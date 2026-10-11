GTA 6 : 25 minutes de gameplay viennent de fuiter, avec une nouveauté très attendue

À un peu plus d’un mois de sa sortie, GTA 6 fait face à une nouvelle fuite majeure. Le 8 octobre 2026, une vidéo d’environ 25 minutes de gameplay a été diffusée sur Internet. Elle montrerait plusieurs séquences avec Jason et Lucia, des courses de véhicules et surtout une vue à la première personne, une fonctionnalité que Rockstar n’avait pas encore officiellement présentée pour son nouveau jeu.

Une fuite de 25 minutes dévoile plusieurs séquences inédites

Le contenu provient d’un internaute utilisant le pseudonyme Cyberleek, déjà associé à plusieurs divulgations de GTA 6 depuis le mois d’août.

Cette fois, il aurait partagé une archive d’environ 370 Mo contenant près de 25 minutes de séquences issues d’une version de développement.

Les images montrent notamment Jason et Lucia participant à un événement de courses tout-terrain, des déplacements dans Vice City, des séquences de conduite et des options de personnalisation automobile.

Certains passages comporteraient également des éléments de l’histoire. Les joueurs souhaitant découvrir GTA 6 sans spoilers ont donc intérêt à éviter les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

La vue à la première personne apparaît pour la première fois

La découverte la plus intéressante concerne la caméra à la première personne.

Dans les séquences décrites par RockstarINTEL, Jason peut conduire différents véhicules avec une caméra placée dans l’habitacle, puis poursuivre ses déplacements à pied en conservant cette perspective.

Cette possibilité était particulièrement attendue depuis GTA 5, qui avait introduit un mode similaire sur PS4, Xbox One et PC.

Il faut cependant rester prudent. Les images semblent provenir d’une version de développement, avec plusieurs éléments visuels encore incomplets. La présence de cette caméra dans la version finale de GTA 6 n’a pas été officiellement confirmée.

Rockstar subit une nouvelle fuite à quelques semaines du lancement

Cette publication intervient dans un contexte sensible pour Rockstar Games, déjà confronté à plusieurs divulgations de contenus confidentiels.

Le studio cherche à protéger les dernières étapes du développement de son jeu, alors que la sortie approche rapidement.

Les précédentes présentations ont déjà révélé plusieurs mécaniques ambitieuses, notamment un système de police capable de mémoriser l’apparence et le véhicule du joueur.

La nouvelle vidéo n’a pas été authentifiée officiellement par Rockstar. Plusieurs observateurs spécialisés estiment néanmoins que les séquences présentent des caractéristiques cohérentes avec une version interne du jeu.

GTA 6 sort toujours le 19 novembre 2026

Malgré cette nouvelle fuite, la sortie de GTA 6 reste fixée au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Rockstar n’a annoncé aucun nouveau report ni confirmé les fonctionnalités aperçues dans la vidéo.

À ce stade, la vue subjective constitue l’information la plus intéressante de cette fuite. Si elle est conservée dans le jeu final, les joueurs pourraient explorer Vice City et ses environs directement à travers les yeux de Jason et Lucia.