HyperOS 4 : Xiaomi permet enfin de connecter un iPhone et de répondre aux messages entre les deux smartphones

Xiaomi vient d’annoncer une meilleure compatibilité entre HyperOS 4 et les appareils Apple. La mise à jour permettra de partager des photos, des fichiers et des contacts avec un iPhone, mais aussi de synchroniser les notifications et de répondre à certains messages sans changer de téléphone. Le déploiement de la version stable débutera le 15 octobre 2026 sur une première sélection d’appareils.

Ces nouveautés concernent également les Mac et les iPad, qui pourront afficher et contrôler un smartphone Xiaomi directement depuis leur écran.

HyperOS 4 facilite les échanges entre Xiaomi et iPhone

Le 7 octobre, Xiaomi a présenté plusieurs fonctions destinées aux utilisateurs qui possèdent à la fois un smartphone Android et un appareil Apple.

La nouvelle intégration permet notamment de :

Transférer des photos et des fichiers entre un Xiaomi et un iPhone.

Partager des contacts et des pages web entre les deux appareils.

Consulter les albums photo stockés dans les services cloud compatibles.

Synchroniser certaines notifications entre les smartphones.

Répondre aux messages compatibles depuis l’autre appareil.

Cette synchronisation fonctionne dans les deux sens pour les services pris en charge. Un utilisateur possédant un Xiaomi et un iPhone pourra donc consulter certaines informations sans devoir constamment passer d’un téléphone à l’autre.

Il ne s’agit toutefois pas d’une synchronisation universelle de toutes les applications. Les fonctions disponibles dépendront notamment des services utilisés et des autorisations accordées.

Xiaomi 18 Pro Max : les transferts AirDrop deviennent possibles

Une autre nouveauté a été repérée sur le Xiaomi 18 Pro Max, équipé d’HyperOS 4.

Le smartphone propose une fonction de partage avec les appareils Apple utilisant la compatibilité entre Quick Share et AirDrop.

Pour recevoir un fichier sur un iPhone, il faut notamment activer AirDrop en mode « Tout le monde pendant 10 minutes » depuis le centre de contrôle.

Cette possibilité simplifie les échanges entre Android et iOS, notamment lorsqu’il faut envoyer rapidement plusieurs photos sans passer par une application de messagerie.

Il faut préciser que cette compatibilité avec AirDrop n’est pas entièrement nouvelle dans l’univers Android. Google et plusieurs autres constructeurs ont déjà commencé à proposer des transferts similaires sur certains appareils.

Un smartphone Xiaomi contrôlable directement depuis un Mac ou un iPad

HyperOS 4 renforce également la fonction Xiaomi HyperConnect permettant de retrouver son téléphone sur un écran plus grand.

Avec l’application de connectivité Xiaomi, un utilisateur pourra afficher et manipuler l’interface de son smartphone depuis un Mac ou un iPad compatible.

Il sera notamment possible de déplacer des photos et des documents par glisser-déposer entre les appareils.

Pour utiliser cette fonction, plusieurs conditions sont prévues : installer l’application Xiaomi correspondante, connecter les appareils au même compte Xiaomi, activer le Bluetooth et utiliser un réseau compatible.

Sur Mac, le système devra fonctionner sous macOS 12 ou une version ultérieure. Sur iPad, iPadOS 14 ou une version plus récente sera nécessaire.

Ces possibilités prolongent les fonctions déjà introduites avec HyperOS 3. Xiaomi avait notamment commencé à rapprocher ses smartphones des appareils Apple grâce au partage de fichiers et à certaines synchronisations de notifications.

HyperOS 4 arrive le 15 octobre sur les premiers smartphones

La version stable d’HyperOS 4 a été lancée en Chine le 23 septembre avec les Xiaomi 18 Pro. Son déploiement sur les appareils existants commencera le 15 octobre 2026.

Voici les principaux modèles concernés par cette première vague chinoise :

Xiaomi Redmi Xiaomi 17 Ultra Redmi K100 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max Redmi K100 Pro Xiaomi 17 Pro Redmi K90 Pro Max Xiaomi 17 Redmi K90

Les Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro figurent également dans cette première phase. D’autres smartphones, dont les Xiaomi 15 et Xiaomi 14, sont programmés pour les mois suivants.

Le calendrier international reste à confirmer, et toutes les nouvelles fonctions de connectivité ne seront pas nécessairement disponibles sur chaque modèle.

Avec HyperOS 4, Xiaomi cherche surtout à supprimer les contraintes rencontrées par les utilisateurs qui possèdent des appareils Android et Apple. Le partage de fichiers, la synchronisation des notifications et le contrôle depuis un Mac pourraient rendre cette combinaison beaucoup plus pratique au quotidien.