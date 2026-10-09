Créer un site avec une IA en quelques minutes : les limites que la démonstration cache

Quelques phrases, un bouton, puis un site complet apparaît. Les générateurs de sites assistés par IA savent produire une première maquette impressionnante. Ils ne savent pourtant pas automatiquement garantir une navigation accessible, des formulaires fiables ou des contenus exacts.

Le vrai test commence quand il faut maintenir, modifier et faire évoluer ce site plusieurs mois après sa création. Ce qui économise une journée de maquettage peut coûter davantage si la structure n’est pas maîtrisée.

En bref : contrôlez accessibilité, performances mobiles, architecture et export des données au-delà de la première maquette.

Une belle première page n’est pas une architecture

Examinez les modèles de contenu, les relations entre pages, les URL et la possibilité d’exporter vos données. Un site de dix pages statiques est très différent d’un média avec auteurs, catégories, archives, pagination et recherche. Si chaque modification exige de régénérer une page entière, le coût éditorial augmente vite.

Vérifiez les formulaires et les parcours de navigation au clavier. Les critères WCAG couvrent notamment l’alternative textuelle, le contraste et les interactions accessibles. Une image séduisante et un menu animé ne compensent pas un bouton inutilisable par certains visiteurs.

Les performances doivent être vérifiées sur un vrai téléphone

Un prototype peut paraître fluide sur un ordinateur puissant, mais charger trop d’images, de polices et de scripts sur réseau mobile. Mesurez le chargement principal, la réactivité aux interactions et la stabilité visuelle. Ces dimensions correspondent notamment aux indicateurs LCP, INP et CLS des Core Web Vitals.

Demandez quels éléments sont réellement modifiables : balises structurées, redirections, cache, formats d’image, scripts tiers, CSP et gestion des consentements. Le contrôle technique varie fortement d’une solution à l’autre.

Le coût caché commence avec les contenus réels

Une démonstration de création de site repose souvent sur trois écrans propres et quelques blocs réutilisables. Un vrai site exige aussi des gabarits de catégories, des archives, des formulaires, une navigation clavier, une recherche fiable et une politique de maintenance. Le contenu réel révèle les limites des composants : titres très longs, images verticales, tableaux volumineux ou fiches traduites.

Avant de choisir un constructeur automatique, faites-lui produire une page complexe et contrôlez le HTML généré : ordre logique des titres, étiquettes de formulaire, attributs alt pertinents, contrastes, liens discernables et adaptation sur petit écran. Mesurez également les métriques d’expérience telles que LCP, INP et CLS sur des conditions représentatives, plutôt qu’uniquement sur une capture de bureau.

La question de la sortie

Pouvez-vous exporter pages, médias et URL dans un format exploitable ? Les formulaires, scripts et règles de redirection sont-ils récupérables ? Un générateur capable de produire une jolie maquette en dix minutes peut coûter beaucoup plus cher si sa structure reste difficile à modifier ou à déplacer.

La sortie est aussi importante que l’entrée

Peut-on récupérer HTML, médias, données, formulaires et structure de liens ? Peut-on changer d’hébergeur ou de prestataire sans reconstruire chaque page ? La facilité de création n’a de valeur durable que si le propriétaire du site conserve une maîtrise raisonnable de ses contenus.

Avant de souscrire, réalisez une mini-recette : cinq pages distinctes, un formulaire, une modification du menu, un test mobile et un export. Si ces opérations simples deviennent opaques, la promesse de lancement instantané mérite d’être relativisée.

La mini-recette à imposer avant signature

Demandez une démonstration avec une page longue, une page vide, une navigation au clavier, un formulaire mal rempli et un écran mobile. Ajoutez un test d’export. Ce petit protocole donne des preuves observables et réduit le risque de payer une solution qui ne tient que dans son scénario marketing.

Un lancement rapide doit rester réversible

Dans les premières heures, le générateur peut créer une arborescence qui paraît cohérente. Mais une entreprise découvre souvent ensuite des besoins de traduction, de recherche interne, de filtres, de comptes ou de réservation. Vérifiez si ces évolutions sont possibles sans abandonner la structure initiale ni dupliquer des blocs de contenu.

La gouvernance éditoriale compte aussi. Qui peut modifier un texte ? Qui valide une publication ? Existe-t-il des versions et une restauration ? Si le site commence à recevoir du trafic, les erreurs de contenu et les suppressions accidentelles deviennent des problèmes d’exploitation, pas de design.

La qualité du code exporté doit être jugée par ses résultats mesurables : accessibilité, chargement, stabilité et maintenabilité. Une sortie visuellement élégante ne garantit aucun de ces points.