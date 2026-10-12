Xiaomi 18 Pro Max : la version mondiale apparaît sur Geekbench, les premiers scores réservent une surprise

Le Xiaomi 18 Pro Max se rapproche de son lancement international. Le smartphone vient d’apparaître dans Geekbench AI avec une référence destinée aux marchés mondiaux, accompagné du Xiaomi 18 Pro classique. Les deux modèles fonctionnent sous Android 17 avec 12 Go de RAM, mais leurs premiers résultats révèlent une surprise : le Pro Max n’est pas systématiquement plus performant que son petit frère.

Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max internationaux passent leurs premiers tests

Deux nouvelles fiches repérées dans la base de données Geekbench AI apportent des informations sur les versions internationales des smartphones Xiaomi.

Le Xiaomi 18 Pro porte la référence 2609BPN61G, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max apparaît sous le numéro 2611FPNFAG. Le suffixe G correspond généralement aux variantes mondiales de la marque.

Les captures montrent une configuration commune : Android 17, environ 12 Go de mémoire vive et une plateforme Qualcomm ARMv8.

Cette présence dans les tests internationaux constitue un nouvel indice concret de la préparation de leur commercialisation hors de Chine. Xiaomi avait déjà confirmé cette stratégie, comme nous l’expliquions dans notre article sur l’arrivée mondiale des Xiaomi 18 Pro et Pro Max.

Geekbench AI : le Xiaomi 18 Pro Max ne gagne pas tous les tests

Les résultats permettent de comparer les deux smartphones dans trois catégories de calculs d’intelligence artificielle.

Test Geekbench AI Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Précision simple 2 565 2 256 Demi-précision 3 236 3 556 Calculs quantifiés 4 667 5 092

Le Xiaomi 18 Pro Max affiche 9,9 % de performances supplémentaires en demi-précision et 9,1 % dans les calculs quantifiés.

En revanche, le Xiaomi 18 Pro classique obtient un score supérieur de 13,7 % en précision simple.

Cette différence peut s’expliquer par les réglages logiciels, l’optimisation des pilotes ou les conditions de mesure. Un résultat isolé ne suffit pas à établir une hiérarchie définitive.

Il faut également rappeler que Geekbench AI mesure certaines capacités de calcul liées à l’intelligence artificielle. Ces chiffres ne représentent ni les performances dans les jeux ni la rapidité générale des smartphones.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 : une différence entre les deux versions ?

Le Xiaomi 18 Pro devrait utiliser le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le modèle Pro Max serait équipé d’une déclinaison plus puissante, désignée Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Les fiches Geekbench AI identifient une plateforme Qualcomm, mais ne donnent pas directement le nom commercial de chaque processeur.

Les deux modèles disposent de configurations à huit cœurs et devraient bénéficier des améliorations de Qualcomm pour les traitements d’intelligence artificielle.

De précédents benchmarks avaient déjà montré le potentiel du Pro Max, notamment avec une puce atteignant 5,11 GHz et plus de 12 000 points en multicœur. Les nouveaux résultats concernent cette fois des variantes internationales et des charges de travail différentes.

La version mondiale pourrait perdre 1 450 mAh de batterie

Une question importante demeure pour les futurs acheteurs français : les différences entre les versions chinoises et internationales.

En Chine, le Xiaomi 18 Pro Max propose une batterie de 8 500 mAh. Mais des informations découvertes dans HyperOS évoquent une capacité de seulement 7 050 mAh pour sa version mondiale.

Cela représenterait une réduction de 1 450 mAh, soit environ 17 %. Cette modification n’a cependant pas encore été officialisée dans une fiche technique européenne.

Nous avions détaillé cette différence potentielle dans notre article sur la batterie réduite du Xiaomi 18 Pro Max en Europe.

Les nouveaux benchmarks confirment que les préparatifs logiciels des versions internationales avancent. Ils ne permettent toutefois pas de déterminer leur date de commercialisation.

Xiaomi n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour la France ni de prix officiels en euros.

Les appareils devraient fonctionner avec HyperOS 4 basé sur Android 17, dont le déploiement stable commence progressivement en Chine. Les informations concernant les versions européennes sont regroupées dans notre dossier HyperOS 4 et son calendrier de déploiement en France.

Ces premiers tests apportent surtout une confirmation importante : les Xiaomi 18 Pro et Pro Max avancent vers leur commercialisation mondiale. Reste désormais à découvrir leurs prix français, leurs batteries définitives et leurs véritables performances après optimisation.