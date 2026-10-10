Galaxy S27 Pro et Ultra : Samsung préparerait enfin une nouveauté qui pourrait soulager vos yeux

Samsung pourrait corriger l’un des défauts les plus discrets, mais aussi les plus gênants de ses smartphones haut de gamme. Selon une nouvelle fuite, les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra bénéficieraient d’une technologie d’affichage capable de réduire les scintillements de l’écran, particulièrement perceptibles pour certaines personnes lorsque la luminosité est faible. Une amélioration qui pourrait faire une vraie différence pour ceux qui utilisent longtemps leur téléphone, notamment le soir.

Samsung pourrait enfin abandonner une technologie qui fatigue certains yeux

Les écrans des Galaxy S actuels sont réputés pour leur luminosité, leurs couleurs et leur qualité d’affichage. Pourtant, ils conservent une particularité qui ne convient pas à tout le monde : la gestion de la luminosité par PWM (Pulse Width Modulation).

Cette technique, également utilisée sur le Galaxy S26 Ultra, consiste à allumer et éteindre très rapidement les pixels pour faire varier la luminosité. Le phénomène est généralement imperceptible à l’œil nu, mais certaines personnes sensibles à ces variations lumineuses peuvent ressentir une fatigue visuelle, voire des maux de tête après une utilisation prolongée.

C’est particulièrement gênant dans une chambre sombre, lorsqu’on consulte son téléphone avant de dormir.

D’après les informations publiées le 9 octobre par le leaker WalleGalaxy sur X, Samsung préparerait un changement important avec ses deux futurs modèles premium. Les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra prendraient en charge le DC Dimming, une méthode qui ajuste directement le courant électrique alimentant les pixels pour réduire leur luminosité.

La différence est technique, mais son intérêt est très concret : au lieu de faire clignoter rapidement l’écran, cette technologie permet de diminuer la lumière émise sans recourir au même mécanisme de scintillement.

Pour les utilisateurs sensibles au PWM, ce serait une évolution particulièrement bienvenue. Il reste néanmoins à connaître les conditions exactes de fonctionnement de cette technologie, notamment aux niveaux de luminosité les plus faibles. Une réduction du scintillement ne garantit pas non plus la disparition de toute fatigue visuelle.

Une autre amélioration serait prévue pour le confort des yeux

Samsung ne travaillerait pas uniquement sur le matériel. Selon la même fuite, le constructeur collaborerait avec plusieurs entreprises spécialisées dans la sécurité des écrans afin de mieux comprendre les problèmes de confort visuel rencontrés sur certaines générations précédentes.

L’une des pistes concernerait Eye Comfort Shield, la fonction déjà présente sur les Galaxy qui adapte notamment la température des couleurs pour limiter l’exposition à la lumière bleue.

Cette fonction pourrait être améliorée sur les prochains modèles, même si aucune précision n’a encore été communiquée concernant les changements envisagés.

L’association d’une meilleure gestion du scintillement et d’un affichage plus confortable pourrait notamment intéresser les personnes qui lisent beaucoup sur leur smartphone, consultent leurs messages dans l’obscurité ou passent plusieurs heures devant leur écran.

Ce ne serait donc pas simplement une nouveauté destinée à enrichir une fiche technique. Samsung chercherait à améliorer un aspect de l’expérience quotidienne que les mesures classiques de luminosité ou de définition ne permettent pas toujours d’évaluer.

Les Galaxy S27 classiques pourraient être privés de cette nouveauté

Le plus surprenant concerne les modèles qui bénéficieraient de cette amélioration. Pour l’instant, la fuite ne mentionne que les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra, sans préciser si les versions classiques pourraient également recevoir le DC Dimming.

Cette distinction correspond aux informations apparues récemment concernant les écrans de la prochaine génération.

Comme nous l’expliquions dans notre article consacré aux différences d’écrans entre les quatre Galaxy S27, Samsung envisagerait d’utiliser deux générations de dalles OLED selon les modèles.

Modèle Écran OLED pressenti DC Dimming Galaxy S27 M14+ Non confirmé Galaxy S27+ M14+ Non confirmé Galaxy S27 Pro M16 Évoqué par la fuite Galaxy S27 Ultra M16 Évoqué par la fuite

Les deux versions les plus coûteuses profiteraient donc des nouvelles dalles OLED M16, tandis que les Galaxy S27 et S27+ conserveraient des panneaux M14+.

Cette nouvelle génération pourrait améliorer l’efficacité énergétique de l’écran et contribuer à réduire sa consommation électrique. Avec le DC Dimming, Samsung disposerait aussi d’un argument supplémentaire pour différencier ses smartphones premium.

Et ce ne serait pas le seul.

Le constructeur envisagerait également de réserver certaines fonctions de confidentialité aux modèles les plus chers. Nous avions notamment évoqué la possibilité d’un écran anti-regard amélioré sur le Galaxy S27 Ultra, capable de protéger uniquement certaines parties de l’affichage.

Une stratégie qui pourrait rendre le choix d’un Galaxy S27 classique un peu plus compliqué.

Xiaomi et Motorola ont déjà pris de l’avance sur Samsung

Si cette information se confirme, Samsung ne sera pas le premier constructeur à chercher à réduire le scintillement de ses écrans OLED. Plusieurs marques Android, notamment Xiaomi et Motorola, proposent déjà sur certains smartphones des solutions de gradation DC ou des technologies alternatives visant à améliorer le confort visuel.

Samsung aurait donc plutôt un retard à combler.

La marque coréenne a longtemps misé sur la luminosité maximale, la précision des couleurs et la qualité générale de ses dalles AMOLED. Des critères importants, mais qui ne répondent pas nécessairement aux attentes des personnes particulièrement sensibles au scintillement.

Avec les Galaxy S27 Pro et Ultra, le constructeur pourrait enfin accorder davantage d’attention à ce problème. Une amélioration discrète sur le papier, mais potentiellement plus utile au quotidien qu’une nouvelle augmentation de la luminosité maximale.

Il faudra toutefois rester prudent. Samsung n’a encore confirmé ni l’intégration du DC Dimming, ni les caractéristiques définitives des Galaxy S27, dont la présentation est attendue début 2027.

Reste une question : si cette technologie améliore réellement le confort d’utilisation, pourquoi la réserver aux deux modèles les plus chers ? Pour les utilisateurs sensibles au scintillement, ce détail pourrait devenir un critère d’achat aussi important que l’autonomie ou la qualité des appareils photo.