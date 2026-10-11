Honor Magic 9 Pro Max : les premiers acheteurs signalent un problème de chauffe inattendu

Le Honor Magic 9 Pro Max connaît un excellent démarrage commercial en Chine, mais les premiers retours des propriétaires ne sont pas tous positifs. Plusieurs utilisateurs signalent une chauffe inhabituelle, parfois après seulement quelques minutes sur des applications comme WeChat ou Douyin. Des témoignages qui interrogent sur l’optimisation du nouveau smartphone haut de gamme, même si tous les exemplaires ne semblent pas concernés.

Le Honor Magic 9 Pro Max chauffe même sur des applications simples

Depuis le début du mois d’octobre, plusieurs discussions publiées sur le forum officiel Honor Club évoquent des températures jugées excessives.

Un propriétaire explique que son Magic 9 Pro Max de 1 To devient tiède après seulement trois minutes sur WeChat, alors que son ancien smartphone restait relativement froid dans des conditions similaires.

Un autre utilisateur indique que son appareil chauffe rapidement lorsqu’il regarde des vidéos sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Les températures augmenteraient davantage pendant les sessions de jeux vidéo.

Dans certains témoignages, les utilisateurs évoquent une température proche de 40 °C lors d’activités peu exigeantes. Ces mesures individuelles n’ont toutefois pas été confirmées par des tests indépendants.

Des ralentissements également signalés dans les jeux

Les critiques ne concernent pas uniquement la température du téléphone. Certains propriétaires rapportent également des baisses de fluidité pendant leurs sessions sur Honor of Kings.

Le Magic 9 Pro Max embarque pourtant le puissant Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, une puce haut de gamme gravée en 2 nm.

Sur le papier, ce processeur doit offrir d’excellentes performances. Mais la puissance maximale ne suffit pas à garantir un fonctionnement optimal lorsque le smartphone chauffe. Le système peut réduire temporairement les fréquences pour limiter la température.

Ces nouveaux témoignages arrivent alors que nous avions déjà signalé sur Menow des écrans noirs et des redémarrages inattendus sur certains Honor Magic 9 Pro Max.

Rien ne permet cependant d’affirmer que ces différents problèmes possèdent une origine commune.

Une mise à jour des applications pourrait améliorer la situation

Les retours restent contrastés. Plusieurs propriétaires affirment ne rencontrer aucune surchauffe particulière, tandis que d’autres constatent une amélioration après quelques jours d’utilisation.

Un élément intéressant apparaît dans le témoignage d’un utilisateur ayant rencontré le problème dès la réception de son smartphone. Après avoir actualisé le système, les ressources logicielles et toutes les applications depuis la boutique Honor, il a indiqué que son téléphone avait retrouvé une température plus raisonnable.

Son témoignage a toutefois été modifié à plusieurs reprises, avec de nouvelles critiques concernant la chauffe. Il ne constitue donc pas la preuve d’une solution définitive.

Sur Honor Club, un membre de l’équipe d’assistance recommande notamment de fermer les applications énergivores en arrière-plan, de redémarrer le smartphone et de contacter un centre de réparation agréé si la température reste anormalement élevée.

Honor n’a pas confirmé de défaut généralisé

Pour le moment, Honor n’a annoncé aucun problème matériel généralisé concernant la chauffe du Magic 9 Pro Max.

Les premières remontées concernent des utilisateurs chinois et ne permettent pas de déterminer combien d’appareils seraient réellement touchés.

Cette situation mérite néanmoins d’être surveillée, notamment parce que le smartphone connaît un lancement commercial particulièrement dynamique. Comme nous l’expliquions dans notre article sur les premières ruptures de stock du Honor Magic 9 Pro Max, certaines configurations sont déjà difficiles à trouver en Chine.

Le constructeur dispose encore de plusieurs mois pour affiner son logiciel avant la commercialisation française, attendue en janvier 2027.

Reste à savoir si les prochaines mises à jour de MagicOS permettront de réduire durablement la chauffe ou si certains appareils nécessiteront une intervention plus importante.