iOS 27 : ce réglage caché pourrait vider la batterie de votre iPhone, voici comment le désactiver

Depuis l’installation d’iOS 27, certains utilisateurs d’iPhone se plaignent d’une autonomie en forte baisse. Un propriétaire d’iPhone 15 Pro Max affirme avoir presque doublé son temps d’écran après avoir désactivé une fonction liée à la connexion Internet. Baptisée Assistance connectivité, cette option pourrait entraîner une consommation supplémentaire de batterie, même lorsque le téléphone utilise le Wi-Fi.

Un simple réglage permettrait de retrouver plusieurs heures d’autonomie

Sur Reddit, un utilisateur explique que son iPhone 15 Pro Max ne dépassait plus 3 à 4 heures d’écran allumé depuis son passage à iOS 27. Pourtant, la batterie de son appareil affichait encore une capacité maximale de 89 %.

Après avoir désactivé l’option Connectivity Assist, il affirme avoir retrouvé environ 7 heures d’utilisation.

Un changement spectaculaire.

Un autre propriétaire d’iPhone 16 Pro rapporte également des problèmes de chauffe et de décharge rapide associés à cette fonction. Ces témoignages restent toutefois individuels et ne permettent pas de garantir une amélioration similaire sur tous les iPhone.

Pourquoi Assistance connectivité peut consommer davantage de batterie

Cette fonction permet à l’iPhone de maintenir une connexion Internet lorsque le Wi-Fi devient faible ou instable. Pour éviter une interruption, le téléphone peut alors solliciter les données mobiles en complément du réseau Wi-Fi.

Le problème, selon les utilisateurs concernés, serait que cette assistance continue parfois de mobiliser la connexion cellulaire en arrière-plan, même lorsque le Wi-Fi fonctionne correctement.

Or, maintenir une activité sur le réseau mobile peut augmenter la consommation énergétique, particulièrement lorsque la réception est mauvaise.

La fonction reste utile dans les déplacements, mais son intérêt est moins évident lorsqu’on utilise principalement un réseau Wi-Fi stable à la maison.

La manipulation ne prend que quelques secondes :

Ouvrez les Réglages de votre iPhone. Accédez à la rubrique Wi-Fi. Recherchez l’option Assistance connectivité. Désactivez-la. Vérifiez également les paramètres de vos réseaux Wi-Fi enregistrés pour désactiver l’assistance individuelle, si cette option est proposée.

Vous pouvez ensuite consulter Réglages > Batterie pendant quelques jours pour vérifier si votre autonomie s’améliore.

Attention, cette désactivation peut rendre la connexion moins stable lorsque le Wi-Fi est faible, puisque l’iPhone ne pourra plus utiliser automatiquement les données mobiles pour compenser.

Faut-il vraiment désactiver cette fonction ?

Si votre iPhone perd beaucoup de batterie depuis iOS 27, le test mérite d’être effectué, surtout si vous utilisez principalement le Wi-Fi.

Mais Assistance connectivité n’est pas nécessairement responsable de toutes les baisses d’autonomie. Après une mise à jour majeure, certaines opérations en arrière-plan peuvent également augmenter temporairement la consommation.

Le cas de cet iPhone 15 Pro Max reste néanmoins intéressant : passer de 3 ou 4 heures à environ 7 heures d’écran allumé après une simple modification montre qu’il peut être utile de vérifier ce paramètre avant d’envisager des solutions plus contraignantes.

Et si aucune différence n’apparaît après quelques jours, vous pourrez toujours réactiver la fonction.