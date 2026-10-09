Redmi Turbo 6 Max : Xiaomi prépare une batterie de plus de 10 000 mAh et un écran géant de 7 pouces

Xiaomi préparerait un Redmi Turbo 6 Max équipé d’une batterie dépassant les 10 000 mAh, d’un écran OLED proche de 7 pouces et d’un processeur MediaTek Dimensity 9500s. Selon les dernières informations du leaker Digital Chat Station, ce smartphone pourrait arriver dès janvier 2027. Il viserait les utilisateurs qui recherchent une grande autonomie sans sacrifier les performances.

Une batterie de plus de 10 000 mAh, du jamais-vu sur cette gamme

Le Redmi Turbo 5 Max dispose déjà d’une batterie de 9 000 mAh. Son successeur pourrait franchir la barre des 10 000 mAh, soit plus du double de la capacité proposée sur de nombreux smartphones traditionnels.

Cette augmentation pourrait se traduire par une autonomie nettement supérieure pour les jeux, les vidéos et la navigation GPS. La durée réelle dépendra toutefois de la consommation de l’écran et du processeur.

La vitesse de recharge et le poids de l’appareil restent inconnus. Deux caractéristiques importantes pour un smartphone équipé d’une batterie aussi imposante.

Un écran OLED de 7 pouces et le Dimensity 9500s

Les informations évoquent un écran OLED plat de 6,9 à 7 pouces, potentiellement accompagné d’une définition 2K. Le Redmi Turbo 6 Max se rapprocherait ainsi du format d’une petite tablette.

Côté performances, Xiaomi miserait sur le Dimensity 9500s de MediaTek, une puce gravée en 3 nm déjà utilisée sur le Redmi Turbo 5 Max.

Ce processeur serait suffisamment puissant pour les jeux exigeants et le multitâche, sans nécessairement augmenter les coûts en adoptant une nouvelle génération de composants.

D’autres caractéristiques sont également évoquées :

Un cadre métallique.

Un double capteur photo arrière.

Un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Une certification IP68/IP69 contre l’eau et la poussière.

Ces équipements restent à confirmer.

Une sortie possible en janvier 2027

Le Redmi Turbo 6 Max pourrait être présenté en Chine en janvier 2027, aux côtés du Redmi Turbo 6 classique.

Xiaomi n’a encore confirmé ni les caractéristiques ni le prix de ces appareils. Leur éventuelle commercialisation en France reste également inconnue.

Si cette fuite se confirme, le Redmi Turbo 6 Max pourrait devenir l’un des smartphones les plus intéressants pour ceux qui privilégient l’autonomie, les jeux et les grands écrans, sans forcément acheter un modèle premium beaucoup plus cher.