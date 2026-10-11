Xiaomi lance une batterie externe à 40 € avec un câble rétractable et une charge rapide de 55 W

Xiaomi vient de présenter une batterie externe qui pourrait séduire les utilisateurs de smartphones Android comme d’iPhone. Avec sa capacité de 10 000 mAh, sa charge rapide de 55 W et son câble USB-C rétractable, ce nouvel accessoire élimine le besoin de transporter un câble supplémentaire. Il intègre même un écran couleur capable d’afficher des informations précises sur la batterie. Le tout pour un prix d’environ 40 euros.

Un câble USB-C de 70 cm qui disparaît dans la batterie

La nouveauté la plus intéressante de cette batterie externe Xiaomi, référencée NPB1055R, se trouve sur sa partie supérieure. Le fabricant a intégré un câble USB-C rétractable de 70 cm, directement logé dans le boîtier.

Son fonctionnement est simple : l’utilisateur tire sur le câble pour obtenir la longueur souhaitée, puis le rétracte lorsqu’il n’en a plus besoin. Cette conception évite d’avoir un câble qui traîne dans un sac ou qui s’emmêle avec d’autres accessoires.

L’appareil conserve des dimensions relativement compactes de 90 × 50 × 41 mm, pour un poids de 260 grammes. Son boîtier aux angles arrondis sera proposé en trois coloris : Deep Titanium, Titanium Gold et Iris Purple.

Xiaomi ne s’est toutefois pas contenté d’ajouter un câble intégré. La batterie dispose également d’un port USB-C classique et d’un port USB-A, ce qui lui permet de recharger jusqu’à trois appareils simultanément.

Il existe néanmoins une limite importante : si plusieurs sorties sont utilisées en même temps, la puissance totale disponible descend à 15 W. Pour profiter des 55 W, il faudra donc privilégier la recharge d’un seul appareil compatible.

Xiaomi promet 67 % de batterie en 30 minutes sur le Xiaomi 17 Pro

Avec ses 10 000 mAh et sa capacité énergétique de 38,32 Wh, ce nouveau modèle vise principalement les utilisateurs qui souhaitent prolonger l’autonomie de leur smartphone sans transporter une batterie trop encombrante.

Les deux connexions USB-C peuvent délivrer jusqu’à 55 W, tandis que le port USB-A atteint 22,5 W. Les protocoles PPS et AVS sont également pris en charge pour adapter la puissance aux appareils compatibles.

Xiaomi annonce les performances suivantes dans ses conditions de test :

Appareil Recharge annoncée en 30 minutes Xiaomi 17 Pro 67 % iPhone 17 Pro 64 % iPad Air 11 pouces M3 33 %

Selon le fabricant, une batterie complètement chargée permettrait également d’effectuer environ une recharge complète du Xiaomi 17 Pro ou 1,3 recharge de l’iPhone 17 Pro.

Ces chiffres restent des estimations constructeur. Les résultats peuvent varier selon le niveau de batterie initial, la température et les protocoles de recharge effectivement utilisés.

Autre avantage pratique : la batterie externe elle-même accepte une recharge rapide jusqu’à 45 W via USB-C. Elle peut donc récupérer de l’énergie rapidement avec un chargeur compatible.

Un écran couleur pour surveiller la puissance et l’état de la batterie

Sur la face avant, Xiaomi a intégré un écran couleur discret, presque invisible lorsqu’il est éteint. Contrairement aux batteries externes qui se contentent de quelques voyants LED, celui-ci fournit des informations beaucoup plus complètes.

Il permet de consulter le pourcentage de charge restant, la puissance délivrée en temps réel, la température de fonctionnement et l’état de santé de la batterie, notamment son nombre de cycles.

Cette dernière information peut être particulièrement utile sur le long terme. Elle permet de suivre le vieillissement de la batterie, tandis que l’affichage de la puissance aide à vérifier si un smartphone profite réellement de la charge rapide.

Xiaomi a également travaillé sur la sécurité. Le modèle NPB1055R répond à la nouvelle norme chinoise GB 47372-2026 et bénéficie de protections contre la surchauffe, les courts-circuits et les surtensions. Sa certification chinoise avait déjà été signalée en août 2026.

Un prix attractif de 40 €, mais une arrivée en France encore incertaine

La batterie externe Xiaomi 55 W avec câble rétractable est désormais référencée sur la plateforme chinoise Youpin au prix de 299 yuans, soit environ 40 euros au taux de change du 9 octobre 2026.

Ce tarif est intéressant pour un accessoire réunissant une charge rapide de 55 W, trois possibilités de connexion et un écran couleur. Il ne constitue toutefois pas un prix officiel pour le marché français, puisqu’il n’inclut pas les éventuels frais d’importation et les différences de tarification entre les marchés.

Pour le moment, Xiaomi n’a confirmé ni une commercialisation en France ni une date de disponibilité en Europe.

Avec son câble qui se range directement dans le boîtier, cette nouvelle batterie externe apporte surtout une solution pratique à un problème quotidien. Reste à savoir si Xiaomi décidera de la proposer en France, où son format compact et sa polyvalence pourraient intéresser de nombreux utilisateurs de smartphones.