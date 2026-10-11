ChatGPT contre Claude : OpenAI casse ses prix jusqu’à 80 % et bouscule Anthropic sur le marché de l’IA

La bataille entre OpenAI et Anthropic prend une nouvelle dimension. Après avoir gagné du terrain auprès des entreprises grâce à Claude et son assistant de programmation Claude Code, Anthropic fait désormais face à une riposte tarifaire d’OpenAI. Avec des baisses de prix atteignant 80 % sur certains modèles GPT-5.6, le créateur de ChatGPT cherche à reconquérir un marché particulièrement lucratif. Les premiers chiffres montrent que cette stratégie commence à porter ses fruits.

OpenAI baisse fortement ses tarifs pour concurrencer Claude

Pendant les premiers mois de 2026, Anthropic a réussi à s’imposer auprès de nombreuses entreprises technologiques. Ses modèles Claude, particulièrement appréciés pour la programmation et les tâches professionnelles complexes, lui ont permis de prendre une avance importante sur certains segments du marché.

Mais OpenAI a progressivement changé la donne en misant sur un argument devenu déterminant pour les entreprises : le coût d’utilisation.

Le 30 juillet 2026, la société a annoncé une réduction particulièrement importante des tarifs de deux modèles de sa gamme GPT-5.6.

GPT-5.6 Luna a vu son prix diminuer de 80 %, tandis que GPT-5.6 Terra est devenu 20 % moins cher. Ces changements ont été confirmés directement par OpenAI dans sa présentation officielle de la nouvelle tarification.

Les trois modèles répondent à des besoins différents :

Modèle Prix d’entrée / million de tokens Prix de sortie / million de tokens GPT-5.6 Luna 0,20 $ 1,20 $ GPT-5.6 Terra 2,00 $ 12,00 $ GPT-5.6 Sol 4,00 $ 20,00 $

Ces tarifs correspondent au traitement standard de l’API dans les conditions usuelles. Des options de traitement et des contextes particulièrement longs peuvent modifier la facturation.

Le modèle Luna vise principalement les tâches répétitives exécutées à grande échelle, comme la classification de documents, l’analyse de données simples ou certaines automatisations. Terra offre un équilibre entre coût et capacités, tandis que Sol reste destiné aux opérations nécessitant davantage de raisonnement.

Pour une entreprise qui effectue plusieurs millions de requêtes chaque mois, ces différences tarifaires peuvent représenter des économies substantielles.

Anthropic perd son avance, les dépenses se rééquilibrent

Ce repositionnement tarifaire intervient alors que les habitudes des entreprises évoluent rapidement.

Selon les données d’OpenRouter évoquées dans une enquête du Wall Street Journal publiée le 8 octobre 2026, les dépenses consacrées aux modèles d’OpenAI et d’Anthropic se sont rapprochées au cours du mois de septembre.

Au début de l’année, Anthropic représentait environ 75 % des dépenses observées dans le périmètre analysé. Neuf mois plus tard, la répartition se serait rapprochée de l’équilibre.

Cette évolution ne signifie pas qu’OpenAI a récupéré la moitié de l’ensemble du marché mondial de l’intelligence artificielle. Les chiffres reflètent les usages et les dépenses relevés sur une plateforme donnée, et non toutes les entreprises utilisant ces technologies.

Ils illustrent néanmoins un changement notable : Anthropic n’est plus aussi largement dominant sur ce segment.

La concurrence porte désormais autant sur le prix d’une requête que sur la qualité des réponses produites. Pour de nombreuses sociétés, utiliser le modèle le plus puissant disponible n’est plus systématiquement la solution la plus rentable.

Anthropic riposte avec Claude 5.5 et des modèles moins chers

Anthropic ne compte pas laisser OpenAI gagner cette bataille tarifaire sans réagir. L’entreprise a renouvelé sa gamme Claude en septembre et octobre 2026, avec une priorité donnée à l’efficacité et à la réduction des coûts.

Le 22 septembre, Claude Opus 5.5 a été présenté comme une alternative plus économique aux précédents modèles haut de gamme. Quelques jours plus tard, Claude Sonnet 5.5 a apporté des gains de vitesse et une baisse des coûts sur certaines tâches.

La réponse la plus récente est arrivée le 7 octobre 2026 avec Claude Haiku 5.5. Ce nouveau modèle est destiné aux opérations rapides et répétitives, notamment les résumés, la classification de données et les assistants de service client.

Dans son annonce officielle, Anthropic affirme que Haiku 5.5 coûte en moyenne 75 % moins cher à exécuter que Haiku 4.5.

La concurrence ne repose donc plus uniquement sur les performances des modèles les plus avancés. Les deux entreprises cherchent aussi à proposer des IA suffisamment efficaces pour traiter des millions de demandes à moindre coût.

Les entreprises commencent à utiliser plusieurs intelligences artificielles

Cette guerre des prix transforme également la manière dont les sociétés déploient l’intelligence artificielle.

Plutôt que de confier toutes leurs opérations à un seul fournisseur, certaines choisissent désormais de combiner plusieurs modèles selon les besoins.

Une entreprise peut, par exemple, utiliser une IA économique pour trier des milliers de courriels ou analyser des documents, puis réserver un modèle plus puissant aux tâches nécessitant un raisonnement complexe ou la génération de code.

Cette approche présente un double avantage : réduire les dépenses et éviter une dépendance excessive à un seul fournisseur.

Le prix ne constitue cependant pas l’unique critère. Les politiques de conservation des données, la confidentialité et les garanties de sécurité deviennent également déterminantes, particulièrement pour les entreprises manipulant des informations sensibles.

Les pratiques d’Anthropic concernant la conservation de certaines données ont d’ailleurs suscité des interrogations chez des clients professionnels, tandis qu’OpenAI cherche à mettre en avant ses différentes options de traitement et de confidentialité.

Il faut néanmoins distinguer le prix affiché par million de tokens du coût réel d’une tâche. Un modèle moins cher, mais nécessitant davantage de tentatives ou produisant plus d’erreurs, peut finalement coûter davantage à une entreprise.

Une guerre des prix qui pourrait profiter aux utilisateurs de ChatGPT et Claude

Pour les particuliers, les baisses annoncées concernent principalement les API utilisées par les développeurs et les entreprises. Elles ne signifient donc pas automatiquement une diminution des abonnements ChatGPT ou Claude.

Leurs conséquences pourraient néanmoins devenir visibles dans les prochains mois.

En réduisant le coût d’exécution de leurs modèles, OpenAI et Anthropic rendent certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle plus accessibles aux éditeurs de logiciels, aux développeurs indépendants et aux petites entreprises.

Cette évolution pourrait favoriser l’apparition d’assistants plus performants dans les applications professionnelles, les outils de création de contenu et les services automatisés.

Mais la concurrence reste particulièrement coûteuse pour les deux sociétés. Le développement de modèles avancés nécessite toujours des investissements considérables dans les centres de données, les puces spécialisées et les infrastructures informatiques.

OpenAI regagne du terrain face à Anthropic, mais aucun des deux acteurs ne peut encore revendiquer une victoire définitive. Les prochains mois devraient confirmer si la baisse des tarifs suffit à fidéliser les entreprises ou si les performances de Claude et de GPT continueront de redistribuer les positions.

Pour les utilisateurs, cette rivalité pourrait surtout accélérer une tendance déjà bien engagée : des intelligences artificielles toujours plus capables, disponibles à un coût progressivement plus accessible.