Un cadenas apparaît à côté de vos SMS sur Android ou iPhone ? Voici ce qu’il signifie vraiment

Un petit cadenas s’affiche parfois à côté des messages envoyés depuis un smartphone Android ou un iPhone. Ce symbole peut intriguer, notamment lorsqu’il apparaît soudainement ou disparaît d’une conversation. Pourtant, il ne signale ni un piratage ni un contact bloqué. Il indique au contraire que vos échanges bénéficient d’une protection supplémentaire. Encore faut-il comprendre dans quelles situations cette sécurité fonctionne réellement.

Pourquoi un cadenas apparaît-il à côté de vos messages ?

Sur Google Messages, l’application de messagerie utilisée notamment sur les smartphones Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO et Google Pixel, le cadenas indique qu’une conversation profite du chiffrement de bout en bout.

Cette technologie protège le contenu des messages pendant leur transmission. Concrètement, le texte est transformé en données illisibles, que seuls les appareils participant à la conversation peuvent déchiffrer.

Même Google ne peut pas consulter le contenu des messages ainsi protégés pendant leur transmission.

Le cadenas peut apparaître près de l’heure d’envoi d’un message ou sur le bouton permettant de l’envoyer. Sa présence confirme que le chiffrement est actif pour cet échange.

Il existe toutefois une distinction importante : tous les messages RCS ne sont pas automatiquement chiffrés de bout en bout.

Google Messages : pourquoi le cadenas peut-il disparaître ?

Le protocole RCS remplace progressivement les SMS traditionnels. Il permet notamment d’envoyer des photos de meilleure qualité, de connaître l’état de lecture d’un message et de voir lorsqu’un correspondant est en train d’écrire.

Lorsque deux personnes utilisent Google Messages avec les discussions RCS activées, le chiffrement de bout en bout est normalement appliqué automatiquement.

Mais certaines situations peuvent provoquer la disparition du cadenas.

Une connexion Internet indisponible, un correspondant qui désactive les RCS ou un basculement vers les SMS classiques peuvent empêcher le chiffrement de fonctionner.

Le message peut alors être envoyé par le réseau mobile traditionnel, sans bénéficier de cette protection.

Pour vérifier les paramètres sur Android, il suffit d’ouvrir Google Messages, de toucher sa photo de profil, puis d’accéder aux paramètres de l’application et aux discussions RCS.

Google détaille également le fonctionnement de cette protection dans son centre d’aide officiel.

Sur iPhone, les bulles vertes ne signifient plus forcément que vos messages sont moins sécurisés

Sur iPhone, Apple distingue historiquement les messages selon leur couleur. Les bulles bleues correspondent aux conversations iMessage, protégées par un chiffrement de bout en bout, tandis que les bulles vertes identifient les SMS, MMS et messages RCS.

Mais une évolution importante est intervenue en mai 2026.

Avec iOS 26.5, Apple a commencé à proposer le chiffrement de bout en bout des messages RCS, notamment pour les conversations entre iPhone et Android. Google a également annoncé le déploiement progressif de cette protection entre les deux plateformes.

Cela ne signifie pas pour autant que tous les échanges entre un iPhone et un smartphone Android sont désormais chiffrés.

La fonctionnalité dépend notamment de la compatibilité des opérateurs des participants et des appareils utilisés.

Lorsqu’une conversation RCS est effectivement protégée, l’application Messages d’Apple affiche la mention « Chiffré » accompagnée d’un cadenas.

Les bulles restent vertes, même lorsque le chiffrement fonctionne. Apple précise cette distinction dans sa documentation officielle sur les messages RCS et iMessage.

Le moyen le plus simple consiste à vérifier la présence du cadenas dans la conversation plutôt que de se fier uniquement à la couleur des bulles ou à l’activation du protocole RCS.

Sur Android, Google Messages indique lorsqu’un échange bénéficie du chiffrement de bout en bout. Sur iPhone, la mention « Chiffré » permet également d’identifier les conversations compatibles.

En revanche, les SMS et MMS classiques ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout.

Il faut également garder à l’esprit que cette protection concerne principalement la transmission des messages. Elle n’empêche pas une personne ayant accès à un téléphone déverrouillé de lire les conversations qui y sont enregistrées.

Finalement, ce petit cadenas constitue un indicateur utile pour reconnaître les échanges sécurisés. Et avec l’arrivée progressive du chiffrement RCS entre Android et iPhone, son apparition pourrait devenir de plus en plus fréquente dans les conversations quotidiennes.