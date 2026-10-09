Galaxy Z Fold 9 : Samsung préparerait un smartphone incroyablement fin, avec plusieurs changements majeurs

Samsung n’a pas encore terminé de renouveler ses smartphones pliables que son prochain Galaxy Z Fold 9 commence déjà à dévoiler ses ambitions. Attendu en 2027, ce modèle pourrait franchir un cap impressionnant en matière de finesse, avec une épaisseur de seulement 7,9 mm une fois replié. Mais le constructeur sud-coréen travaillerait également sur un nouvel écran, une caméra invisible et une recharge plus rapide.

Ces premières informations proviennent de plusieurs fuites concernant les projets de Samsung pour 2027. Elles dessinent un smartphone potentiellement très différent du Galaxy Z Fold 8, même si ses caractéristiques restent à confirmer.

Le Galaxy Z Fold 9 pourrait devenir beaucoup plus fin que son prédécesseur

D’après les informations partagées début octobre par le leaker Kro, Samsung aurait fixé des objectifs particulièrement ambitieux pour son prochain smartphone pliable.

Le Galaxy Z Fold 9 mesurerait seulement 3,9 mm lorsqu’il est ouvert et 7,9 mm lorsqu’il est fermé. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 8 affiche respectivement 4,5 et 9,7 mm.

La différence paraît limitée sur le papier, mais elle serait importante pour un appareil utilisé quotidiennement.

Modèle Ouvert Fermé Galaxy Z Fold 8 4,5 mm 9,7 mm Galaxy Z Fold 9 (objectif) 3,9 mm 7,9 mm iPhone Duo 5,2 mm 11,3 mm

Si Samsung atteint ces dimensions, son prochain Fold serait environ 19 % plus fin une fois fermé que le modèle actuel. Il pourrait davantage se rapprocher du format d’un smartphone classique, notamment lorsqu’il est transporté dans une poche.

Cette réduction représente néanmoins un défi technique. La charnière, les composants internes, la batterie et le système photographique doivent tous trouver leur place dans un châssis encore plus compact.

Les dimensions évoquées correspondent pour l’instant à des objectifs de développement et non aux mesures d’un produit finalisé.

Samsung envisagerait le retour de la caméra invisible sous l’écran

La finesse ne serait pas le seul changement visible.

Samsung étudierait également le retour d’une caméra frontale dissimulée sous l’écran pliable, une technologie déjà expérimentée sur plusieurs générations de Galaxy Z Fold.

Sur le Galaxy Z Fold 8, le constructeur est revenu à une caméra logée dans un poinçon visible. Ce choix favorise notamment la qualité des images, mais interrompt légèrement la surface d’affichage.

Une caméra sous l’écran permettrait de retrouver une dalle sans découpe apparente, particulièrement intéressante pour regarder des vidéos, lire des documents ou travailler sur plusieurs applications.

Le principal obstacle reste la qualité photographique. Les pixels situés au-dessus du capteur réduisent la quantité de lumière reçue, ce qui peut dégrader les selfies et les appels vidéo.

Samsung devrait donc parvenir à améliorer suffisamment cette technologie pour justifier son retour. Pour le moment, aucune décision définitive n’a été confirmée concernant cette caméra.

Un nouvel écran pliable pour rendre la pliure moins visible

Un autre changement pourrait concerner directement la zone centrale de l’écran.

Samsung Display travaillerait sur une technologie appelée CTG (Center Etched Thin Glass), également présentée comme une évolution hybride du verre ultrafin UTG.

Le principe consiste à réduire l’épaisseur du verre uniquement dans la partie destinée à se plier, tout en conservant davantage de matière sur les autres zones.

Ce procédé pourrait présenter deux avantages : faciliter la flexion de l’écran et améliorer sa résistance sur les surfaces qui ne subissent pas de pliage.

Un matériau de remplissage pourrait également contribuer à atténuer visuellement le creux formé au centre de la dalle.

Pour les utilisateurs, l’intérêt serait immédiat. La pliure pourrait devenir moins perceptible lorsqu’on regarde l’écran de face ou lorsqu’on fait glisser son doigt dessus.

Reste à déterminer si cette technologie sera suffisamment mature pour équiper le Galaxy Z Fold 9 dès 2027.

Une recharge de 60 W serait également envisagée

Les premières indiscrétions évoquent aussi une amélioration attendue depuis plusieurs générations : la vitesse de recharge.

Le Galaxy Z Fold 9 pourrait adopter une recharge filaire de 60 W, contre 45 W sur le Galaxy Z Fold 8.

Cette progression serait bienvenue sur un appareil doté d’un grand écran interne, particulièrement sollicité lors du multitâche, de la lecture vidéo ou des sessions de jeu.

Elle ne garantit toutefois pas automatiquement une réduction spectaculaire du temps de charge. Les performances dépendront notamment de la capacité de la batterie, de la gestion thermique et de la durée pendant laquelle le smartphone pourra maintenir une puissance élevée.

Pour l’instant, aucune certification officielle ne permet de confirmer cette évolution.

La capacité de la batterie reste elle aussi inconnue. C’est un point essentiel à surveiller, car un châssis encore plus fin pourrait compliquer l’intégration d’une batterie de grande capacité.

Samsung pourrait multiplier les Galaxy Z Fold en 2027

Au-delà du modèle classique, plusieurs indices suggèrent que Samsung prépare une gamme de smartphones pliables plus diversifiée.

Différents noms de code circulent actuellement :

H9 : le Galaxy Z Fold 9 standard.

Q9A : un possible Galaxy Z Fold 9 Ultra.

B9 : le futur Galaxy Z Flip 9.

Q9B : une éventuelle deuxième génération de smartphone à triple pliure.

Z9 : un projet de smartphone à écran enroulable.

Ces références restent provisoires et ne garantissent pas que tous ces appareils seront commercialisés.

Samsung envisagerait également plusieurs variantes de smartphones pliables plus larges, susceptibles de répondre à des usages différents.

L’objectif serait notamment de proposer un meilleur compromis entre consultation de contenus, lecture vidéo et utilisation simultanée de plusieurs applications.

Cette diversification intervient alors qu’Apple est désormais présent sur le marché des smartphones pliables avec l’iPhone Duo, ce qui renforce la concurrence sur le segment premium.

Un Galaxy Z Fold 9 plus fin, mais à quel prix ?

Si les différentes fuites se confirment, le Galaxy Z Fold 9 pourrait apporter des améliorations intéressantes sur trois aspects essentiels : le confort en main, la qualité de l’écran et la recharge.

Plusieurs inconnues pourraient toutefois peser sur son intérêt réel.

Samsung devra notamment préserver une autonomie satisfaisante malgré la réduction du châssis, maintenir un appareil photo performant et améliorer la résistance de son smartphone sur la durée.

La protection contre la poussière constitue un autre point sensible. Le Galaxy Z Fold 8 dispose d’une certification IP48, qui ne garantit pas une étanchéité complète aux poussières fines. Une amélioration sur ce terrain serait particulièrement utile pour un appareil aussi coûteux.

Enfin, rien ne permet encore de confirmer le retour du S Pen, abandonné sur les dernières générations de Fold.

Le Galaxy Z Fold 9 est attendu durant l’été 2027, si Samsung conserve son calendrier habituel de lancement. Son prix, son processeur, ses capacités photographiques et son autonomie restent inconnus.

La véritable question sera de savoir si Samsung parviendra à rendre son prochain pliable sensiblement plus fin sans sacrifier les caractéristiques qui comptent le plus au quotidien.

Source : SammyGuru, synthèse des premières fuites publiée le 9 octobre 2026.