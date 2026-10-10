PS6 : son prix pourrait atteindre 1 200 dollars, Sony face à un choix difficile

La PlayStation 6 pourrait devenir l’une des consoles les plus chères de l’histoire de Sony. De nouvelles estimations évoquent un prix compris entre 900 et 1 200 dollars, notamment si le constructeur décide de ne plus vendre son matériel à perte. Entre la flambée du coût de la mémoire, les ambitions techniques de la prochaine PlayStation et la rentabilité de son activité gaming, Sony pourrait avoir du mal à proposer une console accessible au plus grand nombre.

Une PS6 à plus de 1 000 dollars devient un scénario envisagé

Jusqu’à présent, les fabricants de consoles ont régulièrement accepté de vendre leurs machines à un prix inférieur à leur coût de fabrication. L’objectif était de constituer rapidement une base importante de joueurs, puis de récupérer les sommes investies grâce aux jeux, aux abonnements et aux services numériques.

Mais cette stratégie pourrait devenir beaucoup plus difficile à maintenir avec la PlayStation 6. Selon une estimation relayée le 9 octobre par GameGPU, la prochaine console de Sony pourrait être commercialisée entre 900 et 1 200 dollars si le constructeur refusait de supporter une perte d’au moins 100 dollars sur chaque machine.

Il ne s’agit pas d’un tarif annoncé par Sony, ni d’une estimation reposant sur un coût de fabrication officiellement connu. Ce scénario reste spéculatif, mais il soulève une question importante : jusqu’où les joueurs seront-ils prêts à payer pour accéder à une nouvelle génération de consoles ?

Le sujet n’est d’ailleurs pas nouveau. En août dernier, nous évoquions déjà une PlayStation 6 potentiellement beaucoup plus chère que la PS5, avec un coût estimé des composants approchant les 1 000 dollars, contre 760 dollars dans une précédente évaluation.

Cette nouvelle fourchette de prix renforce les interrogations autour de la stratégie commerciale de Sony. Si la PS6 dépassait réellement le seuil des 1 000 dollars, elle risquerait de devenir un produit réservé aux joueurs les plus passionnés plutôt qu’une console destinée au grand public.

La mémoire GDDR7 et le stockage pourraient faire exploser la facture

Les caractéristiques techniques supposées de la PS6 permettent de comprendre pourquoi son prix suscite autant d’inquiétudes. Sony préparerait une machine nettement plus performante que la PS5, reposant sur une nouvelle génération de composants AMD.

Les dernières informations non officielles évoquent notamment un processeur utilisant l’architecture Zen 6, associé à une partie graphique RDNA 5 disposant de 56 unités de calcul. La console pourrait également embarquer jusqu’à 30 Go de mémoire GDDR7, avec une bande passante supérieure à 600 Go/s, ainsi qu’un SSD NVMe de 2 To.

Ces données restent à confirmer. D’autres fuites présentent des configurations différentes, comme nous l’expliquions récemment dans notre article consacré aux caractéristiques supposées de la puce PS6.

Le principal problème ne viendrait toutefois pas uniquement de la puissance recherchée. Les prix de la mémoire DRAM et des solutions de stockage rapides exercent une pression croissante sur les coûts de fabrication. Pour une console produite à plusieurs millions d’exemplaires, une augmentation même limitée du prix de certains composants peut représenter une dépense considérable.

Sony doit également anticiper ses besoins plusieurs années à l’avance. Si les composants deviennent trop chers ou difficiles à obtenir en quantités suffisantes, le constructeur pourrait être contraint de modifier certaines caractéristiques, de revoir ses objectifs de production ou d’accepter une rentabilité plus faible.

Sony pourrait privilégier la rentabilité plutôt que des ventes à perte

Le risque d’une PS6 très coûteuse prend une dimension particulière au regard des déclarations de Sony. Lors d’échanges avec les investisseurs en 2026, le groupe a indiqué qu’il ne pouvait pas absorber toutes les hausses de prix des composants et qu’il ne souhaitait pas, par principe, commercialiser son matériel avec des pertes importantes.

Cela ne signifie pas que Sony abandonnera totalement les subventions sur le matériel, mais cette position laisse entrevoir une approche plus prudente pour ses prochaines machines.

Le constructeur pourrait néanmoins disposer de plusieurs moyens pour limiter la facture. Une puce plus économe en énergie, par exemple, permettrait de réduire certaines dépenses liées à l’alimentation et au refroidissement.

C’est précisément l’un des scénarios évoqués dans les récentes informations concernant la consommation électrique de la PS6, potentiellement limitée à 160 W. Une telle orientation pourrait aider Sony à maîtriser une partie de ses coûts, sans garantir pour autant un prix de vente abordable.

Le fabricant devra donc trouver un équilibre entre performances, efficacité énergétique et coût de production. Miser uniquement sur la puissance brute pourrait rendre cet exercice encore plus compliqué.

Nintendo pourrait avoir fait le bon pari

Cette situation met aussi en lumière les différences de stratégie entre les principaux acteurs du jeu vidéo. Nintendo privilégie traditionnellement une approche moins centrée sur les performances techniques maximales, en accordant davantage d’importance à l’expérience de jeu et à l’accessibilité de ses consoles.

Une orientation qui pourrait devenir particulièrement avantageuse si le coût des composants haut de gamme continuait d’augmenter.

Pour Sony, le problème dépasse le simple prix de la machine. Une PlayStation trop coûteuse pourrait freiner son adoption, notamment auprès des familles et des joueurs occasionnels. Or, le succès commercial d’une console dépend aussi du nombre de personnes susceptibles d’acheter des jeux, des accessoires et des abonnements sur plusieurs années.

Une PS6 à 1 200 dollars pourrait certes attirer les amateurs de performances, mais elle risquerait également de prolonger la durée de vie commerciale de la PS5, certains joueurs préférant conserver leur équipement actuel plutôt que de financer une mise à niveau aussi importante.

À ce stade, Sony n’a confirmé ni le prix, ni les caractéristiques définitives, ni la date de commercialisation de la PlayStation 6. La fourchette de 900 à 1 200 dollars doit donc être considérée comme une hypothèse et non comme une fuite tarifaire fiable.

Une chose se dessine néanmoins : pour la prochaine génération de PlayStation, la difficulté pourrait ne plus être seulement de proposer des graphismes plus impressionnants, mais de convaincre les joueurs que les améliorations justifient un investissement potentiellement bien supérieur à celui des générations précédentes.