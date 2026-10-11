Google Chrome : Gemini peut désormais remplir vos formulaires et préparer vos achats à votre place

Google franchit une nouvelle étape avec Gemini dans Chrome sur Android. Grâce à la fonction Auto Browse, l’intelligence artificielle peut désormais naviguer sur des sites, remplir des formulaires et préparer des commandes sans obliger l’utilisateur à effectuer chaque manipulation. Une évolution pratique, mais qui reste pour le moment limitée à certains pays et abonnements.

Gemini peut effectuer plusieurs actions directement dans Chrome

Avec Auto Browse, Google ne se contente plus de proposer un assistant capable de résumer des pages ou de répondre à des questions.

L’utilisateur peut demander à Gemini de rechercher un produit, comparer plusieurs offres, ajouter des articles à un panier ou préparer une réservation.

Par exemple, il devient possible de demander à l’IA de trouver une place de parking pour un événement, rechercher un hébergement ou remplir un formulaire en ligne.

Gemini analyse les pages, navigue entre les différentes étapes et renseigne les informations nécessaires lorsque les autorisations le permettent.

Cette évolution prolonge les changements déjà apportés au navigateur, notamment la possibilité de reprendre une page Chrome sur un autre appareil sans perdre sa progression.

Google prévoit plusieurs protections pour les paiements

Donner à une intelligence artificielle la possibilité de naviguer sur des sites marchands soulève naturellement des questions de sécurité.

Dans sa présentation officielle de Gemini dans Chrome sur Android, Google précise que l’assistant est conçu pour demander une confirmation avant certaines opérations sensibles.

L’IA peut donc préparer un achat, mais l’utilisateur conserve le contrôle des étapes qui nécessitent une validation. Il peut également reprendre la main ou interrompre une tâche.

Google intègre aussi des mécanismes destinés à limiter les attaques par injection de prompt, qui cherchent à manipuler le comportement d’une IA à travers le contenu d’une page web.

La fonction n’est pas encore disponible en France

Auto Browse est actuellement réservé à certains utilisateurs de Google AI Pro et Google AI Ultra, avec un déploiement progressif selon les pays.

Sur Android, Google indique notamment une disponibilité aux États-Unis et en Inde, avec un appareil configuré en anglais. Les utilisateurs français ne peuvent donc pas encore compter sur un accès généralisé à cette fonctionnalité.

Les abonnés éligibles peuvent accéder à Gemini depuis l’icône dédiée dans Chrome, puis décrire la tâche à accomplir.

Google avait déjà commencé à transformer son assistant en outil capable d’agir dans différentes applications. Cette évolution rejoint celle présentée dans notre dossier sur les agents IA de Google et leur capacité à exécuter des tâches dans le navigateur.

Avec Auto Browse, Chrome évolue progressivement d’un navigateur classique vers un assistant capable d’effectuer des démarches à la place de l’utilisateur. Reste à connaître la date de son déploiement en France et les éventuelles limitations qui accompagneront son lancement européen.