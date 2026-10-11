iPhone 18 Pro Max : 99,02 % des utilisateurs sont satisfaits, un record qui surprend chez Apple

L’iPhone 18 Pro Max vient de réaliser une entrée particulièrement remarquée dans le classement AnTuTu. Commercialisé depuis le 18 septembre 2026, le nouveau smartphone haut de gamme d’Apple affiche déjà 99,02 % d’avis positifs, un résultat qui lui permet de prendre la première place du classement de satisfaction des appareils iOS. Plus surprenant encore, des modèles lancés il y a six ans continuent de rivaliser avec les appareils les plus récents.

L’iPhone 18 Pro Max prend la première place après seulement quelques jours

Le classement de septembre 2026, publié le 10 octobre par AnTuTu, réserve une surprise. L’iPhone 18 Pro Max détrône l’iPad Air 4, qui occupait jusque-là la tête du palmarès, avec un taux de satisfaction exceptionnel de 99,02 %.

Il s’agit du seul appareil Apple du top 10 à dépasser la barre des 99 % d’évaluations positives.

Cette performance est d’autant plus remarquable que le smartphone n’était disponible que depuis le 18 septembre. Les premières évaluations ont donc été recueillies sur moins de deux semaines d’utilisation, une période relativement courte pour apprécier tous les aspects d’un téléphone.

Le lancement du modèle s’accompagne de plusieurs évolutions matérielles importantes. Apple a notamment introduit la puce A20 Pro, une caméra principale Fusion de 48 mégapixels avec ouverture variable et des améliorations concernant l’autonomie. Des nouveautés susceptibles de séduire les utilisateurs qui attendaient un changement significatif avant de renouveler leur iPhone.

Il reste cependant une nuance essentielle : le classement AnTuTu mesure ici la satisfaction exprimée par les utilisateurs chinois de son application, et non la puissance des smartphones ni l’opinion de l’ensemble des acheteurs dans le monde.

Un iPhone vieux de six ans figure toujours parmi les trois préférés

Le classement ne profite pas uniquement aux dernières générations. Plusieurs anciens produits Apple conservent des taux de satisfaction élevés, malgré leur ancienneté.

Voici les dix appareils les mieux évalués en septembre 2026 :

Position Appareil Apple Avis positifs 1 iPhone 18 Pro Max 99,02 % 2 iPad Air 4 96,97 % 3 iPhone 12 mini 95,50 % 4 iPhone SE 2 94,77 % 5 iPad Pro 4 (12,9 pouces) 94,74 % 6 iPhone Air 94,12 % 7 iPad Pro 2024 (11 pouces) 93,97 % 8 iPad Air 5 93,80 % 9 iPhone 16e 93,78 % 10 iPad Pro 5 (12,9 pouces) 93,20 %

L’iPad Air 4 conserve une solide deuxième place avec 96,97 % de satisfaction, tandis que l’iPhone 12 mini complète le podium avec 95,50 %.

Ce dernier résultat mérite particulièrement l’attention. Lancé en 2020, l’iPhone 12 mini reste apprécié malgré une autonomie souvent critiquée à sa sortie. Son format compact, devenu rare parmi les smartphones récents, constitue probablement l’un de ses principaux atouts auprès des utilisateurs qui le possèdent encore.

La présence de l’iPhone SE de deuxième génération en quatrième position confirme également qu’un ancien smartphone peut conserver une excellente appréciation, même lorsque ses caractéristiques techniques ne rivalisent plus avec celles des modèles actuels.

L’iPhone Air recule encore malgré des avis toujours positifs

Un autre résultat attire l’attention : celui de l’iPhone Air. Le smartphone ultrafin d’Apple ne se classe que sixième, avec 94,12 % d’évaluations favorables.

Sa progression au fil des derniers mois révèle toutefois une situation plus nuancée :

Juillet 2026 : 95,25 % de satisfaction, troisième position.

Août 2026 : 94,03 %, cinquième position.

Septembre 2026 : 94,12 %, sixième position.

L’appareil perd donc une place supplémentaire, mais son taux de satisfaction remonte légèrement par rapport à août.

Ce recul dans le classement ne signifie pas que les propriétaires sont devenus majoritairement déçus. Au contraire, plus de 94 % des évaluations restent positives. La concurrence d’autres modèles mieux notés explique également sa position.

Un excellent départ, mais le véritable test commence maintenant

Le résultat de l’iPhone 18 Pro Max doit être interprété avec précaution. Les premières personnes qui achètent un nouveau smartphone haut de gamme sont souvent des utilisateurs particulièrement intéressés par ses nouveautés.

Or, avec moins de deux semaines de commercialisation prises en compte dans le classement de septembre, il est encore difficile de juger sa fiabilité sur la durée, l’évolution de son autonomie ou les éventuels problèmes qui pourraient apparaître après plusieurs mois.

AnTuTu ne précise pas non plus, dans son bilan, le nombre exact d’évaluations ayant permis d’obtenir les 99,02 %. Ce pourcentage ne signifie donc pas que 99,02 % de tous les acheteurs d’iPhone 18 Pro Max sont satisfaits.

Un autre élément permet de relativiser cette première place : dans le classement des performances iOS de septembre, le smartphone occupe la troisième position avec 3 423 963 points, derrière deux iPad Pro équipés de la puce M5.

Les deux classements mesurent ainsi des réalités différentes : d’un côté, les performances matérielles et, de l’autre, l’appréciation des propriétaires.

L’iPhone 18 Pro Max démarre donc sa carrière avec un niveau de satisfaction particulièrement élevé. Il faudra désormais observer les résultats d’octobre pour déterminer si ce succès se confirme au-delà de l’enthousiasme des premiers acheteurs.