantes, comme la compression, certains filtres ou le recadrage. Cette résistance a un intérêt pratique : un fichier partagé sur un réseau social peut subir plusieurs modifications avant d’arriver jusqu’à vous. Le marquage peut rester détectable malgré ces étapes.

Résistant ne veut toutefois pas dire indestructible. Google reconnaît que de nombreuses modifications peuvent empêcher la détection du filigrane.

Un résultat négatif ne permet pas de déclarer une vidéo « vraie »

C’est la distinction essentielle pour utiliser correctement l’outil.

Lorsqu’un filigrane est détecté, le résultat signale une intervention d’un système d’IA compatible. Il ne permet pas, à lui seul, de raconter tout l’historique du fichier ni de déterminer si chaque élément visible a été généré artificiellement.

Une photo réelle peut, par exemple, avoir été retouchée avec une IA. Détecter un marquage ne revient donc pas nécessairement à affirmer que toute la scène a été inventée.

À l’inverse, aucun filigrane détecté signifie seulement qu’aucun signal exploitable n’a été trouvé. Le fichier peut provenir d’un générateur qui n’utilise pas SynthID, ou avoir subi des transformations compliquant la vérification. Google documente ces limites dans ses explications sur la détection.

Il faut aussi distinguer l’origine technique d’un contenu de la véracité de ce qu’il raconte. Une vidéo réellement filmée peut être publiée avec une fausse date ou attribuée au mauvais lieu. SynthID ne résout pas ce problème de contexte.

Comment s’en servir avant de partager un contenu douteux

Prenons une vidéo spectaculaire reçue dans une messagerie. Une vérification avec SynthID peut apporter un premier indice sur l’utilisation d’une IA compatible. Mais le résultat gagne à être complété par une recherche de la publication d’origine, de sa date et d’éventuelles autres images de l’événement.

Pour l’analyse, privilégiez autant que possible le fichier de meilleure qualité disponible. Une copie téléchargée est généralement plus utile qu’un montage de captures d’écran réunissant plusieurs contenus.

Enfin, cette ouverture concerne les images, les vidéos et les fichiers audio. Elle ne doit pas être confondue avec les méthodes de marquage des textes, comme les filigranes invisibles de Claude.

SynthID Detector apporte ainsi un moyen supplémentaire de vérifier ce qui circule en ligne. Son résultat doit se lire comme un indice sur la provenance du fichier, à rapprocher de sa source et de son contexte avant de le partager.