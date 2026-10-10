Android 17 : Google corrige enfin un bug qui pouvait vider la batterie des Pixel sans même les utiliser

Un smartphone qui perd de la batterie alors qu’il reste posé sur une table, c’est particulièrement agaçant. Certains propriétaires de Google Pixel sous Android 17 étaient confrontés à ce problème, provoqué par une fonction pourtant destinée à simplifier leur quotidien. Google vient de publier Android 17 QPR2 Beta 7, une nouvelle mise à jour qui corrige ce dysfonctionnement ainsi qu’un autre bug affectant les téléchargements.

Une fonction pratique empêchait certains Pixel de se mettre en veille

Le problème concernait Flip to Shh, une fonctionnalité disponible sur les smartphones Google Pixel. Son principe est simple : retourner son téléphone face contre une surface permet d’activer automatiquement le mode Ne pas déranger.

Une option bien pratique pendant une réunion ou lorsqu’on souhaite éviter les notifications.

Sauf qu’avec certaines versions bêta d’Android 17, cette fonction pouvait empêcher le smartphone d’entrer correctement en veille profonde, un état dans lequel le processeur réduit considérablement son activité pour économiser de l’énergie.

Résultat : même sans toucher à son téléphone, la batterie pouvait continuer à se décharger anormalement.

Dans les notes de la mise à jour publiée le 9 octobre, Google indique avoir corrigé ce comportement. Deux signalements techniques, identifiés sous les références 560036427 et 569079944, sont associés à cette anomalie.

Le correctif pourrait donc intéresser les utilisateurs qui avaient remarqué une consommation excessive pendant la nuit ou lorsque leur Pixel restait inutilisé plusieurs heures.

Google corrige également un problème de téléchargement

La nouvelle version ne se limite pas à l’autonomie. Android 17 QPR2 Beta 7 corrige également un bug qui empêchait certains téléchargements HTTPS de démarrer lorsqu’ils utilisaient le gestionnaire de téléchargement intégré au système.

Dans ce cas, l’opération pouvait échouer immédiatement, sans même commencer à récupérer le fichier.

Un défaut potentiellement gênant pour les applications qui s’appuient sur ce composant Android.

La mise à jour porte le numéro de version CP41.260831.016 et concerne de nombreux appareils, notamment les Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 et Pixel 11, ainsi que certains modèles plus anciens et les smartphones pliables de Google.

Attention néanmoins : il s’agit d’une version bêta, et non d’une mise à jour stable distribuée à tous les utilisateurs.

Faut-il installer cette mise à jour immédiatement ?

Si votre Pixel fonctionne déjà avec Android 17 QPR2 Beta 6.1 et rencontre ces problèmes, la nouvelle version peut présenter un intérêt immédiat.

En revanche, il n’est pas recommandé d’intégrer le programme bêta uniquement pour obtenir ce correctif. Les versions de test peuvent introduire d’autres dysfonctionnements, notamment avec certaines applications.

Pour les utilisateurs qui préfèrent la stabilité, il reste préférable d’attendre l’intégration de ces corrections dans une mise à jour publique.

Cette nouvelle bêta rappelle surtout qu’une petite fonction activée en arrière-plan peut parfois avoir des conséquences importantes sur l’autonomie, même lorsque l’écran reste éteint.