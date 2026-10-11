Galaxy S26 : Samsung corrige 9 failles critiques avec sa mise à jour d’octobre

Samsung vient de dévoiler les détails de sa mise à jour de sécurité d’octobre 2026. Le correctif, déjà déployé sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra en Europe, traite notamment 9 vulnérabilités critiques d’Android, ainsi que de nombreuses failles touchant les composants et logiciels Samsung. Une mise à jour importante pour protéger les données personnelles des utilisateurs.

Samsung détaille les failles corrigées en octobre

Dans son bulletin officiel publié le 6 octobre, Samsung détaille les correctifs intégrés à son nouveau firmware.

Le constructeur recense notamment 45 vulnérabilités Android traitées dans le bulletin, dont 9 critiques, 33 de gravité élevée et 3 modérées. À ces corrections s’ajoutent des problèmes de sécurité propres à Samsung, touchant différents composants du système.

Certaines failles pouvaient notamment permettre l’exécution de code non autorisé dans des conditions particulières. Leur correction vise à réduire les risques d’exploitation par des applications ou des personnes malveillantes.

Les Galaxy S26 reçoivent déjà le correctif en France

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra font partie des premiers smartphones concernés. Le firmware européen porte notamment la référence S94xBXXS4BZIG, avec un téléchargement d’environ 544 Mo selon les variantes.

Cette mise à jour avait déjà commencé à apparaître début octobre, quelques heures après l’arrivée de One UI 9. Nous avions détaillé ce déploiement dans notre article consacré à la deuxième mise à jour reçue par les Galaxy S26 après One UI 9.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle version d’Android. Les smartphones restent sous Android 17 et One UI 9, avec des protections de sécurité renforcées.

Pour rechercher le correctif, ouvrez Paramètres → Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation.

Vous pouvez également consulter la date du correctif installé depuis Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel.

Sur les Galaxy S26 ayant reçu cette version, le niveau de correctif doit indiquer le 5 octobre 2026.

La distribution se poursuivra progressivement sur d’autres appareils compatibles. Le calendrier dépendra du modèle, du pays et de l’opérateur.

Cette mise à jour n’apporte pas de nouvelle fonctionnalité visible, mais elle reste importante. Les utilisateurs concernés ont intérêt à l’installer rapidement pour bénéficier des dernières protections publiées par Samsung et Google.