Windows 11 : la mise à jour du 13 octobre apportera plusieurs nouveautés pratiques à votre PC

Microsoft prépare une nouvelle mise à jour de Windows 11 pour le mardi 13 octobre 2026. Au programme : un Explorateur de fichiers plus pratique, de nouveaux réglages du pavé tactile et davantage de liberté pour personnaliser la touche Copilot. Plusieurs améliorations visent à simplifier les manipulations quotidiennes sur les PC compatibles.

L’Explorateur de fichiers devient plus pratique

Microsoft améliore le comportement de l’Explorateur de fichiers, notamment sa capacité à mémoriser certains réglages d’affichage et à présenter les aperçus des documents.

L’objectif est d’éviter de devoir modifier plusieurs fois les mêmes paramètres lorsqu’on travaille régulièrement avec des dossiers et des fichiers.

La mise à jour apporte également des ajustements à l’interface pour faciliter la navigation. Certaines fonctionnalités sont déployées progressivement et peuvent donc apparaître à des dates différentes selon les ordinateurs.

La touche Copilot peut enfin retrouver une fonction classique

Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui n’utilisent pas l’assistant IA de Microsoft. Windows 11 introduit un réglage permettant de réattribuer la touche Copilot présente sur certains claviers récents.

Il devient possible de l’utiliser comme une touche Ctrl droite ou comme une touche ouvrant le menu contextuel.

Cette nouveauté peut être particulièrement utile pour les personnes habituées aux raccourcis traditionnels de Windows et qui souhaitent retrouver une disposition de clavier plus familière.

De nouveaux réglages pour les pavés tactiles

Les ordinateurs portables bénéficient également de paramètres supplémentaires pour les gestes du pavé tactile.

Microsoft permet notamment d’affiner la vitesse et la direction de certains gestes de défilement et de zoom, afin de mieux adapter le comportement du pavé tactile aux préférences de chacun.

Le système améliore aussi plusieurs éléments d’accessibilité, dont la Loupe Windows, avec une interface modernisée.

La récupération de Windows devient plus simple

Microsoft prépare une amélioration de l’environnement de récupération Windows, également appelé WinRE.

Cette fonctionnalité doit permettre de réutiliser automatiquement certains réseaux Wi-Fi déjà enregistrés lors des opérations de réparation ou de restauration du système.

Une évolution intéressante lorsqu’un ordinateur rencontre un problème de démarrage et doit accéder à Internet pour récupérer des fichiers.

Attention toutefois : Microsoft a reporté cette fonction à une prochaine mise à jour. Elle ne fait donc pas partie des nouveautés garanties pour le 13 octobre.

Le déploiement est prévu à partir du mardi 13 octobre 2026, dans le cadre du Patch Tuesday mensuel de Microsoft.

Pour vérifier sa disponibilité, ouvrez Paramètres → Windows Update → Rechercher des mises à jour.

Les nouveautés ont été détaillées dans la documentation officielle de la mise à jour KB5124010, dont plusieurs améliorations seront intégrées au déploiement d’octobre.

Microsoft rappelle que certaines fonctions arrivent progressivement. Tous les utilisateurs ne les retrouveront donc pas immédiatement après l’installation.

Windows 11 24H2 Famille et Pro recevra également ses derniers correctifs de sécurité le 13 octobre. Pour continuer à bénéficier des mises à jour mensuelles, les utilisateurs concernés devront passer à Windows 11 25H2 ou 26H2.