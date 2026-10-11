Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 : plus de 100 000 précommandes, GTA 6 largement distancé sur Amazon

Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time réalise un démarrage impressionnant avant même sa sortie sur Nintendo Switch 2. Selon des données partagées sur le forum NeoGAF, le jeu aurait enregistré plus de 100 000 précommandes en seulement 30 jours sur Amazon aux États-Unis. Un résultat qui le placerait très loin devant GTA 6 sur cette plateforme, même si la comparaison mérite quelques précisions.

Zelda écrase les précommandes de GTA 6 sur Amazon

À quelques semaines de sa commercialisation, le retour d’Ocarina of Time suscite un engouement considérable.

D’après les chiffres diffusés sur NeoGAF, le remake aurait dépassé 100 000 exemplaires précommandés au cours des 30 derniers jours, prenant ainsi la tête du classement des jeux vidéo sur Amazon américain.

Sur la même période, les éditions physiques standard de GTA 6 sur PS5 et Xbox totaliseraient environ 11 000 réservations.

L’écart serait donc de près de dix contre un en faveur de Nintendo. Ces données restent toutefois issues d’un relevé non officiel et ne représentent pas les ventes mondiales des deux jeux.

Les précommandes numériques réalisées sur les boutiques PlayStation et Xbox ne sont notamment pas comptabilisées.

Selon des estimations attribuées à Sensor Tower, GTA 6 aurait déjà atteint 5,75 millions de précommandes sur un périmètre beaucoup plus large. Ce chiffre n’a cependant pas été confirmé officiellement par Rockstar Games.

Pourquoi le remake de Zelda rencontre-t-il autant de succès ?

Sorti initialement sur Nintendo 64 en 1998, Ocarina of Time reste l’un des épisodes les plus emblématiques de la franchise Zelda.

Pour son retour sur Nintendo Switch 2, Nintendo ne propose pas une simple version améliorée. Le constructeur a entièrement retravaillé les graphismes, enrichi les dialogues et intégré des cinématiques doublées ainsi qu’une bande-son orchestrale.

Les commandes et les mouvements de caméra ont également été modernisés pour mieux correspondre aux standards actuels.

Ces nouveautés ont été confirmées lors du Nintendo Direct du 40e anniversaire de Zelda.

La demande semble également portée par les collectionneurs. La version physique comprend une véritable cartouche, tandis que les premiers exemplaires bénéficieraient d’une jaquette spéciale métallisée.

Autre facteur favorable : Amazon a proposé une réduction de 10 dollars sur le prix américain de 69,99 dollars, encourageant les joueurs à réserver leur exemplaire.

Une Nintendo Switch 2 collector arrive également fin octobre

Nintendo compte profiter du retour d’Ocarina of Time pour célébrer les 40 ans de sa célèbre franchise.

Une Nintendo Switch 2 édition spéciale Zelda sera commercialisée le 29 octobre 2026, accompagnée d’accessoires assortis, dont une manette Pro aux couleurs de la saga.

Le constructeur confirme également que The Legend of Zelda: Ocarina of Time sortira le 5 novembre 2026, exclusivement sur Switch 2.

Ces informations figurent sur le site officiel français de Nintendo.

Cette édition anniversaire pourrait renforcer les ventes du jeu, notamment auprès des fans qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l’aventure de Link dans les meilleures conditions.

GTA 6 reste largement favori à l’échelle mondiale

Malgré les chiffres impressionnants attribués à Zelda sur Amazon, il serait prématuré de parler d’une victoire commerciale face à GTA 6.

Les deux jeux ne disposent pas du même calendrier de précommandes. Zelda est disponible à la réservation depuis le 8 septembre, tandis que celles de GTA 6 ont commencé plusieurs mois auparavant.

Les habitudes d’achat sont également différentes. Les joueurs PlayStation et Xbox privilégient largement les boutiques numériques, alors que les éditions physiques Nintendo conservent un attrait particulier auprès des collectionneurs.

Les relevés Amazon ne permettent donc pas de mesurer la demande totale pour chaque titre.

Une chose est néanmoins certaine : le retour d’Ocarina of Time constitue déjà l’un des événements majeurs de cette fin d’année sur Nintendo Switch 2.

À quelques semaines de sa sortie, Nintendo démontre qu’un jeu culte de 1998 peut encore susciter un enthousiasme considérable, même face à l’un des lancements les plus attendus de l’histoire du jeu vidéo.