Oppo Find X10 vs Xiaomi 18 Pro : 8 000 mAh, double capteur 200 MP… lequel mérite vraiment son prix ?

Oppo et Xiaomi viennent de lancer deux smartphones haut de gamme qui promettent de sérieusement bousculer la concurrence. D’un côté, le Find X10 impressionne avec sa batterie de 8 000 mAh, son écran 144 Hz et ses deux capteurs photo de 200 mégapixels. De l’autre, le Xiaomi 18 Pro mise sur un processeur Snapdragon gravé en 2 nm, un écran secondaire à l’arrière et une recharge plus rapide. Deux approches différentes, avec un écart de prix qui pourrait peser lourd au moment de choisir.

Oppo Find X10 et Xiaomi 18 Pro : deux smartphones qui ne jouent pas la même carte

Le Xiaomi 18 Pro privilégie un format relativement compact, avec son écran AMOLED de 6,4 pouces et un poids d’environ 203 grammes. Il conserve ainsi des dimensions assez raisonnables pour un appareil aussi puissant.

Oppo adopte une approche différente. Son Find X10 embarque un écran AMOLED LTPO de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, contre 120 Hz chez Xiaomi. Cette fréquence supérieure pourrait apporter davantage de fluidité dans les jeux compatibles, même si la différence sera moins perceptible dans une utilisation classique.

La luminosité maximale annoncée atteint 4 000 nits sur le Xiaomi 18 Pro, contre 3 600 nits pour son concurrent selon les caractéristiques présentées. Ces valeurs correspondent toutefois à des conditions de mesure spécifiques et ne suffisent pas, à elles seules, à déterminer lequel sera le plus lisible en plein soleil.

Voici les principales différences techniques entre les deux modèles.

Caractéristiques Oppo Find X10 Xiaomi 18 Pro Écran 6,59 pouces AMOLED, 144 Hz 6,4 pouces AMOLED, 120 Hz Écran arrière Non 2,7 pouces AMOLED Processeur Dimensity 9600M, 3 nm Snapdragon 8 Elite Gen 6, 2 nm Appareil photo principal 200 MP, Hasselblad 200 MP, Leica Téléobjectif périscopique 200 MP, zoom 2,8x 200 MP, zoom 3,2x Batterie 8 000 mAh 7 000 mAh Recharge filaire 80 W 100 W Recharge sans fil 50 W 50 W Interface ColorOS 17 HyperOS 4 Prix de départ en Chine 5 499 yuans 5 999 yuans

Ces caractéristiques concernent les versions chinoises. Les capacités des batteries, les prix et certaines fonctionnalités pourraient différer sur les modèles commercialisés en Europe.

Avec 8 000 mAh, Oppo prend un avantage important sur l’autonomie

La différence la plus spectaculaire concerne la batterie. Oppo a intégré une capacité de 8 000 mAh, soit 1 000 mAh supplémentaires par rapport aux 7 000 mAh du Xiaomi 18 Pro.

Cette capacité représente environ 14 % de plus sur le papier. Elle pourrait se traduire par plusieurs heures d’utilisation supplémentaires, notamment pour regarder des vidéos, naviguer sur Internet ou utiliser les réseaux sociaux.

Oppo utilise une batterie silicium-carbone, une technologie permettant d’augmenter la densité énergétique sans imposer un boîtier démesurément épais. Le constructeur annonce jusqu’à deux jours d’utilisation typique et une capacité conservée supérieure à 80 % après cinq ans dans ses conditions de référence.

Le fabricant confirme ces caractéristiques dans sa présentation officielle de la série Find X10.

Xiaomi compense partiellement son déficit de capacité par une recharge filaire plus rapide :

Oppo Find X10 : 80 W en filaire et 50 W sans fil.

Xiaomi 18 Pro : 100 W en filaire et 50 W sans fil.

Les 100 W du Xiaomi constituent un avantage pour les utilisateurs qui rechargent fréquemment leur smartphone pendant de courtes périodes. En revanche, il serait prématuré d’affirmer que l’Oppo possède une meilleure autonomie réelle sans disposer de tests comparatifs effectués dans des conditions identiques.

Un autre élément pourrait modifier ce duel en France : Oppo précise que certains marchés recevront une batterie réduite à 7 150 mAh. La configuration européenne définitive reste donc particulièrement importante à surveiller.

Deux capteurs de 200 MP chacun, mais Xiaomi mise sur un zoom plus puissant

La photographie constitue l’autre grande confrontation entre ces deux smartphones.

Oppo travaille avec Hasselblad, tandis que Xiaomi poursuit son partenariat avec Leica. Les deux fabricants proposent un appareil photo principal de 200 MP accompagné d’un téléobjectif périscopique affichant également 200 MP.

Le Xiaomi 18 Pro utilise un capteur principal de 1/1,28 pouce, légèrement plus grand que le capteur de 1/1,4 pouce du Find X10. À technologie comparable, cette différence peut favoriser la captation de lumière, mais elle ne garantit pas automatiquement des photos de meilleure qualité.

Les traitements logiciels, la stabilisation et les algorithmes HDR jouent également un rôle déterminant.

Sur le zoom optique, Xiaomi conserve un petit avantage avec un grossissement de 3,2x contre 2,8x chez Oppo. Cette différence peut être intéressante pour les portraits cadrés de près et les sujets éloignés, sans pour autant déterminer la qualité finale des clichés.

Oppo répond avec son moteur de traitement LUMO True Image Engine, conçu notamment pour reproduire des couleurs et des textures naturelles.

Pour les selfies, le Find X10 propose une caméra frontale de 50 MP avec autofocus et une focale équivalente à 18 mm, particulièrement adaptée aux photos de groupe. Xiaomi utilise également une caméra de 50 MP, mais avec un cadrage annoncé plus resserré.

Les deux smartphones offrent donc un équipement photographique ambitieux. Seul un comparatif réalisé sur les mêmes scènes permettra de départager précisément leurs performances en basse lumière, en portrait et sur les forts niveaux de zoom.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 contre Dimensity 9600M : Xiaomi pourrait faire la différence en gaming

Sous le capot, Xiaomi a choisi le Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm, une puce haut de gamme fabriquée selon un procédé de gravure en 2 nm.

Oppo utilise le MediaTek Dimensity 9600M, gravé en 3 nm, avec une fréquence maximale annoncée de 4,21 GHz.

Sur le papier, le Snapdragon pourrait offrir des performances graphiques supérieures, particulièrement dans les jeux exigeants et les applications nécessitant beaucoup de puissance de calcul.

Mais la finesse de gravure ne permet pas, à elle seule, de conclure à une meilleure autonomie ou à de meilleures performances prolongées. Le système de refroidissement et l’optimisation logicielle restent essentiels.

Côté logiciel, le Xiaomi 18 Pro fonctionne avec HyperOS 4, tandis que l’Oppo Find X10 utilise ColorOS 17, les deux interfaces reposant sur Android 17.

Xiaomi dispose également d’un argument original : son écran AMOLED secondaire de 2,7 pouces intégré au dos du téléphone. Celui-ci permet notamment de consulter certaines notifications et d’utiliser les caméras arrière pour prendre des selfies.

Cette fonctionnalité n’est pas indispensable au quotidien, mais elle peut constituer un véritable avantage pour les utilisateurs qui recherchent un smartphone différent des modèles traditionnels.

Prix en France : attention, l’écart pourrait être bien plus important qu’en Chine

En Chine, l’Oppo Find X10 démarre à 5 499 yuans, contre 5 999 yuans pour le Xiaomi 18 Pro, dans leurs versions de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’écart atteint ainsi 500 yuans, soit approximativement une soixantaine d’euros. Il ne faut toutefois pas confondre ces prix chinois avec les tarifs qui seront éventuellement appliqués en France.

Pour Oppo, la prochaine étape est déjà fixée. La marque a officiellement annoncé une présentation mondiale de la série Find X10 le 21 octobre 2026 à Majorque, en Espagne.

Ce lancement doit permettre de découvrir les tarifs européens, les configurations réellement commercialisées et les éventuelles différences de batterie.

Les premières rumeurs évoquent des prix nettement supérieurs à ceux pratiqués en Chine, mais aucun tarif français définitif n’a encore été officialisé.

Oppo Find X10 ou Xiaomi 18 Pro : lequel choisir ?

Le choix dépend finalement davantage des priorités de l’utilisateur que des chiffres figurant sur une fiche technique.

L’Oppo Find X10 apparaît comme le modèle le plus intéressant pour l’autonomie et le confort d’affichage. Sa batterie de 8 000 mAh, son écran 144 Hz et ses deux capteurs photo de 200 MP composent un ensemble particulièrement séduisant. Il conviendra notamment aux personnes qui utilisent intensivement leur smartphone tout au long de la journée.

Le Xiaomi 18 Pro semble mieux adapté aux utilisateurs recherchant un téléphone puissant et relativement compact. Son Snapdragon de dernière génération, sa recharge de 100 W et son écran arrière lui donnent une identité différente.

L’avantage tarifaire d’Oppo sur le marché chinois pourrait toutefois disparaître en Europe. Le prix français du Find X10, sa capacité de batterie définitive et les conditions de garantie seront donc décisifs pour déterminer lequel offre réellement le meilleur rapport qualité-prix.

Avec 1 000 mAh de batterie supplémentaire et un équipement photographique très proche, Oppo possède de sérieux arguments. Mais Xiaomi conserve des atouts importants en puissance, en format compact et en fonctionnalités. Le lancement européen du 21 octobre devrait apporter les dernières informations indispensables pour les départager.