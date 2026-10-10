iPhone Duo : plus de 4 utilisateurs Android sur 10 envisagent de passer chez Apple, selon un sondage

Apple pourrait bien réussir à séduire une partie des utilisateurs Android avec son premier smartphone pliable. Un récent sondage révèle que 43,7 % des répondants intéressés par les téléphones pliables seraient prêts à envisager l’iPhone Duo, malgré son prix élevé. Un résultat intéressant pour un appareil commercialisé à partir de 2 339 € en France, qui montre que la fidélité à Android n’est pas forcément acquise, même chez les amateurs de smartphones Samsung.

L’iPhone Duo attire une partie des utilisateurs Android

Le site spécialisé Android Authority a demandé à ses lecteurs s’ils seraient prêts à abandonner Android au profit de l’iPhone Duo. Les résultats, publiés le 9 octobre 2026, montrent un intérêt réel pour le premier smartphone pliable d’Apple, sans pour autant annoncer un exode massif.

Voici les réponses obtenues :

Réponse des participants Pourcentage Pas intéressés par les smartphones pliables 38,9 % Préfèrent rester sur un pliable Android 34,4 % Prêts à passer à l’iPhone Duo 16,1 % Intéressés, mais souhaitent de meilleurs appareils photo 10,6 %

À première vue, les utilisateurs fidèles à Android restent majoritaires. Mais les chiffres deviennent plus révélateurs lorsqu’on retire les participants qui ne s’intéressent pas du tout aux smartphones pliables.

Dans ce groupe, 26,4 % se disent prêts à passer à l’iPhone Duo, tandis que 17,3 % pourraient franchir le pas si Apple améliorait les capacités photographiques de son appareil. Au total, 43,7 % envisagent donc un changement, sous certaines conditions pour une partie d’entre eux.

Ce résultat mérite d’autant plus l’attention que le sondage a été réalisé auprès du lectorat d’un média spécialisé dans Android. Il ne s’agit toutefois pas d’une étude représentative de l’ensemble des propriétaires de smartphones Android : les lecteurs ont choisi eux-mêmes de participer.

Apple marque des points sur le design, mais trois obstacles subsistent

L’intérêt suscité par l’iPhone Duo repose notamment sur son écran pliable dont la pliure est particulièrement discrète, son format large et son expérience logicielle. Ces caractéristiques semblent convaincre des utilisateurs qui attendaient une proposition différente des modèles déjà disponibles chez Samsung, Honor ou OPPO.

Le prix reste néanmoins un sérieux frein. Avec un tarif de départ de 2 339 € en France pour la version 256 Go, l’iPhone Duo se positionne parmi les smartphones les plus coûteux du marché. Même certains propriétaires de Galaxy Z Flip, pourtant habitués aux appareils pliables, hésitent à investir une telle somme.

La photographie constitue un autre point de friction. Plusieurs participants estiment que l’appareil photo de l’iPhone Duo doit encore progresser pour justifier un changement d’écosystème. Pour des utilisateurs habitués aux modèles Android haut de gamme, les compromis photographiques peuvent peser lourd dans la décision d’achat.

Enfin, la liberté offerte par Android reste un argument déterminant. La possibilité d’installer des applications provenant de différentes sources, de gérer plus librement ses fichiers ou de profiter d’une meilleure intégration avec certains usages sous Windows continue de retenir plusieurs utilisateurs.

Samsung pourrait être le véritable gagnant de cette concurrence

L’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliables ne signifie pas nécessairement que Samsung va perdre ses clients. Elle pourrait au contraire accélérer les améliorations apportées aux prochaines générations de Galaxy Z Fold.

Certains lecteurs d’Android Authority considèrent d’ailleurs cette nouvelle concurrence comme une bonne nouvelle. Avec Apple désormais présent sur ce segment, les fabricants Android pourraient être poussés à améliorer leurs écrans, leurs logiciels et leurs appareils photo, voire à revoir leur politique tarifaire.

Il faut également rappeler que 56,3 % des participants intéressés par les pliables préfèrent toujours rester sur Android. Apple dispose donc d’une réelle opportunité, mais les constructeurs concurrents conservent une base d’utilisateurs attachés à leurs produits.

L’enjeu sera désormais de savoir si l’intérêt exprimé dans ce sondage se traduira par des achats. Car entre trouver l’iPhone Duo séduisant et débourser plus de 2 300 € pour abandonner Android, la décision reste loin d’être automatique.