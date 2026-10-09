PS6 : Sony pourrait la présenter en 2027, mais sa sortie risque d’être repoussée jusqu’en 2029

La PlayStation 6 pourrait être annoncée en 2027 sans être commercialisée avant 2028, voire 2029. Alors que plusieurs fuites évoquent toujours une sortie fin 2027, de nouvelles estimations relancent les doutes sur le calendrier de Sony. Le prix des composants, notamment de la mémoire, pourrait compliquer le lancement de la prochaine console.

Sony n’a toujours annoncé aucune date officielle pour sa PS6. Les informations disponibles reposent donc sur des fuites liées à la production et sur des prévisions de l’industrie.

Une sortie fin 2027 de moins en moins certaine

Plusieurs sources évoquent une commercialisation de la PlayStation 6 durant les derniers mois de 2027. Cette hypothèse repose notamment sur des informations concernant la fabrication de ses composants.

Le leaker Moore’s Law Is Dead a précédemment indiqué que la production de la PS6 pourrait commencer au cours de l’année 2027, ce qui rendrait envisageable une sortie avant les fêtes de fin d’année.

Mais d’autres estimations privilégient désormais un lancement en 2028, voire en 2029. Il ne s’agit pas d’un report officiellement décidé par Sony : aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

La distinction est importante. Une présentation en 2027 ne garantirait pas une disponibilité immédiate en magasin.

La mémoire RAM et les processeurs pourraient retarder la PS6

Le principal problème concerne le coût des composants nécessaires à la fabrication d’une nouvelle console.

La forte demande en mémoire pour les infrastructures d’intelligence artificielle exerce une pression sur les capacités de production et les prix. Les processeurs avancés représentent également une dépense importante.

Pour Sony, lancer la PS6 trop tôt pourrait donc entraîner deux difficultés : proposer une console très chère ou accepter des marges plus faibles.

Un lancement en 2028 permettrait potentiellement au constructeur de mieux maîtriser ses coûts, si les prix des composants se stabilisent.

Un report ne serait toutefois pas sans conséquences. Sony devrait aussi tenir compte de ses investissements industriels, de ses contrats avec les fournisseurs et du calendrier des studios qui développent les futurs jeux.

La PS5 pourrait rester au centre de la stratégie de Sony plus longtemps

La PlayStation 5 a été commercialisée en novembre 2020. Une sortie de la PS6 fin 2027 représenterait donc un cycle d’environ sept ans, comparable à celui de plusieurs générations précédentes.

Si la nouvelle console arrivait en 2029, la PS5 aurait presque neuf ans.

Sony dispose néanmoins de plusieurs modèles pour maintenir son catalogue, dont la PS5 Slim et la PS5 Pro. Le constructeur pourrait continuer à commercialiser ces machines pendant la transition vers la prochaine génération.

Pour les joueurs, cela pourrait se traduire par une période prolongée durant laquelle les nouveaux titres resteraient disponibles sur PS5.

Il ne faut cependant pas en déduire que tous les futurs jeux seront compatibles avec cette génération. Les décisions dépendront des capacités techniques requises et des choix des éditeurs.

PS6 en 2027, 2028 ou 2029 : quelles dates faut-il retenir ?

À ce stade, trois scénarios circulent :

Période Scénario envisagé Fin 2027 Sortie possible selon certaines fuites industrielles 2028 Lancement décalé pour des raisons économiques ou logistiques 2029 Report plus important évoqué dans certaines prévisions

Aucune de ces dates n’est confirmée par Sony. Le constructeur n’a pas non plus communiqué de prix, de fiche technique définitive ou de calendrier de présentation.

La PS6 pourrait donc bien être dévoilée en 2027, mais sa disponibilité reste incertaine. Pour les joueurs qui envisagent de remplacer leur PS5, mieux vaut ne pas considérer une sortie fin 2027 comme acquise.

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