Android 17 : votre manette PS5 ou Xbox pourrait bientôt remplacer la souris sur smartphone

Google prépare une fonctionnalité qui pourrait changer la manière d’utiliser une manette sur Android. Des éléments découverts dans la dernière bêta d’Android 17 révèlent l’existence d’un nouveau mode capable de transformer un contrôleur de jeu en véritable souris. Une nouveauté qui pourrait faciliter la navigation sur smartphone et tablette, même en dehors des jeux vidéo.

Jusqu’à présent, utiliser une manette pour naviguer dans Android restait assez limité. Google chercherait désormais à supprimer cette contrainte en permettant de déplacer librement un curseur à l’écran avec un joystick, puis de sélectionner les éléments sans toucher l’écran.

Android 17 pourrait transformer votre manette en souris

La découverte provient d’Android 17 QPR3 Beta 1, une version expérimentale mise à disposition début octobre 2026.

En analysant son code, des références à une fonction baptisée « Gamepad mouse » ont été identifiées. Plusieurs descriptions indiquent qu’elle permettrait d’utiliser une manette ou un joystick connecté pour déplacer le curseur et effectuer différentes actions.

Le fonctionnement serait proche de celui d’une souris classique. Le joueur pourrait déplacer le curseur avec un stick analogique et utiliser un bouton de la manette pour simuler une pression sur l’écran.

Cette évolution serait particulièrement intéressante pour les applications qui ne prennent pas directement en charge les manettes.

Actuellement, la navigation au contrôleur repose souvent sur un déplacement entre les éléments sélectionnables de l’interface. Cette méthode fonctionne dans certains menus, mais devient moins pratique lorsqu’il faut interagir avec une fenêtre flottante, parcourir un fil d’actualité ou sélectionner un élément à un endroit précis.

Avec Gamepad mouse, ces limitations pourraient être considérablement réduites.

Les manettes PS5 et Xbox pourraient devenir plus utiles sur Android

Si Google déploie cette fonctionnalité, les utilisateurs pourraient profiter de leur manette pour effectuer des opérations qui nécessitent habituellement l’écran tactile.

Plusieurs usages deviennent envisageables :

Naviguer dans les applications avec un curseur, sans toucher le smartphone.

Sélectionner des boutons et des menus qui ne prennent pas en charge les commandes traditionnelles d’une manette.

Contrôler une tablette Android installée sur un support, notamment lorsque l’écran est éloigné.

Faciliter certaines manipulations pour les personnes rencontrant des difficultés avec les commandes tactiles.

Les manettes PlayStation et Xbox constituent des exemples évidents de contrôleurs susceptibles de profiter de cette nouveauté. Toutefois, Google n’a pas encore communiqué de liste officielle des modèles compatibles avec Gamepad mouse.

Cette fonction pourrait aussi compléter les améliorations déjà apportées à Android 17. Google a notamment introduit un système natif permettant de personnaliser l’attribution des boutons, des gâchettes et des sticks des manettes.

L’objectif semble être de rendre les contrôleurs plus polyvalents, au-delà de leur utilisation habituelle dans les jeux.

Une fonctionnalité également pensée pour l’accessibilité

L’intérêt de Gamepad mouse ne se limiterait pas aux joueurs.

Certaines personnes éprouvent des difficultés à effectuer des gestes précis sur un écran tactile. Une manette peut constituer une alternative intéressante grâce à ses boutons physiques et à ses sticks analogiques.

L’intégration directe de cette fonction dans Android pourrait également simplifier son utilisation.

Aujourd’hui, il existe déjà des solutions permettant d’émuler une souris avec une manette, notamment grâce à certains contrôleurs équipés d’un pavé tactile ou à des applications tierces de configuration des touches.

Une prise en charge native éviterait potentiellement de recourir à ces solutions supplémentaires, tout en proposant une expérience plus cohérente dans le système.

Quand cette nouveauté arrivera-t-elle sur les smartphones Android ?

Pour le moment, Gamepad mouse n’est pas une fonctionnalité officiellement disponible. Les éléments identifiés correspondent à des descriptions présentes dans le code d’une version bêta, et non à l’annonce d’un déploiement.

Google pourrait intégrer cette nouveauté dans la version stable d’Android 17 QPR3, attendue au printemps 2027. Mais cette période reste une hypothèse : rien ne garantit que la fonctionnalité sera prête à cette échéance.

Il reste également à déterminer si elle sera proposée uniquement sur certains Google Pixel dans un premier temps ou si elle pourra être intégrée plus largement aux smartphones et tablettes d’autres fabricants.

Une chose est sûre : les références découvertes montrent que Google travaille sur une manière plus complète d’exploiter les manettes au sein d’Android. Si cette évolution aboutit, un simple contrôleur de jeu pourrait devenir un véritable outil de navigation, sans avoir besoin de poser les doigts sur l’écran.

Source : Android Authority. La disponibilité de la bêta QPR3 est également confirmée dans la documentation officielle de Google.