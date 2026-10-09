Galaxy S27 : les prix des 4 modèles se dévoilent, mais Samsung réserverait le meilleur écran aux versions Pro et Ultra

Samsung préparerait un changement important pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. Une nouvelle fuite dévoile les prix possibles des Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra, mais surtout une différence technique qui pourrait peser lourd dans le choix des utilisateurs. Les deux modèles les plus chers bénéficieraient d’une nouvelle génération d’écran OLED, tandis que les versions classiques conserveraient une technologie moins avancée.

Avec l’arrivée possible d’un Galaxy S27 Pro, Samsung pourrait proposer quatre smartphones au lieu des trois modèles habituels. Cette stratégie permettrait de multiplier les choix, mais aussi de creuser davantage l’écart entre les différentes versions. Et contrairement aux craintes liées à l’augmentation des coûts des composants, le Galaxy S27 classique pourrait conserver un tarif de départ relativement contenu.

Galaxy S27 : voici les prix envisagés pour les quatre modèles

Les informations publiées le 7 octobre 2026 par le leaker @phonefuturist évoquent une grille tarifaire déjà assez précise pour le marché américain.

Modèle Prix américain évoqué Galaxy S27 899 $ Galaxy S27+ 1 099 $ Galaxy S27 Pro 1 299 $ Galaxy S27 Ultra 1 399 à 1 499 $

Le premier élément intéressant concerne le Galaxy S27 standard, qui pourrait démarrer à 899 dollars. Malgré les tensions sur les prix de la mémoire, Samsung chercherait à maintenir un tarif accessible pour son modèle d’entrée de gamme premium.

Le Galaxy S27+ se positionnerait 200 dollars au-dessus, tandis que le nouveau Galaxy S27 Pro occuperait un segment intermédiaire jusqu’ici inexistant dans la famille Galaxy S.

Pour le Galaxy S27 Ultra, la situation serait différente. Son tarif pourrait atteindre 1 499 dollars selon la configuration ou les objectifs tarifaires finalement retenus. Ce serait une manière pour Samsung de renforcer le positionnement de son smartphone le plus avancé.

Ces montants restent toutefois provisoires. Ils ne correspondent pas à des prix officiellement communiqués par Samsung et ne permettent pas encore de déterminer les tarifs français en euros.

Samsung réserverait ses nouveaux écrans OLED M16 aux Galaxy S27 Pro et Ultra

C’est probablement le changement le plus intéressant de cette fuite. Samsung envisagerait d’utiliser deux générations différentes de matériaux OLED pour séparer ses quatre smartphones.

Les Galaxy S27 et Galaxy S27+ seraient équipés de dalles OLED M14+, tandis que les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra profiteraient de la technologie M16.

Cette distinction ne concerne pas simplement la taille ou la définition de l’écran. Elle touche directement les matériaux utilisés pour produire la lumière dans les pixels OLED.

Une génération plus récente peut notamment permettre d’améliorer la luminosité et l’efficacité énergétique, deux caractéristiques importantes sur un smartphone utilisé quotidiennement.

À luminosité comparable, un écran plus efficace peut contribuer à réduire la consommation d’énergie. Cela ne garantit pas automatiquement une meilleure autonomie, puisque celle-ci dépend également du processeur, de la batterie et de l’optimisation logicielle.

La technologie M16 pourrait également améliorer la gestion des couleurs et la durée de vie de certains composants de l’affichage.

Si ces informations se confirment, acheter un Galaxy S27 classique ne permettrait donc pas de profiter exactement de la même technologie d’écran que sur les versions Pro et Ultra.

Une fonction de confidentialité pourrait être réservée aux modèles les plus chers

La nouvelle dalle OLED pourrait également permettre à Samsung de renforcer certaines fonctionnalités d’affichage.

Parmi les possibilités évoquées figure une technologie de protection contre les regards indiscrets, susceptible de limiter la visibilité du contenu lorsqu’une personne observe l’écran depuis un angle latéral.

L’intérêt serait particulièrement concret dans les transports en commun, les espaces publics ou les environnements professionnels.

Une telle fonction pourrait aider à protéger des informations sensibles, notamment lorsqu’un utilisateur consulte ses messages, ses documents ou ses applications bancaires.

Mais sa présence sur les Galaxy S27 Pro et Ultra n’est pas encore confirmée. L’utilisation d’un panneau OLED M16 ne garantit pas, à elle seule, l’intégration de cette technologie de confidentialité.

Samsung pourrait néanmoins s’en servir comme argument supplémentaire pour justifier l’écart de prix entre les modèles.

Avec le Galaxy S27 Pro, Samsung pourrait compliquer le choix des utilisateurs

L’arrivée d’une quatrième version modifierait sensiblement la gamme Galaxy S.

Jusqu’à présent, le choix reposait principalement sur trois positionnements : un smartphone compact, une version Plus avec un écran plus grand et un modèle Ultra concentrant les technologies les plus avancées.

Avec le Galaxy S27 Pro, Samsung pourrait proposer une formule différente : un smartphone équipé de composants haut de gamme, sans nécessairement reprendre toutes les caractéristiques du modèle Ultra.

Cette stratégie offrirait davantage de possibilités aux utilisateurs qui souhaitent un excellent écran et des performances élevées, mais qui n’ont pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités spécifiques à l’Ultra.

Elle présenterait également un risque : rendre le Galaxy S27+ moins intéressant si le modèle Pro apporte des améliorations suffisamment importantes pour justifier les 200 dollars supplémentaires.

Le véritable enjeu sera donc de connaître les différences entre les quatre modèles, notamment concernant les appareils photo, les processeurs, la mémoire et les capacités de batterie.

Pour le moment, les informations sur les écrans et les tarifs donnent surtout l’impression que Samsung souhaite créer deux catégories bien distinctes au sein de sa gamme Galaxy S27.

Des prix encore incertains avant la présentation de 2027

La famille Galaxy S27 devrait être présentée au début de l’année 2027, avec une annonce potentielle en février si Samsung conserve son calendrier habituel.

D’ici là, plusieurs éléments peuvent encore évoluer, particulièrement les prix. Le coût de la mémoire RAM et des composants de stockage reste un facteur susceptible de modifier les objectifs tarifaires du constructeur.

La configuration définitive des quatre smartphones n’est pas non plus confirmée. Samsung pourrait ajuster certaines caractéristiques afin de préserver les différences entre les modèles.

Une chose se dessine néanmoins : le Galaxy S27 Pro pourrait devenir l’une des principales nouveautés de la génération 2027, tandis que le Galaxy S27 Ultra continuerait d’incarner le sommet de la gamme.

Pour les utilisateurs, le choix pourrait ainsi ne plus se limiter à la taille de l’écran ou à la qualité de l’appareil photo. Il faudra également regarder de près la génération de dalle OLED utilisée, car Samsung pourrait réserver certaines améliorations visuelles à ses deux smartphones les plus coûteux.