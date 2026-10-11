HyperOS 4 : des utilisateurs Xiaomi signalent déjà des bugs gênants avec les widgets

Alors que HyperOS 4 approche de son déploiement stable, les premiers bêta-testeurs rencontrent plusieurs dysfonctionnements. Depuis début octobre, des propriétaires de smartphones Xiaomi signalent des widgets météo et calendrier qui restent vides ou disparaissent de l’écran d’accueil. Certains problèmes touchent également l’application Galerie et les notifications. Des défauts gênants que Xiaomi devra corriger avant la distribution définitive de sa nouvelle interface.

Les widgets météo et calendrier ne fonctionnent plus correctement

Sur la communauté officielle Xiaomi, plusieurs utilisateurs ayant installé la bêta d’HyperOS 4 expliquent que certains widgets ne fonctionnent plus depuis la mise à jour.

Les plaintes concernent principalement Google Agenda, les widgets météo et les outils de suivi du temps d’écran. Certains restent complètement blancs, tandis que d’autres n’affichent plus les événements enregistrés.

Un utilisateur indique que la suppression et la réinstallation des widgets ne permettent pas de résoudre le problème. Il affirme également rencontrer une erreur serveur lorsqu’il tente de signaler le dysfonctionnement depuis l’application de commentaires de Xiaomi.

Dans un témoignage publié le 7 octobre, un propriétaire de Xiaomi 15 explique même avoir manqué un rendez-vous important parce que son widget Google Agenda n’affichait plus les événements prévus.

La Galerie et les notifications présentent également des anomalies

Les widgets ne sont pas les seuls éléments concernés. Sur son Xiaomi 15, le même bêta-testeur rapporte des ralentissements dans l’éditeur photo, notamment lorsque les filtres Leica doivent être chargés.

Il décrit aussi des notifications difficiles à lire avec la nouvelle interface transparente d’HyperOS 4. Dans certaines situations, du texte blanc apparaît sur un arrière-plan presque blanc, ce qui nuit fortement à la lisibilité.

Des retards d’affichage du clavier Gboard et de légers ralentissements dans les menus sont également évoqués.

Ces remontées complètent les premiers bugs d’HyperOS 4 déjà signalés par les bêta-testeurs internationaux, notamment concernant les performances et certaines fonctions de personnalisation.

Xiaomi prépare la version stable pour le 15 octobre

Ces anomalies concernent actuellement des versions bêta d’HyperOS 4. Elles ne signifient donc pas que les mêmes problèmes seront présents dans la version finale.

Xiaomi recommande aux participants de signaler les dysfonctionnements dans l’application Services et commentaires afin de permettre aux développeurs de les examiner.

Le constructeur prévoit une première vague stable en Chine à partir du 15 octobre 2026. En revanche, aucune date précise n’a encore été annoncée pour le déploiement stable en France.

Plusieurs smartphones européens participent déjà aux essais, notamment les Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro. Notre article sur les premières versions européennes d’HyperOS 4 détaille les appareils concernés.

Pour les utilisateurs qui dépendent quotidiennement de Google Agenda ou des widgets météo, mieux vaut attendre une version stable corrigée. Les prochains correctifs permettront de vérifier si Xiaomi a résolu ces dysfonctionnements avant l’arrivée d’HyperOS 4 sur davantage de smartphones.