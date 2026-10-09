ColorOS 17 : OPPO dévoile les 90 appareils compatibles et les dates de mise à jour, votre smartphone est-il dans la liste ?

La mise à jour ColorOS 17 basée sur Android 17 commence officiellement son déploiement. OPPO a dévoilé un calendrier particulièrement complet qui concerne près de 90 appareils, dont plusieurs générations de smartphones Find X, Find N et Reno. Les modèles OnePlus et realme sont également concernés en Chine. Les premiers appareils reçoivent la version stable depuis le 8 octobre 2026, tandis que les autres devront patienter jusqu’en novembre, décembre, voire début 2027.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui conservent leur smartphone plusieurs années : les OPPO Find X6, Find X7 et certains modèles pliables plus anciens figurent également dans le programme. Le constructeur ne réserve donc pas Android 17 à ses derniers appareils haut de gamme.

Attention toutefois, le calendrier annoncé concerne pour le moment la Chine. Les dates européennes, notamment pour la France, restent à confirmer.

ColorOS 17 est disponible depuis le 8 octobre sur les premiers OPPO

OPPO a choisi de commencer par ses smartphones les plus récents, avant d’élargir progressivement le déploiement aux générations précédentes.

Voici les premiers appareils concernés depuis le 8 octobre :

OPPO

Find N6 et Find N6 édition satellite

Find X9 Ultra et Find X9 Ultra édition satellite

Find X9s Pro

Find X9 Pro et Find X9 Pro édition satellite

Find X9

OnePlus

OnePlus 15

OnePlus 15T

realme

realme GT8 Pro

realme GT8 Pro édition Aston Martin F1

Il s’agit bien de la version stable de ColorOS 17, et non d’une simple bêta. Cela ne signifie pas pour autant que tous les utilisateurs concernés peuvent télécharger immédiatement la mise à jour. La distribution s’effectue progressivement, en fonction des appareils et des vagues de déploiement.

Ces premières disponibilités correspondent au calendrier officiel publié par OPPO.

Le 16 octobre, les OPPO Find X8 et plusieurs autres appareils suivront

La deuxième vague est programmée pour le 16 octobre. Elle sera particulièrement importante puisqu’elle concernera des smartphones populaires de la génération précédente, mais aussi plusieurs tablettes.

Marque Appareils concernés OPPO Find N5, Find X8 Ultra, X8s+, X8s, X8 Pro, X8 OPPO Pad Pad 5 Pro, Pad Mini OnePlus OnePlus 13, 13T, Pad 3 Pro realme GT7 Pro, GT7 Pro Racing Edition, GT8, Neo8

Les variantes satellite de certains OPPO et la version Soft Light du Pad Mini font également partie du programme.

Le calendrier prévoit ensuite plusieurs étapes supplémentaires en octobre :

20 octobre : OPPO Watch X3, Watch X3 Mini et gamme OnePlus Ace 6.

22 octobre : OPPO Reno16 et Reno16 Pro.

30 octobre : OPPO Watch X2 et Watch X2 Mini.

Les montres connectées figurent dans le programme global de mise à niveau des appareils OPPO, même si leur environnement logiciel diffère de celui des smartphones Android.

Les OPPO Find X7, Reno15 et Reno14 recevront ColorOS 17 en novembre

Le mois de novembre marquera une étape importante pour les possesseurs d’appareils plus anciens. OPPO prévoit notamment de mettre à jour plusieurs smartphones commercialisés avant les générations Find X8 et Find X9.

Parmi les appareils annoncés figurent :

Gamme Modèles concernés Find X7 Find X7, Find X7 Ultra et variante satellite Find N3 Find N3, édition Collector, Find N3 Flip Reno15 Reno15 Pro, Reno15, Reno15c Reno14 Reno14 Pro, Reno14 Série K K15 Pro+, K15 Pro, K15 Tablettes Pad 6, Pad 5, Pad 4 et certaines variantes OnePlus OnePlus 12 et autres modèles prévus au calendrier

Cette vague montre qu’OPPO poursuit le suivi logiciel de plusieurs générations d’appareils. Les utilisateurs des séries Find X7 et Reno14 pourront ainsi accéder aux améliorations d’Android 17 sans devoir nécessairement remplacer leur smartphone.

Décembre 2026 et début 2027 : les anciens modèles ne sont pas oubliés

Le déploiement se poursuivra en décembre avec plusieurs références plus anciennes, dont les OPPO Find X6, OnePlus 11 et realme GT6.

Les smartphones pliables Find N2 et Find N2 Flip devront patienter davantage. Leur mise à jour est prévue au premier trimestre 2027, sans date précise pour le moment.

Le calendrier couvre ainsi plusieurs années de produits, même si toutes les variantes ne disposent pas du même niveau de priorité.

ColorOS 17 : quelles nouveautés arrivent avec Android 17 ?

Cette mise à jour ne se limite pas à une nouvelle version d’Android. OPPO accompagne ColorOS 17 de plusieurs améliorations destinées à rendre ses smartphones plus agréables au quotidien.

Le constructeur met notamment en avant une interface retravaillée, de nouvelles animations et une meilleure gestion des ressources système.

L’objectif est de rendre les transitions entre applications plus fluides, tout en optimisant l’utilisation de la mémoire lorsque plusieurs programmes restent ouverts en arrière-plan.

ColorOS 17 apporte également des évolutions concernant les outils d’intelligence artificielle, notamment dans le traitement des photos et certaines fonctions de productivité. La disponibilité de ces nouveautés pourra néanmoins varier selon les appareils et les régions.

Et en France, quand les smartphones OPPO recevront-ils ColorOS 17 ?

C’est la principale information qui manque encore. OPPO n’a pas communiqué de calendrier définitif pour la France et les autres marchés européens.

Un Find X9 ou un Find X8 vendu en France ne recevra donc pas forcément Android 17 aux mêmes dates que son équivalent chinois.

Autre précision importante : le calendrier chinois ne permet pas de déterminer à lui seul la compatibilité de tous les modèles européens. Certaines références spécifiques aux marchés internationaux devront attendre une confirmation.

Les utilisateurs peuvent vérifier les nouvelles versions disponibles depuis les paramètres de leur smartphone, dans la rubrique consacrée aux mises à jour logicielles.

Avec près de 90 appareils et variantes inscrits à son programme chinois, OPPO prépare un déploiement particulièrement étendu. Les prochaines annonces internationales permettront de savoir quels smartphones commercialisés en France bénéficieront de ColorOS 17 et à partir de quand.