iPhone Duo ou iPhone 18 Pro : le choix est plus compliqué qu’il n’y paraît

Apple propose désormais deux visions très différentes de l’iPhone haut de gamme. D’un côté, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, qui conservent un format classique tout en misant sur la photo, l’autonomie et les fonctions professionnelles. De l’autre, l’iPhone Duo, premier modèle pliable de la marque, avec un écran interne de 7,6 pouces et une utilisation plus proche d’un appareil hybride.

Les trois modèles partagent plusieurs technologies, dont la puce A20 Pro, ProMotion à 120 Hz et une dalle OLED très lumineuse. Le choix ne se joue donc pas vraiment sur les performances brutes. Il dépend surtout de l’écran, de la photo, de l’autonomie, du poids et, surtout, du prix.

iPhone Duo, 18 Pro et 18 Pro Max : les différences principales

Caractéristique iPhone Duo iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Puce A20 Pro A20 Pro A20 Pro Écran principal 7,6 pouces pliable Format classique Format classique plus grand Écran externe 5,4 pouces Non Non Rafraîchissement 120 Hz ProMotion 120 Hz ProMotion 120 Hz ProMotion Photo Double capteur 48 MP Système Pro plus complet Système Pro plus complet Téléobjectif dédié Non Oui Oui Ouverture variable Non Oui Oui Apple Pencil USB-C Oui Non Non Poids 254 g 211 g 249 g Épaisseur 5,2 mm ouvert / 11,3 mm fermé Plus fin Plus fin Autonomie Inférieure au Pro Max Très bonne La meilleure des trois Prix de départ 2 339 € 1 479 € 1 629 €

Le tableau montre surtout une chose : le Duo n’est pas un iPhone 18 Pro supérieur en tout. Il apporte un format pliable et un grand écran, mais il fait aussi plusieurs concessions sur la photo, l’autonomie et l’encombrement.

Le Duo prend l’avantage avec son écran de 7,6 pouces

L’élément qui différencie réellement l’iPhone Duo est son écran OLED pliable de 7,6 pouces. Une fois ouvert, il offre davantage d’espace pour la vidéo, la lecture, le multitâche ou l’utilisation de deux applications côte à côte. Apple ajoute aussi un écran externe de 5,4 pouces afin de conserver un usage plus classique lorsque l’appareil reste fermé.

Ce format peut avoir un intérêt concret pour ceux qui consultent souvent des documents, retouchent des images, travaillent sur plusieurs applications ou consomment beaucoup de contenus. Il rapproche le Duo d’un petit appareil hybride entre smartphone et tablette, sans atteindre pour autant le confort d’un iPad.

La compatibilité avec l’Apple Pencil USB-C renforce encore cette orientation. Elle peut être utile pour annoter un PDF, prendre des notes ou travailler rapidement sur un document.

Les iPhone 18 Pro restent plus complets pour la photo

Sur la partie photo, Apple a fait des choix différents. L’iPhone Duo utilise un double système photo de 48 mégapixels, suffisant pour la plupart des usages, mais il ne reprend pas toutes les fonctions présentes sur les modèles Pro.

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max conservent notamment un téléobjectif dédié, une ouverture variable et plusieurs fonctions destinées aux utilisateurs avancés, comme ProRAW, ProRes ou Apple Log. Ils offrent donc davantage de possibilités pour le zoom, la vidéo ou la retouche poussée.

Pour quelqu’un qui utilise beaucoup son smartphone comme appareil photo ou caméra, cette différence peut compter davantage que le grand écran du Duo.

Le Pro Max conserve l’avantage sur l’autonomie

Le format pliable impose aussi davantage de contraintes internes. Apple utilise une architecture à deux batteries dans l’iPhone Duo afin de répartir les composants dans les deux parties de l’appareil.

L’iPhone 18 Pro Max reste plus endurant. Apple annonce jusqu’à 43 heures de lecture vidéo sur ce modèle, ce qui le place devant le Duo pour les usages prolongés. Cet avantage peut devenir important pour ceux qui utilisent beaucoup la 5G, le GPS, la vidéo ou les jeux au cours d’une même journée.

Le Duo n’est pas mauvais sur ce point, mais son format oblige Apple à faire des compromis.

Un appareil très fin ouvert, beaucoup moins une fois fermé

Apple met en avant une épaisseur de seulement 5,2 mm lorsque le Duo est déplié. C’est effectivement très fin pour un smartphone de cette taille.

Une fois fermé, il atteint en revanche 11,3 mm, avec un poids de 254 grammes. Il devient donc plus épais dans une poche qu’un iPhone classique et légèrement plus lourd que l’iPhone 18 Pro Max, qui affiche 249 grammes.

Le format pliable apporte donc plus d’écran, mais aussi davantage d’encombrement lorsqu’il est replié.

Le prix reste l’écart le plus important

En France, l’iPhone 18 Pro débute à 1 479 euros, contre 1 629 euros pour l’iPhone 18 Pro Max. L’iPhone Duo démarre à 2 339 euros.

L’écart avec le Pro Max atteint donc 710 euros.

À ce niveau de prix, le choix dépend surtout de l’usage réel du grand écran pliable. Si ce format sert régulièrement pour le multitâche, la vidéo ou l’Apple Pencil, il apporte une expérience différente. Dans le cas contraire, l’iPhone 18 Pro Max conserve un meilleur équilibre entre photo, autonomie, poids et prix.

Quel modèle correspond à quel usage ?

L’iPhone 18 Pro reste le modèle le plus compact des trois et conserve toutes les fonctions photo avancées. Il s’adresse surtout à ceux qui veulent un smartphone haut de gamme sans passer à un très grand format.

L’iPhone 18 Pro Max ajoute surtout une meilleure autonomie et un écran plus grand, sans les contraintes liées à une charnière ou à un appareil pliable.

L’iPhone Duo est un choix beaucoup plus spécifique. Son intérêt repose presque entièrement sur son écran de 7,6 pouces, le multitâche et la compatibilité avec l’Apple Pencil. Ceux qui n’ont pas besoin de ces fonctions paient donc surtout pour le nouveau format.