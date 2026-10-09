Vos newsletters arrivent en spam malgré un bon contenu : les réglages techniques à vérifier

Une newsletter soignée, une base de contacts légitime et pourtant une ouverture qui s’effondre. Avant d’accuser l’objet du message ou l’algorithme de la messagerie, il faut regarder l’authentification du domaine et la qualité des envois.

Les messageries croisent des signaux techniques et comportementaux. Réparer le premier étage ne garantit pas la boîte de réception, mais ignorer ce premier étage peut suffire à empêcher une campagne d’y arriver.

En bref : examinez SPF, DKIM, DMARC, réputation, engagement et procédures de désabonnement avant d’accuser le contenu.

SPF, DKIM et DMARC ne remplissent pas le même rôle

SPF autorise certains serveurs à expédier du courrier pour un domaine. DKIM ajoute une signature cryptographique liée au message. DMARC définit notamment une politique et permet d’évaluer l’alignement avec le domaine affiché dans l’adresse d’expédition. Une configuration correcte nécessite de comprendre les fournisseurs effectivement utilisés, et pas seulement de copier trois enregistrements DNS.

Ne créez pas plusieurs enregistrements SPF concurrents : le mécanisme repose sur un enregistrement applicable au domaine. Testez l’alignement et la signature après chaque changement de prestataire. Démarrer DMARC en observation peut aider à identifier des sources légitimes oubliées avant d’appliquer une politique plus stricte.

Le volume et la réputation pèsent autant que les réglages

Envoyer soudainement un volume massif depuis un nouveau domaine peut provoquer une réaction des filtres. Montez en charge progressivement sur des destinataires engagés. Supprimez les adresses qui rebondissent durablement et distinguez les bounces temporaires des erreurs définitives.

Les ouvertures ne sont pas une mesure parfaite : les protections de confidentialité peuvent charger des images automatiquement. Regardez aussi les clics utiles, les réponses, les désabonnements, les plaintes et surtout la conversion réellement liée à la campagne. Un taux brut isolé ne permet pas de juger la santé d’une liste.

Pour un exemple d’outil de campagnes, Menow explique aussi les principes d’une newsletter et de sa délivrabilité. Les règles d’authentification restent indépendantes du prestataire.

SPF, DKIM et DMARC ne résolvent pas le même problème

SPF indique quels serveurs sont autorisés à expédier des messages pour un domaine donné dans le cadre de la vérification SMTP. DKIM ajoute une signature cryptographique que le serveur destinataire peut contrôler. DMARC relie ces signaux au domaine affiché à l’utilisateur grâce à l’alignement et définit une politique de traitement. Configurer un seul de ces mécanismes ne revient donc pas à sécuriser l’ensemble de la chaîne.

Exemple fictif : une newsletter part via un prestataire avec un domaine d’enveloppe différent du domaine visible dans « De ». SPF peut réussir tout en ne satisfaisant pas l’alignement DMARC. Une signature DKIM alignée peut alors jouer un rôle essentiel. Après toute modification DNS, envoyez des messages de test, inspectez les résultats d’authentification et examinez les rapports d’agrégation DMARC plutôt que de vous fier uniquement à un indicateur « vert » dans l’interface d’envoi.

Une authentification correcte n’assure pas la boîte principale

La réputation d’envoi, les plaintes, les adresses inactives, les pics soudains de volume et l’ergonomie du désabonnement influencent aussi la délivrabilité. Commencez par une base de destinataires consentants et une cadence stable. Gardez en tête qu’une politique DMARC mal réglée peut bloquer des flux légitimes : inventoriez les applications qui envoient des e-mails pour votre domaine avant de durcir la politique.

Un bon message doit laisser au destinataire le contrôle

Clarifiez l’identité de l’expéditeur, évitez les promesses trompeuses et rendez le désabonnement visible. Selon le type et le volume d’envoi, les grands fournisseurs imposent des exigences spécifiques, notamment sur les mécanismes de désabonnement et l’authentification.

Mesurez séparément les domaines de destination et testez sur une liste volontaire restreinte avant un envoi important. Une délivrabilité en baisse chez un fournisseur particulier appelle un diagnostic différent d’un effondrement sur toutes les messageries.

Ce que doivent montrer les journaux d’envoi

Conservez l’identifiant du message, le domaine destinataire, le code SMTP de réponse et l’heure de tentative. Les codes 4xx signalent généralement des problèmes temporaires et les 5xx des refus permanents, mais leur interprétation précise dépend de la réponse du serveur. Les journaux d’un prestataire évitent de confondre un rejet technique avec une absence d’ouverture.

Interpréter les incidents sans tirer de conclusion trop rapide

Une baisse des clics n’est pas forcément une panne de délivrabilité. Elle peut venir d’un changement d’audience, d’une offre moins pertinente, d’un lien cassé ou d’une mesure erronée. Avant d’incriminer les filtres, comparez les envois acceptés, les rejets SMTP, les plaintes et les performances par domaine destinataire.

Prenez garde aux campagnes qui mêlent communications transactionnelles et messages promotionnels. Leur finalité, leur fréquence et les attentes des destinataires diffèrent. Une liste propre implique aussi d’éviter l’import de contacts sans provenance traçable et de traiter correctement les demandes d’opposition.

Côté technique, inspectez les en-têtes d’un message réellement reçu. Ils donnent des indications sur l’authentification et les serveurs traversés. Une configuration DNS vue depuis le tableau de bord d’un prestataire n’est pas une preuve suffisante si le message final emprunte une autre infrastructure.