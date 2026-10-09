iPhone 18 Pro : Apple réduirait sa production de 15 % face à la hausse du prix de la mémoire et au ralentissement de la demande

Apple aurait demandé à ses fournisseurs de réduire d’au moins 15 % les commandes de composants destinés aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pour le mois d’octobre. Selon les informations rapportées par Nikkei Asia, la demande serait inférieure aux prévisions initiales. La hausse des prix des smartphones, alimentée notamment par l’explosion du coût de la mémoire, pourrait expliquer ce ralentissement.

Cette situation intervient quelques semaines après le lancement des nouveaux modèles premium d’Apple. En France, l’iPhone 18 Pro débute à 1 479 €, tandis que l’iPhone 18 Pro Max est commercialisé à partir de 1 629 €. Les deux appareils coûtent 150 € de plus que leurs prédécesseurs.

L’absence de l’iPhone 18 classique pourrait peser sur les ventes

D’après les sources de Nikkei Asia au sein de la chaîne d’approvisionnement, la demande pour les iPhone 18 Pro serait moins importante que celle enregistrée pour la génération précédente.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette situation, à commencer par le changement de calendrier d’Apple.

Contrairement aux années précédentes, l’iPhone 18 standard n’a pas été lancé en septembre 2026. Apple aurait choisi de reporter sa commercialisation au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18e.

L’absence de ce modèle plus accessible pourrait freiner les ventes globales de la gamme. Les consommateurs qui souhaitent acheter un iPhone de dernière génération doivent actuellement se tourner vers des appareils nettement plus coûteux.

Avec un tarif de départ de 1 479 € pour l’iPhone 18 Pro, certains acheteurs pourraient préférer attendre l’arrivée de l’iPhone 18 classique plutôt que de renouveler immédiatement leur smartphone.

La réduction des commandes de composants ne signifie toutefois pas que les ventes ont déjà diminué de 15 %. Elle traduit avant tout un ajustement des prévisions de production.

Les iPhone 18 Pro coûtent 150 € de plus en France

L’une des difficultés rencontrées par Apple concerne directement les tarifs de ses nouveaux smartphones.

En France, les deux modèles haut de gamme enregistrent une augmentation de 150 € par rapport à la génération précédente.

Modèle Prix de lancement en France iPhone 17 Pro 1 329 € iPhone 18 Pro 1 479 € iPhone 17 Pro Max 1 479 € iPhone 18 Pro Max 1 629 €

Cette hausse représente environ 11 % pour l’iPhone 18 Pro et 10 % pour l’iPhone 18 Pro Max.

Le nouvel iPhone 18 Pro coûte donc désormais aussi cher que l’iPhone 17 Pro Max à son lancement. Pour accéder au modèle le plus grand, les consommateurs français doivent débourser au minimum 1 629 €, sans compter les versions proposant davantage de stockage.

Cette augmentation pourrait peser sur les décisions d’achat, notamment chez les utilisateurs possédant déjà un iPhone 16 Pro ou 17 Pro.

Apple doit désormais trouver un équilibre entre la nécessité de préserver ses marges et le risque de décourager certains consommateurs de renouveler leur appareil.

Le prix de la mémoire a augmenté de 175 % en un an

La faiblesse de la demande ne constitue pas la seule difficulté rencontrée par Apple. Le fabricant doit également composer avec une forte augmentation du coût des composants.

Selon les données de TrendForce, le prix d’un module de mémoire LPDDR5X de 12 Go atteint désormais entre 145 et 146 dollars, soit une augmentation d’environ 175 % par rapport à l’année précédente.

Cette hausse s’explique notamment par la demande croissante de mémoire pour les infrastructures d’intelligence artificielle. Les fabricants de semi-conducteurs privilégient les segments les plus rentables, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les composants destinés aux smartphones.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max, comme d’autres appareils premium équipés de 12 Go de RAM, sont directement exposés à cette évolution.

Le renchérissement des composants pourrait représenter au moins 100 dollars de coûts supplémentaires par smartphone, selon les estimations rapportées.

Les constructeurs doivent donc choisir entre absorber ces dépenses, réduire leurs marges ou augmenter leurs prix de vente.

La situation pourrait se prolonger en 2027, avec un risque de nouvelles augmentations touchant aussi bien les modèles haut de gamme que les smartphones plus abordables.

Samsung pourrait également réduire sa production de 20 à 30 %

Apple n’est pas le seul constructeur confronté à la hausse des coûts. Selon le média sud-coréen Money Today, Samsung envisagerait également de réduire sa production de smartphones de 20 à 30 %.

Le groupe aurait initialement prévu de fabriquer environ 270 millions d’appareils en 2026. Cet objectif pourrait finalement être ramené à près de 200 millions d’unités si les conditions actuelles persistent.

Plusieurs smartphones de la marque dégageraient désormais des marges insuffisantes en raison de l’augmentation du prix des composants. Réduire les volumes permettrait ainsi de limiter les risques financiers et d’éviter une accumulation de stocks.

Cette situation montre que les difficultés ne concernent pas uniquement les modèles les plus coûteux. Les appareils de milieu de gamme pourraient également subir des hausses de prix ou des ajustements techniques en 2027.

Apple pourrait préserver ses bénéfices malgré des ventes moins importantes

Malgré cette réduction des commandes, Apple ne devrait pas nécessairement enregistrer une baisse importante de ses bénéfices.

L’augmentation des tarifs pourrait compenser une partie du recul des volumes. En France, l’iPhone 18 Pro est proposé à partir de 1 479 €, contre 1 329 € pour l’iPhone 17 Pro lors de son lancement. L’iPhone 18 Pro Max atteint désormais 1 629 €, contre 1 479 € pour son prédécesseur.

Les futurs iPhone 18 et iPhone 18e pourraient également être commercialisés à des prix supérieurs à ceux de la génération précédente.

Cette stratégie présente néanmoins un risque. Si les smartphones continuent de devenir plus chers, davantage de consommateurs pourraient conserver leur appareil actuel pendant plusieurs années.

La situation pourrait ainsi créer un cercle difficile à rompre : les composants augmentent, les fabricants relèvent leurs prix et les consommateurs repoussent leurs achats.

Les prochains mois permettront de déterminer si les ventes des iPhone 18 Pro se redressent pendant les fêtes de fin d’année ou si cette réduction de production annonce un ralentissement plus durable du marché des smartphones.