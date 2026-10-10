Gemini gratuit : Google supprime le choix des modèles et change la façon dont son IA répond à vos questions

Google vient de modifier le fonctionnement de Gemini pour les utilisateurs qui ne paient aucun abonnement. Depuis le 9 octobre, le choix manuel entre plusieurs modèles d’intelligence artificielle disparaît progressivement de la formule gratuite, au profit d’un mode automatique. En parallèle, l’entreprise introduit de nouveaux niveaux de réflexion pour permettre d’adapter les réponses à la complexité des demandes.

Gemini choisit désormais lui-même le modèle utilisé

Jusqu’à présent, certains utilisateurs gratuits pouvaient sélectionner différents modèles de Gemini selon leurs besoins. Cette liberté disparaît avec la nouvelle organisation annoncée par Google.

Désormais, les comptes gratuits voient apparaître un choix unique baptisé Auto.

Le fonctionnement est assez simple : Gemini analyse la demande et détermine automatiquement quel modèle doit répondre.

Pour les questions ordinaires, comme reformuler une phrase, rédiger un message ou expliquer une notion simple, le système privilégie généralement Flash-Lite, le modèle le plus rapide et le moins coûteux en ressources.

En revanche, certaines demandes nécessitant davantage de raisonnement peuvent être dirigées vers des modèles plus avancés, notamment Flash ou Pro, selon les limites applicables.

Google confirme ce nouveau fonctionnement dans sa documentation, et son déploiement a été observé le 9 octobre par 9to5Google.

Un détail mérite l’attention : il ne s’agit pas simplement d’un changement esthétique dans l’application. L’utilisateur perd une partie du contrôle direct sur le modèle qui traite ses questions.

Trois niveaux pour choisir la profondeur des réponses

En parallèle, Google introduit une autre nouveauté : des niveaux d’effort de réflexion destinés à remplacer progressivement l’ancien fonctionnement Extended.

Trois options sont prévues :

Niveau Fonctionnement Low Réponses rapides, adaptées aux demandes simples Medium Équilibre entre rapidité et profondeur High Analyse plus approfondie pour les tâches complexes

Cette possibilité concerne progressivement les abonnés disposant des offres compatibles. Elle ne signifie pas que tous les utilisateurs gratuits obtiennent un accès illimité aux modèles les plus performants.

C’est une différence importante.

Les niveaux de réflexion permettent essentiellement d’ajuster la quantité de calcul consacrée à une réponse. Une analyse complexe peut nécessiter davantage de ressources et consommer plus rapidement les quotas disponibles.

Google pousse davantage les utilisateurs vers ses abonnements

Ce changement s’accompagne d’une réorganisation des offres payantes.

Les abonnés Google AI Plus voient eux aussi leur choix de modèles évoluer, tandis que les offres supérieures conservent l’accès aux capacités les plus avancées, notamment certaines fonctions de raisonnement approfondi.

Pour Google, cette stratégie permet de mieux maîtriser le coût de fonctionnement de son intelligence artificielle.

Pour les utilisateurs gratuits, le bilan est plus nuancé.

Le mode automatique peut simplifier l’expérience en évitant de devoir comprendre les différences entre plusieurs modèles. Mais ceux qui préféraient choisir précisément le moteur utilisé pour une tâche particulière perdent cette possibilité.

Si Gemini vous paraît différent depuis quelques jours, ce n’est donc pas forcément une impression : Google est en train de modifier la manière dont ses réponses sont générées, sans que l’utilisateur ait nécessairement changé ses habitudes.