VPS : pourquoi ajouter de la RAM ne règle pas toujours un site trop lent

Face à un site lent, la solution proposée est souvent immédiate : passer de 4 à 8 Go de RAM. Pourtant, l’augmentation peut coûter plus cher sans réduire la latence. Un serveur peut être limité par le processeur, les accès disque, la base de données ou une dépendance réseau bien avant d’avoir épuisé sa mémoire.

Dimensionner un VPS consiste à comprendre la ressource qui sature au moment précis où l’application ralentit. Sans diagnostic, on paie parfois une capacité supplémentaire qui reste inutilisée.

En bref : mesurez CPU, mémoire, disque, base de données et percentiles de latence avant d’acheter plus de ressources.

La mémoire disponible ne raconte pas toute l’histoire

Sous Linux, la mémoire utilisée intègre souvent du cache récupérable. Un indicateur « used » élevé n’équivaut donc pas nécessairement à une pénurie. Surveillez plutôt les défauts de page, les événements de swap, la pression mémoire et les processus tués faute de ressources. Un changement brutal de latence au moment des échanges disque peut indiquer une vraie contrainte.

Les conteneurs ajoutent leurs propres limites. Une application peut être interrompue par la limite mémoire de son conteneur alors que la machine hôte paraît confortable. Il faut regarder les deux niveaux.

Le CPU, l’I/O et la base méritent chacun leur mesure

Une file d’attente de requêtes qui grossit alors que le CPU est saturé suggère un manque de capacité de calcul ou un traitement inefficace. Une attente I/O importante peut orienter vers le stockage. Les requêtes SQL lentes, les index absents et les verrous sont des causes classiques de délais ressentis côté utilisateur.

Mesurez les temps de réponse par percentile plutôt que seulement par moyenne. Une moyenne de 200 ms peut cacher des requêtes à plusieurs secondes pour les utilisateurs les moins chanceux. Le p95 représente la valeur sous laquelle se situent 95 % des mesures, pas une garantie que toutes les requêtes sont rapides.

Déterminer quelle ressource sature réellement

Un serveur lent peut manquer de mémoire, mais aussi être bloqué par le disque, la base de données ou des tâches CPU. Avant de changer d’offre, observez les indicateurs en charge réelle : utilisation CPU et temps d’attente, mémoire disponible, événements OOM, occupation du stockage, IOPS et latence des requêtes SQL. Une mémoire libre faible n’est pas forcément inquiétante si le système utilise volontairement le cache de fichiers.

Exemple fictif : une boutique dispose de 4 Go de RAM et met 2 secondes à répondre sur certaines pages. Passer à 8 Go n’améliorera guère le résultat si chaque visite déclenche la même requête SQL sans index. Une mesure du temps passé dans la base et un examen des requêtes lentes permettront de diagnostiquer le goulot avant d’investir.

Comparer avant et après une modification

Mesurez le TTFB au 95e percentile, le nombre de requêtes simultanées supportées et le taux d’erreur en gardant une charge comparable. Activez, si pertinent, un cache applicatif et un cache d’objets, puis vérifiez la cohérence des données. Enfin, testez une restauration de sauvegarde : une optimisation qui fragilise la reprise après incident n’est pas un progrès durable.

Le bon test compare le coût au goulot identifié

Chargez un environnement de test avec une distribution réaliste de pages, d’utilisateurs et de requêtes. Augmentez progressivement le trafic, puis observez à quel point la latence et les erreurs commencent à croître. Ajoutez du CPU, de la RAM ou des ressources disque une seule variable à la fois pour isoler l’effet.

Prévoyez aussi sauvegardes, mises à jour, pare-feu, accès SSH sécurisé et surveillance. Un VPS moins cher mais non administré peut représenter un coût opérationnel bien supérieur à l’économie affichée sur la facture.

Savoir quand monter en gamme

Il devient raisonnable d’augmenter la capacité lorsque des mesures reproductibles montrent que la ressource identifiée sature et que les optimisations applicatives pertinentes ont été examinées. À l’inverse, si une requête mal indexée consomme une grande partie du temps, doubler le nombre de cœurs peut seulement masquer provisoirement un problème de conception.

Lire les indicateurs ensemble plutôt que séparément

Un serveur avec 70 % de CPU moyen peut sembler confortable alors qu’un unique processus attend en permanence sur un cœur saturé. De même, une mémoire globalement disponible n’exclut pas une limite atteinte dans un conteneur. Interprétez les mesures au niveau du service concerné et pendant l’incident, pas seulement sur une moyenne journalière.

Sur les applications web, la configuration du nombre de workers peut avoir un impact décisif. Trop peu de processus créent une attente ; trop de processus aggravent la pression mémoire et les changements de contexte. Le réglage optimal dépend des tâches exécutées, de leurs attentes I/O et des ressources disponibles.

Conservez enfin une marge raisonnable pour les pics, les sauvegardes et les tâches planifiées. Un dimensionnement qui n’est stable qu’en période creuse n’est pas un dimensionnement réellement adapté à la production.