HyperOS 4 : plus de 30 smartphones Xiaomi, Redmi et POCO se préparent à recevoir la mise à jour

Le lancement d’HyperOS 4 stable approche à grands pas. Xiaomi prévoit de commencer son déploiement le 15 octobre 2026 en Chine, mais une nouvelle découverte révèle que le constructeur prépare déjà la mise à jour pour bien plus de smartphones que prévu. Des firmwares OS4.0.1.0 ont été repérés pour plus de 30 appareils Xiaomi, Redmi et POCO, dont plusieurs modèles destinés au marché international.

HyperOS 4 stable arrive le 15 octobre sur les premiers Xiaomi

Xiaomi a confirmé que la première vague de déploiement stable débuterait le 15 octobre 2026. Le recrutement pour les derniers tests internes prendra fin le 14 octobre à midi.

Les premiers appareils concernés comprennent notamment les Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra, ainsi que les Redmi K100 Pro et K100 Pro Max et les tablettes Xiaomi Pad 8.

Ce calendrier concerne initialement les appareils chinois. Le constructeur n’a pas encore annoncé de date équivalente pour la France.

Le détail de cette première vague est déjà disponible dans notre article consacré au déploiement d’HyperOS 4 stable à partir du 15 octobre.

Plus de 30 appareils Xiaomi, Redmi et POCO repérés avec HyperOS 4 stable

La principale nouveauté concerne les informations découvertes dans Mi Code, où des versions identifiées par le numéro OS4.0.1.0 apparaissent pour de nombreux appareils.

Voici les modèles mentionnés dans ces relevés :

Smartphones et tablettes Xiaomi

Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max

Xiaomi 17 Ultra et 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17T et 17T Pro

Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max

Xiaomi 18 Fold

Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 9, Pad 9 Pro et Pad 9 Pro Max

Smartphones et tablettes Redmi

Redmi K90, K90 Ultra, K90 Max et K90 Pro Max

Redmi K100 Pro et K100 Pro Max

Redmi Turbo 5 et Turbo 5 Max

Redmi K Pad 2

Smartphones POCO

POCO F8 Pro et POCO F8 Ultra

POCO F9 Pro et POCO F9 Ultra

POCO X8 Pro et POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro Iron Man Edition

Cette liste comprend également des appareils dont le lancement commercial est attendu ultérieurement. La présence d’un firmware dans Mi Code ne signifie donc pas que tous ces modèles reçoivent déjà la mise à jour. Il s’agit de versions préparées ou repérées en interne, dont le statut exact peut varier.

Les POCO se rapprochent enfin d’HyperOS 4

La présence de plusieurs POCO constitue une information particulièrement intéressante pour les utilisateurs européens.

Jusqu’à présent, la bêta mondiale d’HyperOS 4 se concentrait principalement sur les Xiaomi 15, 15 Ultra, 17T et 17T Pro.

Comme nous l’avions expliqué dans notre article sur l’absence des POCO dans la bêta mondiale d’HyperOS 4, plusieurs appareils de la marque disposaient déjà de firmwares internes sans être inclus dans le programme public.

Les nouvelles versions repérées confirment que Xiaomi poursuit les préparatifs logiciels pour cette gamme. Elles ne permettent toutefois pas de fixer une date de distribution.

Et pour les Xiaomi vendus en France ?

Le 15 octobre ne correspond pas au lancement français d’HyperOS 4. La première distribution stable concernera les versions chinoises avant une extension progressive à d’autres régions.

En Europe, des versions bêta identifiées par le suffixe EUXM existent déjà pour les Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro.

Les propriétaires de ces appareils peuvent suivre les versions actuellement recensées dans notre dossier complet sur HyperOS 4 et son déploiement en France.

Pour vérifier la présence d’une mise à jour, il suffit d’ouvrir Paramètres → À propos de l’appareil → Version d’HyperOS, puis de lancer une recherche.

Avec plus de 30 appareils déjà mentionnés dans les relevés de firmwares, Xiaomi prépare une diffusion particulièrement large d’HyperOS 4. Les prochaines semaines permettront de connaître les modèles effectivement servis en premier et, surtout, le calendrier destiné aux utilisateurs français.