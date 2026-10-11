One UI 9 : ces 5 nouveautés vont changer la façon d’utiliser votre Samsung Galaxy

Samsung poursuit le déploiement de One UI 9, sa nouvelle interface basée sur Android 17, et de plus en plus de smartphones Galaxy commencent à recevoir cette mise à jour. Derrière les améliorations habituelles du système se cachent plusieurs fonctions particulièrement intéressantes, notamment pour la vidéo, la traduction, la personnalisation et la sécurité. Certaines nouveautés pourraient même transformer des gestes que les utilisateurs effectuent quotidiennement sur leur téléphone.

1. My FanCam : l’intelligence artificielle peut désormais recadrer vos vidéos toute seule

C’est l’une des nouveautés les plus impressionnantes de One UI 9. Baptisée My FanCam, cette fonction permet de sélectionner une personne dans une vidéo déjà enregistrée afin que Galaxy AI la maintienne automatiquement au centre de l’image.

Imaginez que vous filmiez un match de football, un concert ou le spectacle de votre enfant. Même si la personne se déplace constamment dans le cadre, l’intelligence artificielle peut analyser ses mouvements et générer une nouvelle vidéo dans laquelle elle reste au centre.

L’utilisateur n’a donc plus besoin de recadrer manuellement chaque passage. Il peut également adapter le format de sa vidéo pour une publication sur TikTok, Instagram ou YouTube Shorts.

Pour utiliser cette fonction sur un Galaxy compatible, il suffit d’ouvrir Galerie, de sélectionner une vidéo, puis d’accéder aux outils Galaxy AI pour choisir My FanCam.

Samsung conserve le fichier original afin de permettre plusieurs montages à partir d’une même séquence.

Cette fonctionnalité a notamment été introduite sur les smartphones pliables de dernière génération, avant d’être étendue à d’autres appareils. Les Galaxy S25 ont ainsi récupéré My FanCam et plusieurs autres fonctions Galaxy AI avec One UI 9.

Attention toutefois : la disponibilité dépend du smartphone, et le suivi automatique peut être moins précis lorsque plusieurs personnes se ressemblent ou se croisent rapidement.

2. Interpreter devient plus pratique pour les conversations traduites

L’application Interpreter de Samsung évolue également avec une fonction baptisée Thread View, conçue pour rendre les conversations traduites plus faciles à suivre.

Jusqu’à présent, l’outil permettait déjà à deux personnes parlant des langues différentes de communiquer grâce à une traduction en temps réel. Mais retrouver une phrase prononcée quelques instants auparavant n’était pas toujours pratique.

Avec cette nouvelle présentation, les échanges s’affichent sous la forme d’un fil de conversation consultable.

Un utilisateur peut donc revenir sur une information sans perdre complètement le contexte de la discussion. Cette possibilité peut notamment servir lors d’un voyage, d’une réunion professionnelle ou d’une conversation avec une personne étrangère.

Samsung améliore également le mode Conversation, avec une traduction annoncée plus rapide et une meilleure continuité des échanges.

Ces changements s’inscrivent dans les nombreuses améliorations apportées par One UI 9 à Galaxy AI et aux applications Samsung.

La disponibilité des fonctions de traduction reste néanmoins liée aux langues prises en charge et aux modèles compatibles.

3. Now Brief permet enfin de créer ses propres cartes personnalisées

Avec One UI 9, Samsung apporte une évolution importante à Now Brief, son système de résumés intelligents qui affiche des informations adaptées aux habitudes de l’utilisateur.

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité reposait principalement sur les suggestions de Galaxy AI. Désormais, il devient possible de créer des cartes personnalisées, appelées Custom Cards.

Ces cartes peuvent notamment exploiter des informations provenant de Samsung Weather, Samsung Health ou YouTube.

Un utilisateur peut, par exemple, configurer une carte météo qui présente les prévisions à plusieurs jours, les risques de pluie ou les niveaux de pollen. Une autre carte peut être consacrée à ses activités physiques et aux informations de santé enregistrées dans Samsung Health.

La personnalisation concerne également les moments d’affichage. Il devient possible de privilégier certaines informations le matin et d’autres plus tard dans la journée.

Samsung limite toutefois le nombre de cartes personnalisées pouvant être conservées simultanément.

Cette amélioration ne concerne pas seulement les Galaxy S26. Comme nous l’avons expliqué dans notre article consacré aux nouvelles fonctions IA arrivées sur les Galaxy S24 avec One UI 9, Samsung étend progressivement ces possibilités aux générations précédentes.

Now Brief pourrait ainsi devenir un véritable tableau de bord personnel, plutôt qu’un simple espace affichant des recommandations automatiques.

4. Un nouveau tableau de bord permet de surveiller les actions des assistants IA

Samsung introduit également une fonction particulièrement intéressante pour la transparence et la confidentialité.

Avec AI Assistant Activity, les utilisateurs disposent d’un espace permettant de consulter certaines actions réalisées par les assistants d’intelligence artificielle sur leur smartphone.

Le tableau de bord peut notamment fournir des informations sur les applications utilisées par l’assistant, les tâches exécutées et les automatisations effectuées.

Cette nouveauté prend tout son sens à mesure que les assistants IA gagnent en autonomie.

Un assistant capable d’interagir avec plusieurs applications peut, par exemple, effectuer certaines opérations sans nécessiter une intervention manuelle à chaque étape. Disposer d’un historique de ces actions permet alors de mieux comprendre son fonctionnement.

Samsung renforce parallèlement la protection des données personnelles avec d’autres nouveautés de One UI 9.

Parmi elles, Privacy Alerts peut identifier des comportements inhabituels lorsqu’une application utilise certaines autorisations ou accède fréquemment à des données sensibles.

Cette protection a été détaillée dans notre article sur One UI 9 et ses alertes contre les applications trop curieuses.

Il existe néanmoins une limite importante pour les utilisateurs français : certaines automatisations avancées de Gemini restent réservées à des régions spécifiques, notamment les États-Unis et la Corée du Sud.

La présence du tableau de bord ne signifie donc pas que toutes les fonctions d’automatisation seront immédiatement accessibles en France.

5. Garantie et Care : toutes les informations importantes réunies dans les paramètres

Cette dernière nouveauté est moins spectaculaire que les outils d’intelligence artificielle, mais elle répond à un besoin concret.

Samsung ajoute un espace Warranty and Care, consacré à la garantie, aux diagnostics et à l’entretien du smartphone.

Accessible depuis les paramètres sur les appareils compatibles, cette rubrique vise à centraliser plusieurs informations auparavant réparties entre différentes applications ou pages d’assistance.

L’utilisateur peut notamment consulter le statut de garantie de son appareil, accéder à certaines informations de réparation et vérifier sa couverture Samsung Care+ lorsqu’il dispose d’un abonnement.

Des outils de diagnostic permettent également de contrôler certains éléments du smartphone sans avoir à rechercher systématiquement une solution sur Internet.

Cette centralisation peut être particulièrement utile avant une réparation ou lors de l’achat d’un Galaxy d’occasion.

Certaines options, notamment celles liées à la prise de rendez-vous et aux services de réparation, peuvent varier selon les pays.

Quels smartphones Galaxy peuvent déjà profiter de One UI 9 ?

Le déploiement de One UI 9 et Android 17 a officiellement commencé le 16 septembre 2026 avec la série Galaxy S26. Les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8 sont quant à eux commercialisés directement avec cette version.

Depuis, Samsung accélère progressivement la distribution sur les générations précédentes.

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ont commencé à recevoir la version stable en Corée du Sud, puis sur certaines variantes américaines. Les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 ont également rejoint cette nouvelle vague.

Plus récemment, le déploiement s’est étendu aux Galaxy S24, Z Fold6 et Z Flip6, avec des fichiers d’installation de plusieurs gigaoctets pour les appareils qui n’avaient pas participé au programme bêta.

Notre article consacré à l’arrivée de One UI 9 sur les Galaxy S24 et les pliables de 2024 détaille cette nouvelle étape.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible sur votre smartphone, ouvrez Paramètres → Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation.

Il faut toutefois distinguer deux choses : recevoir One UI 9 et bénéficier de l’ensemble de ses nouvelles fonctionnalités.

Certains Galaxy plus anciens peuvent installer Android 17 sans profiter de toutes les nouveautés de Galaxy AI. Les Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5 et Z Flip5 sont notamment concernés par plusieurs restrictions.

Nous avons déjà détaillé les fonctions Galaxy AI qui restent indisponibles sur certains anciens Galaxy.

Pour connaître la compatibilité de votre appareil et suivre les prochaines vagues de distribution en France, vous pouvez également consulter notre dossier complet sur One UI 9, ses nouveautés et les smartphones Galaxy compatibles.

Avec cette nouvelle version, Samsung cherche surtout à rendre ses smartphones plus pratiques au quotidien. Le recadrage intelligent des vidéos, les traductions plus faciles à suivre, la personnalisation de Now Brief et le contrôle des assistants IA illustrent cette évolution.

La prochaine étape se prépare déjà avec One UI 9.5, actuellement en développement chez Samsung. Mais pour les millions de propriétaires de Galaxy qui attendent encore Android 17, l’enjeu immédiat reste de recevoir One UI 9 et de découvrir les fonctions réellement compatibles avec leur smartphone.